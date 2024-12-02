Основатель Group-IB выходит из бизнеса и продает активы

Фонд «Сайберус», созданный основным владельцем Positive Technologies Юрием Максимовым, договорился о приобретении активов компании F.A.C.C.T. с целью создания линейки продуктов для расследование киберинцидентов. Основатель F.A.C.C.T. и Group-IB Илья Сачков, осужденный за госизмену, выходит из бизнеса.

«Сайберус» покупает активы F.A.C.C.T.

Фонд «Сайберус», инвестирующий в решения в сфере информационной безопасности (ИБ), объявил о создании новой ИБ-компании совместно с компанией F.A.C.C.T. (бывшее подразделение Group-IB). Новая компания сфокусируется на разработке линейки технологий для предотвращения и расследования киберпреступлений на основе линейки решений и сервисов F.A.C.C.T.

В рамках сделки акционеры F.A.C.C.T, включая находящегося под стражей основателя Group-IB Ильи Сачкова, передадут новой компании часть своих активов: инженерные технологии, экспертизу, интеллектуальную собственность и текущие контракты. Также сотрудники F.A.C.C.T. перейдут в новую компанию, в том числе ее руководителем станет гендиректор F.A.C.C.T. Валерий Баулин.

Сумма сделки не разглашается. Акционерами новой компании станут фонд «Сайберус» (47%) и частные инвесторы, имена которых не разглашаются. При этом акционеров F.A.C.C.T. не будет среди владельцев новой компании.

Также «Сайберус» не будет принимать участия в операционном управлении новой компании. Одним из основателей фонда «Сайберус» являются основной владелец Positive Technologies Юрий Максимов.

Почему Илья Сачков продает свой бизнес

Илья Сачков в своем Telegram-канале подтвердил информацию о сделку. Он отметил, что создавал F.A.C.C.T./Group-IB не как предприниматель, а «как инженер с целью создания одной из самых мощных и технологических сил по защите людей и бизнеса от различных киберугроз».

«Сделка с фондом «Сайберус» создает условия для активного роста, устраняя различные ограничения и расширяя возможности на рынке, - говорит Сачков. - Это позволит создавать лучшие технологии и предоставлять наиважнейшие сервисы по предотвращению и защите страны, бизнеса и ее жителей от киберугроз».

«Для меня лично - решение сложное, но инженерным и стратегическим умом я понимаю и уверен, что это гарантирует нашей команде развитие и то будущее, которого я бы хотел, и не важно, что меня не будет внутри, ибо миссия будет выполнена, - продолжил Сачков. - Я уверен, что дал компании импульс и нужную энергию для развития, сделав ее делом своей жизни. И дальше новая компания будет развиваться силами нашей суперпрофессиональной команды».

Как появились Group-IB и F.A.C.C.T.

Group-IB была создана Ильей Сачковым и Дмитрием Волковым в конце 2000-х для расследования киберпреступлений. В 2019 г. компания решила выйти на международные рынки и создала штаб-квартиру в Сингапуре. В 2021 г. Сачков был задержан по обвинению в госизмене. В 2023 г. суд приговорил его к 14 годам заключения. Сачков своей вины не признал.

В 2023 г. российский бизнес Group-IB был выделен в компанию F.A.C.C.T. Ее основное юридическое лицо - ООО «Адаптивные технологии безопасности».

Согласно данным базы «Контур - Фокус». в 2022 г. Сачков владел в данной компании 37,5%, Волков - 25%, 25% принадлежало фонду «Альтера Капитал» Кирилла Андросова (в разное время был замминистра экономического развития и замруководителя Аппарата Правительства, 12,5 % - ООО «Киберинвест» (принадлежит ее гендиректору Татьяне Полищук).

В 2023 г. доля Волкова перешла к Алексею Козыреву и Валерию Баулину, которые стали собственниками, соответственно, 15% и 10%, а доля «Киберинвеста» перешла к Илье Марину.

В 2023 г. чистый убыток компании составил 46,1 млн руб. ООО «Адаптивные технологии безопасности» являются учредителем ряда компаний: ООО «Ф.А.К.К.Т. Антифрод». ООО «Ф.А.К.К.Т. Сервис», ООО «Ф.А.К.К.Т.». ООО «Ф.А.К.К.Т. Сетевая безопасность» и ООО «Нейросетевые аналитические системы».

По данным агентства «Интерфакс», суммарная выручка компаний, которые войдут в создаваемую «Сайберус» новую структуру, в 2023 г. составила 2,5 млрд руб. В компанию перейдет 350 сотрудников F.A.C.C.T.