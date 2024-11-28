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«Газинформсервис» через арбитраж выбил деньги за работы по инфобезопасности

Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал с компании «Фирма Трис» 598 тыс. руб. задолженности и 102 тыс. руб. пени за просрочку оплаты работ по информационной безопасности, выполненных компанией «Газинформсервис». Поданную «Фирма Трис» апелляцию вернули заявителю.

Долг придется заплатить

Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал с ООО «Фирма Трис» 598 тыс. руб. задолженности и 102 тыс. руб. пени в пользу ООО «Газинформсервис».

Задолженность была начислена за просрочку оплаты за период с 5 декабря 2023 г. по 23 мая 2023 г. комплекса пусконаладочных работ по информационной безопасности технических средств охраны на объекте «Реконструкция Спортивно-оздоровительный комплекс» ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Вслед за судебным решением последовала подача апелляции от «Фирма Трис», но апелляция была возвращена заявителю.

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Photo by Etienne Girardet on Unsplash
По решению суда «Газинформсервис» получит свой гонорар за выполнение комплекса пусконаладочных работ по информационной безопасности технических средств охраны

Работа без оплаты

31 августа 2023 г. компании «Газинформсервис» и «Фирма Трис» составили договор на проведение упомянутых выше работ на 598 тыс. руб., со сроком выполнения 45 рабочих дней с даты подписания договора (25 сентября 2023 г.). Согласно документу, работы должны были быть оплачены в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и №КС-3.

Позднее сторонами были подписаны акт о приемке выполненных по договору работ от 2 ноября 2023 г. по форме №КС-2, а также справка о стоимости выполненных работ по форме №КС-3. Тем не менее «Фирма Трис» не оплатила работы «Газинформсервис», поскольку со слов представителя «Фирма Трис», «Газинформсервис» не предоставил «Фирма Трис» документы (включая исполнительную документацию), а без исполнительной документации результат работ не может быть использован по назначению.

В связи с неоплатой выполненных работ, в претензии от 22 апреля 2024 г. №1117 «Газинформсервис» потребовала от «Фирма Трис» погасить задолженность, а также уплатить неустойку за просрочку оплаты. Претензия была оставлена без удовлетворения и 9 июня 2024 г. «Газинформсервис» подала иск в арбитражный суд против «Фирма Трис».

Дата решает многое

Помимо указания на отсутствие исполнительной документации, «Фирма Трис» отметила, что «Газинформсервис» не предоставила подлинники актов № КС-2 и №КС-3, что ставит под сомнение их наличие, а также выразила несогласие с расчетами просрочки и неустойки. Кроме того «Фирма Трис» указала, что «Газинформсервис» допустила просрочку выполнения работ на 20 дней, что также требует начисления неустойки. Таким образом «Фирма Трис» заявила о зачете встречных требований, в части взыскания с «Газинформсервис» неустойки за просрочку передачи исполнительной документации и за просрочку выполнения работ.

«Газинформсервис» пояснила, что в качестве приложения к исковому заявлению в суд был направлен скан с оригинала акта №КС-2 и справки №КС-3 вместе с ведомостью объемов работ.

Суд же отметил, что договор между компаниями подписан компаниями 25 сентября 2023 г., а акты подписаны сторонами 2 ноября 2023 г. И хотя договор был составлен 31 августа 2023 г., согласно пункту 1 статьи 433 ГК РФ, договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта (ответа лица, которому адресована оферта, о ее принятии). Как указано в судебном решении, в случае если в договоре вместе с датой его подписания указывается дата составления договора, то такая дата не может считаться днем заключения договора в случае ее несовпадения с датой подписания договора. Это означает, что работы выполнены в срок, не превышающий 45 рабочих дней.

Таким образом, начисление ответчиком неустойки за просрочку передачи исполнительной документации и за просрочку выполнения работ было признано неправомерным. Также суд проверил представленный истцом расчет неустойки и признал его верным.

11 августа 2024 г. суд полностью удовлетворил иск «Газинформсервиса».

CNews направил запрос в компанию «Газинформсервис», с просьбой прокомментировать происходящее и готов опубликовать комментарий.

Возвращенная апелляция

27 августа 2024 г. «Фирма Трис» обратилась в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на это судебное решение.

Однако определением суда от 26 сентября 2024 г. апелляционная жалоба была оставлена без движения в связи с невыполнением подателем требований пункта 3 части 4 статьи 260 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В этом пункте указано, что к апелляционной жалобе должен прилагаться «документ, подтверждающий направление или вручение другим лицам, участвующим в деле, копий апелляционной жалобы и документов, которые у них отсутствуют».

1 ноября 2024 г. суд вернул апелляционную жалобу «Фирма Трис». Устранив обстоятельства, указанные в определении суда, компания сможет вновь обратиться с жалобой в общем порядке.

CNews обратился в компанию «Фирма Трис», с просьбой прокомментировать ситуацию и готов опубликовать комментарий.

Вадим Попов

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