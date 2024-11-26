Яндекс 360 проведет конференцию по облачным решениям и совместному управлению проектами

Яндекс 360 проведет конференцию по облачным решениям и совместному управлению проектами11 декабря пройдет конференция Yandex Connect. Она будет интересна тем, кто внедряет облачные решения или пока только задумывается о том, какую пользу они могут принести бизнесу.
В гибридном формате
Яндекс 360 для бизнеса впервые проведёт свою флагманскую конференцию Yandex Connect, посвящённую ИТ-решениям для совместной работы и управления проектами. Это событие — для тех, кто отвечает за информационные технологии и инновации в компаниях из разных отраслей, от ритейла до промышленности. Мероприятие пройдёт 11 декабря в гибридном формате — в Центре событий РБК в Москве и онлайн. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно по ссылке.
Облака – в тренде
Темпы перехода на облачные технологии растут, поскольку компании сталкиваются с трудностями, связанными с поставкой ИТ-оборудования и уходом глобальных провайдеров. По данным CNews российский облачный рынок за год вырос почти в полтора раза. Именно отечественный облачный сервис зарекомендовал себя как способ эффективного решения задач, стоящих перед предприятиями. Зрелость российского облака уже достаточно высока, а предложения ведущих провайдеров соответствуют международным стандартам.
Эксперты считают, что при выборе поставщика облачных услуг следует обращать внимание на обеспечение безопасности информации. Ключевым фактором дальнейшего роста облачного рынка является разработка и внедрение продуктов и сервисов на основе искусственного интеллекта (ИИ). Аналитики подсчитали, что выручка ведущих российских PaaS-провайдеров выросла более чем в два раза в годовом исчислении, и запас роста в этом сегменте остается огромным благодаря платформенным сервисам для внедрения продуктов на основе ИИ. Вопросы кибербезопасности и роли ИИ в облачных решениях в том числе будут обсуждать на конференции специалисты из Яндекса и приглашенные спикеры.
В программе
В программе — выступления спикеров из Яндекса, Lamoda, «Лемана Про» и других компаний – лидеров российского бизнеса, открытый диалог с коллегами из разных индустрий, а также практический разбор реальных кейсов по внедрению и использованию облачных решений. Руководители и технические менеджеры смогут обменяться опытом и узнать, как современные технологии помогают развивать и защищать бизнес, управлять проектами и выстраивать работу команд.
Команда Яндекс 360 для бизнеса представит новинки для корпоративного сектора и поделится планами. Эксперты расскажут о тенденциях в развитии современных облачных технологий и о том, как Яндекс 360 для бизнеса обеспечивает безопасность данных своих клиентов. Программу выступлений завершит секретный гость, который расскажет о тонкостях управления командой и поделится идеями по мотивации и развитию сотрудников.
О Яндекс 360 для бизнеса
Яндекс 360 для бизнеса — это онлайн-офис для совместной работы, в котором собраны все необходимые сервисы, упрощающие бизнес-процессы и деловое общение: Почта, Диск для хранения файлов, Телемост с видеозвонками, Трекер для управления проектами, Документы, Мессенджер, Рассылки, Заметки, Вики, Формы и Календарь. Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, вести совместную работу над файлами, контролировать выполнение задач, управлять коммуникацией с клиентами и партнёрами и многое другое.■ erid:LjN8KVdB5Рекламодатель: ООО «Яндекс»ИНН/ОГРН: 7736207543/1027700229193Сайт: https://360.yandex.ru/business/