«Газинформсервис» через арбитраж выбил деньги за работы по инфобезопасности

Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал с компании «Фирма Трис» 598 тыс. руб. задолженности и 102 тыс. руб. пени за просрочку оплаты работ по информационной безопасности, выполненных компанией «Газинформсервис». Поданную «Фирма Трис» апелляцию вернули заявителю.

Долг придется заплатить

Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал с ООО «Фирма Трис» 598 тыс. руб. задолженности и 102 тыс. руб. пени в пользу ООО «Газинформсервис».

Задолженность была начислена за просрочку оплаты за период с 5 декабря 2023 г. по 23 мая 2023 г. комплекса пусконаладочных работ по информационной безопасности технических средств охраны на объекте «Реконструкция Спортивно-оздоровительный комплекс» ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Вслед за судебным решением последовала подача апелляции от «Фирма Трис», но апелляция была возвращена заявителю.

Работа без оплаты

31 августа 2023 г. компании «Газинформсервис» и «Фирма Трис» составили договор на проведение упомянутых выше работ на 598 тыс. руб., со сроком выполнения 45 рабочих дней с даты подписания договора (25 сентября 2023 г.). Согласно документу, работы должны были быть оплачены в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и №КС-3.

Позднее сторонами были подписаны акт о приемке выполненных по договору работ от 2 ноября 2023 г. по форме №КС-2, а также справка о стоимости выполненных работ по форме №КС-3. Тем не менее «Фирма Трис» не оплатила работы «Газинформсервис», поскольку со слов представителя «Фирма Трис», «Газинформсервис» не предоставил «Фирма Трис» документы (включая исполнительную документацию), а без исполнительной документации результат работ не может быть использован по назначению.

В связи с неоплатой выполненных работ, в претензии от 22 апреля 2024 г. №1117 «Газинформсервис» потребовала от «Фирма Трис» погасить задолженность, а также уплатить неустойку за просрочку оплаты. Претензия была оставлена без удовлетворения и 9 июня 2024 г. «Газинформсервис» подала иск в арбитражный суд против «Фирма Трис».

Дата решает многое

Помимо указания на отсутствие исполнительной документации, «Фирма Трис» отметила, что «Газинформсервис» не предоставила подлинники актов № КС-2 и №КС-3, что ставит под сомнение их наличие, а также выразила несогласие с расчетами просрочки и неустойки. Кроме того «Фирма Трис» указала, что «Газинформсервис» допустила просрочку выполнения работ на 20 дней, что также требует начисления неустойки. Таким образом «Фирма Трис» заявила о зачете встречных требований, в части взыскания с «Газинформсервис» неустойки за просрочку передачи исполнительной документации и за просрочку выполнения работ.

«Газинформсервис» пояснила, что в качестве приложения к исковому заявлению в суд был направлен скан с оригинала акта №КС-2 и справки №КС-3 вместе с ведомостью объемов работ.

Суд же отметил, что договор между компаниями подписан компаниями 25 сентября 2023 г., а акты подписаны сторонами 2 ноября 2023 г. И хотя договор был составлен 31 августа 2023 г., согласно пункту 1 статьи 433 ГК РФ, договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта (ответа лица, которому адресована оферта, о ее принятии). Как указано в судебном решении, в случае если в договоре вместе с датой его подписания указывается дата составления договора, то такая дата не может считаться днем заключения договора в случае ее несовпадения с датой подписания договора. Это означает, что работы выполнены в срок, не превышающий 45 рабочих дней.

Таким образом, начисление ответчиком неустойки за просрочку передачи исполнительной документации и за просрочку выполнения работ было признано неправомерным. Также суд проверил представленный истцом расчет неустойки и признал его верным.

11 августа 2024 г. суд полностью удовлетворил иск «Газинформсервиса».

CNews направил запрос в компанию «Газинформсервис», с просьбой прокомментировать происходящее и готов опубликовать комментарий.

Возвращенная апелляция

27 августа 2024 г. «Фирма Трис» обратилась в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на это судебное решение.

Однако определением суда от 26 сентября 2024 г. апелляционная жалоба была оставлена без движения в связи с невыполнением подателем требований пункта 3 части 4 статьи 260 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В этом пункте указано, что к апелляционной жалобе должен прилагаться «документ, подтверждающий направление или вручение другим лицам, участвующим в деле, копий апелляционной жалобы и документов, которые у них отсутствуют».

1 ноября 2024 г. суд вернул апелляционную жалобу «Фирма Трис». Устранив обстоятельства, указанные в определении суда, компания сможет вновь обратиться с жалобой в общем порядке.

CNews обратился в компанию «Фирма Трис», с просьбой прокомментировать ситуацию и готов опубликовать комментарий.