Гигантская железнодорожная сеть откажется от дискет 50-летней давности. Миграция обойдется в $212 миллионов

Система управления поездами в Сан-Франциско будет переведена с древнейших дискет на более современные носители информации. В апреле 2024 г. информация о том, что железнодорожная сеть гигантского города десятилетиями работает на крайне ненадежных накопителях и может рухнуть в любой момент, попала в интернет, лишь после чего начались подвижки в сторону модернизации. Отказ от дискет обойдется более чем в $200 млн и займет два-три года.

Дискетам место на свалке истории

Власти Сан-Франциско (США) спустя десятилетия решились на модернизацию железнодорожной системы города (San Francisco Municipal Transportation Agency, SFMTA, которая на протяжении многих лет функционирует на дискетах, пишет Tom’s Hardware. В последний раз она обновлялась в 1998 г.

Дискеты, даже если не учитывать тот факт, что давно устарели и не производятся нигде в мире, являются крайне ненадежным носителем информации. На фоне этого вся система поездов Сан-Франциско находится под угрозой коллапса.

Общедоступной информация о том, что железнодорожная сеть одного из известнейших городов крупнейшей страны в мире до сих пор не модернизирована и зависит от очень хрупких накопителей с мизерной по меркам 2024 г. емкостью, стала в апреле 2024 г. CNews писал, что город использует даже не 3,5-дюймовые дискеты, бывшие востребованными в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Он по-прежнему эксплуатирует совсем уж древние 5,25-дюймовые флоппи-диски из 1980-х годов, коим в современном мире уже нет места.

Нужно много денег и времени

Модернизация ИТ-системы Сан-Франциско обойдется властям в $212 млн, но пока нет достоверных сведений, на что именно будут заменены дискеты и, как по результатам проведенных работ преобразится инфраструктура. Известно лишь, что весь процесс затянется на два-три года – по плану, все должно закончиться к 2027-2028 г. Реализовывать проект будет компания Hitachi Rail.

Но власти города решили не ограничиваться этим и собрались устроить железнодорожной системе масштабный апгрейд. В сумме на него будет выделено $700 млн – $212 млн будет стоит отказ от дискет, а $488 млн пойдут на прочие ключевые задачи по техническому обслуживанию.

Кто-то что-то недоговаривает

К концу 2024 г. значительная часть пользователей ПК если и слышали о существовании дискет, тем более 5,25-дюймовых, то никогда не пользовались ими, так как родились уже после спада пика их популярности. Объективная реальность такова, что даже оптические диски уже давно не используются подавляющим большинством людей в повседневной жизни.

Но это никак не касается метротрама Сан-Франциско. В этом городе буквально вся ИТ-инфраструктура железнодорожной системы базируется на супердревних дискетах, и глава SFMTA Джеффри Тамлин (Jeffrey Tumlin) лично высказывает опасения, что эта система скоро рухнет, если срочно не предпринять меры. Он также объяснил, почему, система, ответственная за работу железных дорог в городе – это не дорогие мощные серверы в современном ЦОД, а кучка старых дисководов 50-летней давности. По его словам, это связано с тем, что система была введена эксплуатацию в период, когда «в компьютерах не было жестких дисков» (in an era when computers didn’t have hard drives).

Но едва ли это можно считать правдой. Система в последний раз обновлялась в 1998 г., однако в тот период в подавляющем большинстве даже домашних ПК уже стояли жесткие диски и тем более оптические приводы. Да и 5,25-дюймовые дискеты к тому моменту уже давно утратили актуальность, уступив место более компактным и емким 3,5-дюймовым.

Весьма своевременное решение

Упомянутые $700 млн будут потрачены не только на отправку дискет на свалку, но и на модернизацию телеком-инфраструктуры железнодорожной системы Сан-Франциско. Часть средств пойдет на закупку новых кабелей, по которым передается сигнальная и техническая информация.

Еще в апреле 2024 г. представитель SFMTA Майкл Роккафорте (Michael Roccaforte) сообщил порталу Ars Technica: «Когда поезд входит в метро, ​​его бортовой компьютер подключается к системе управления поездом, чтобы управлять поездом в автоматическом режиме, когда поезда едут сами, а операторы контролируют их. Когда они выходят из метро, ​​они отключаются от системы и возвращаются к ручному управлению». Команды для управления поездами удаленными операторами передаются по системе кабелей, которая уже давно нуждается в модернизации. Ныне используемые кабели слишком хрупкие и, к тому же, имеют крайне низкую пропускную способность. По словам Роккафорте, данные по ним передаются даже медленнее, чем по телефонным проводам с использованием модема.

В совокупности с зависимостью от дискет этот факт делает апгрейд всей ИТ-инфраструктуры метротрама Сан-Франциско необходимым, пишет Tom’s Hardware. Все работы в рамках этого проекта планируется завершить в 2033 или 2034 г.