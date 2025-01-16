«Софтлайн» потратил 400 миллионов на покупку контроля в ИБ-компании

«Софтлайн» приобрел компанию K2-9b Group, работающую в сфере информационной безопасности. Сумма сделки составила 400 млн руб. k92-9b Group будет интегрирован с продукцией вендора «Инферит», входящего в «Софтлайн».

«Софтлайн» купил K2-9b Group

Группа компаний «Софтлайн» (ГК Softline) объявила о покупке контрольной доли компании K2-9b Group.

«Софтлайн» станет собственником 51% доли, сумма сделки составила 400 млн руб. Часть средств будет выплачена акциями «Софтлайна».

Соотвественно, K2-9b Group оценена примерно в 800 млн руб. 49% доля K2-9b Group остались у менеджмента и основателей компании. При этом в 2027-2028 гг. «Софтлайн» сможет довести свою долю в компании до 100%.

«Софтлайн» «Софтлайн» за 400 млн рублей купил контрольную долю в компании K2-9b Group, работающей в сфере информационной безопасности

K2-9b Group основана в 2019 г. Компания занимается комплексной системной интеграцией и внедрением решений в сфере информационной безопасности. В 2023 г. выручка K2-9b Group составила 600 млн руб., по итогам 2024 г. она превысит 1 млрд руб. Согласно прогнозам, по итогам 2025 г. оборот компании вырастит на 40%.

Как K2-9b Group будет проинтегрирован с «Инферит»

K2-9b Group станет частью вендора «Инферит», входящего в состав «Софтлайна». «Инферит» занимается разработкой компьютерной и вычислительной техники и инфраструктурного ПО.

В «Инферит» входит направление «Инферит Безопасность», которая занимается предоставлением средств вычислительной техники в защищенном исполнении (ЗАРМ), проведением специальных проверок и специальных исследований, а также аттестацией объектов информатизации.

«Присоединение K2-9b Group имеет высокий синкретический потенциал с портальными решениями ГК «Софтлайн», в том числе в направлении разработки и внедрения защищенных автоматизированных рабочих мест в контуре «Инферит», что позволит существенно ускорить масштабирование экосистемных решений «Софтлайна» в направлении кибербезопасности», - заявили в «Софтлайне».

Объем сегмента услуг в сфере информационной безопасности в 2024 г. вырос до 78 млрд руб., при этом ожидается дальнейший рост, говорит управляющий директор «Инферит» Иван Киреев. «Аппаратные решения, системный софт и информационная безопасность - это фундаментальная триада развития вендора «Инферит», которая отражает основные потребности рынка в нашей стране», - заявил Киреев.

Кому принадлежал K2-9b Group

Согласно данным базы «Контур.Фокус», первоначально ООО «К2-9Б Групп» (юридическое лицо K2-9b Group) полностью принадлежала гендиректору компании Михаилу Яненко.

С начала 2025 г. 51% доля в компании перешла к Валерии Загоруйко. К моменту публикации этого материала пресс-служба «Софтлайна» не ответила на вопрос CNews, есть ли связь между группой компаний и Загоруйко.

Выручка компании в 2023 г. состаивла 248 млн руб., прибыль от продаж - 43 млн руб., чистая прибыль - 36 млн руб. Компания имеет лциензию ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю) на деятельность по технической защите конфиденциальной информации и ФСБ (Федеральной службы безопасности) на разработку шифровальных (криптографических) средств.

Как «Софтлайн» приобретал АКБ «Барьер»

Покупка K2-9b Group - не первое приобретение «Софтлайна» в сфере информационной безопасности. В 2023 г. ею были приобретены воронежские компании АКБ «Барьер» и «Сэйвит Эдьюкейшн», входящих в группу компаний «Барьер». Сумма сделки составила 238 млн руб.

ГК «Барьер» занимается происходвтсвом и продажей средств вычислительной техники в защищенном исполнении (СВТЗИ) и оказывает услуги в области защиты государственной тайны: аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации, проведением спецпроверок и специсследований технических средств, специальных обследований помещений.

АКБ «Барьер» также должна была быть проинтегрирована с «Инферит: планировалась, что линейка оборудования «Инферит» пополнилась экспертизой по разработке защищенных средств вычислительной техники.