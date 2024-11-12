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Новый троян атакует серверы FreeBSD. Хакеры целятся в критическую инфраструктуру

С конца сентября перехвачены несколько вариантов шифровальщика Interlock, у которого есть версия под ОС FreeBSD. Она широко применяется в критической инфраструктуре.

FreeBSD в прицеле

Независимые эксперты по информационной безопасности, и сотрудники компании TrendMicro обнаружили новый шифровальщик, который прицельно атакует системы под управлением ОС FreeBSD. Авторство принадлежит группировке Interlock. Специалисты предполагают, что вредонос создавался с целью атаковать критическую инфраструктуру, поскольку шире всего FreeBSD применяется именно в этой сфере.

Группировка Interlock успешно атаковала как минимум шесть организаций, включая муниципальные сети округа Уэйн в штате Мичиган, США. Данные, выведенные из систем жертв, группировка опубликовала на своем сайте.

Первая информация о шифровальщике появилась в начале осени: эксперт по реагированию на кибер-инциденты, известный как Simo, выявил бэкдор, который злоумышленники использовали в ходе атак, а другой специалист по информационной безопасности – известный как MalwareHunterTeam – перехватил предположительный вариант шифровальщика в виде ELF-файла. Этот файл был передан для тестирования в редакцию издания Bleeping Computer. Специалисты издания попытались запустить его под Linux и под FreeBSD, но в обоих случаях перехваченный сэмпл отказался работать.

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Изображение от freepik
С конца сентября перехвачены несколько вариантов шифровальщика Interlock, у которого есть версия под ОС FreeBSD

Его дальнейшее изучение подтвердило, что файл был скомпилирован под FreeBSD версии 10.4. В публикации Bleeping Computer подчеркивается, что шифровальщики под FreeBSD исключительно редки. Единственной группировкой, которая до сих пор создавала и применяла такие вредоносы под FreeBSD, была разгромленная в 2023 г. Hive.

Эксперты TrendMicro смогли перехватить еще один сэмпл Interlock под FreeBSD, а также его вариант под Windows. По их мнению, операторы Interlock целятся в серверы под управлением этой системы, поскольку те широко используются в критической инфраструктуре.

«Атака на объект КИИ чревата куда большими проблемами, чем просто вынужденный простой, а значит, и вероятность выплаты выкупа, даже очень большого, в случае успешной атаки оказывается очень высокой, – говорит Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. – Прибыльность ransomware в последние годы стала падать: наученные горьким опытом, своим и чужим, компании усиливают средства защиты и чаще вкладываются в резервное копирование».

По данным издания Bleeping Computer, злоумышленники требуют от атакованных организаций от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов США, в зависимости от размера пострадавшей структуры.

Поведение под Windows

Вариант под Windows характеризуется способностью очищать системный журнал и самоудаляться через rundll32.exe.

Все зашифрованные вредоносом файлы получают расширение .interlock. Операторы шифровальщика начинают атаку со взлома корпоративной сети и вывода данных с серверов, находящихся в ней. Злоумышленники также предпринимают попытки проникнуть в любые другие устройства и в итоге загружают шифровальщик везде, куда смогли дотянуться.

После того, как шифрование завершено, в каждый каталог сбрасывается требование выкупа в виде текстового файла. Помимо требований и угроз вымогателей, файл содержит уникальный идентификатор жертвы – Company ID и почтовый адрес. Вымогатели требуют, чтобы с их помощью жертвы регистрировались на специальном сайте для переговоров, – по сути, это просто чат, в котором злоумышленники торгуются с объектами атак.

Данные, украденные перед шифрованием, используются для двойного вымогательства, – это уже давно типичная практика для операторов шифровальщиков.

Роман Георгиев

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