Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность
|

Ivanti устраняет очередные критические уязвимости

Кумулятивный декабрьский патч к разработкам Ivanti устраняет три критические и еще несколько менее опасных уязвимостей в разных продуктах. Наиболее опасный «баг» набрал 10 баллов по шкале CVSS.

Пиковое значение

Компания Ivanti опубликовала информацию о десятибалльной уязвимости в своем решении Cloud Services Appliance.

«Баг» под индексом CVE-2024-11639 был обнаружен экспертами компании CrowdStrike. Как признал сам вендор, существует возможность обойти процедуру аутентификации и удаленно получить административный доступ к устройствам. От злоумышленников потребуется использовать альтернативный путь или канал. Администраторам рекомендуется обновить уязвимые установки до CSA 5.0.3.

В кумулятивном патче, выпущенном Ivanti на днях, устраняется еще две критических уязвимости, обнаруженные CrowdStrike, и набравшие по 9,1 балла каждая.

vzlom700.jpg

Photo by FlyD on Unsplash
Ivanti обнаружила десятибалльную уязвимость в своем решении Cloud Services Appliance

Первая из них – CVE-2024-11772 – открывает возможность для осуществления инъекции команды в административной веб-консоли, что может привести к получению злоумышленником административных привилегий и/или запуску вредоносного кода.

CVE-2024-11773, в свою очередь, допускает SQL-инъекцию в той же веб-консоли, с теми же последствиями, что и предыдущая уязвимость.

Еще две критические уязвимости устранены в Ivanti Connect Secure. CVE-2024-11633 и CVE-2024-11634 – это ошибки, открывающие возможности для инъекции аргумента и команды. Соответственно, это может привести к получению злоумышленником административных полномочий и/или запуску вредоносного кода.

Дальше больше

Близкой к критическим показателям является уязвимость CVE-2024-8540 в Ivanti Sentry (8,8 балла по шкале CVSS), которая позволяла локальному авторизованному пользователю менять значимые компоненты приложения (даже если у него нет таких полномочий).

Патч устраняет еще 4 уязвимости разной (но не выше 7,5 балла) степени угрозы в таких продуктах Ivanti как Desktop and Server Management (DSM), Connect Secure and Policy Secure, Sentry и Patch SDK. В компании утверждают, что никаких свидетельств их эксплуатации пока нет.

За последние месяцы Ivanti неоднократно вносила исправления в программный код Cloud Services Appliance, причем, как пишет издание Bleeping Computer, пять из них уже использовались в реальных атаках, по отдельности или в комбинациях.

«Услугами Ivanti пользуются более 40 тыс. компаний, так что все эти уязвимости угрожают им, в первую очередь, – говорит Никита Павлов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. – Вполне естественно, что в продуктах этого вендора уязвимости обнаруживаются часто, – и сам вендор, и его клиенты жизненно заинтересованы в том, чтобы эти ошибки находили и устраняли до того, как их найдут злоумышленники».

Компания заявила, что перестраивает свои процессы, связанные с поиском уязвимостей и реакцией на них и вырабатывает новый инструментарий для самостоятельного сканирования продуктов на предмет уязвимостей.

Роман Георгиев

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Меры ИБ-реагирования: что делать, если вашу компанию всё-таки взломали

Гигантский производитель роутеров перешел на темную сторону и помогает хакерам. Он отказался устранять «дыры» в своих маршрутизаторах

Вышли обновления к почти 50 уязвимостям в Android. Одну из них активно эксплуатируют хакеры

Иранские хакеры научились использовать для шпионажа уже исправленную «дыру» в ядре Windows

Новый бэкдор кормит киберпреступников их же пилюлями: Glutton атакует киберкриминальный мир

Первый UEFI-буткит под Linux насторожил исследователей

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще