В России дичайший дефицит ИБ-специалистов. Все хорошие уже заняты, а вузы выпускают «сырых»

Россия столкнулась с очень серьезной нехваткой ИБ-специалистов. Количество резюме сокращается при одновременном росте числа открытых вакансий. На борьбу с дефицитом ИБ-кадров уйдут годы, и даже рост предлагаемых зарплат пока не помогает решить проблему. Все хорошие специалисты уже трудоустроены, а выпускников вузов нужно дообучать.

Защитник, найдись

В России образовался гигантский дефицит специалистов в области информационной безопасности, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сервисы по поиску работы. В стране растет число открытых ИБ-вакансий, но количество специалистов в этой сфере, ищущих работу, напротив, сокращается.

Издание приводит статистику сервиса HeadHunter, согласно которой по итогам 2024 г. число открытых ИБ-вакансий подскочило на 17% год к году, достигнув 27,3 тыс. В SuperJob говорят о 50-процентном росте, но при этом абсолютные цифры не раскрывают.

За предыдущие два года, несмотря на постоянный рост числа кибератак на Россию с конца февраля 2022 г., отечественные компании были в меньшей степени заинтересованы в пополнении своего штата ИБ-специалистами. Это вылилось в стабильный спрос на этих специалистов – число вакансий для них за 2022-2023 гг. выросло лишь на 2,9%, составив 23,4 тыс. (статистика HeadHunter).

Некому оборонять

Пока компании активно ищут новых ИБ-специалистов, сам процесс поиска с течением времени заметно усложняется, потому что нуждающихся в работе ИБ-специалистов с каждым разом становится все меньше. Статистика SuperJob гласит, что по итогам 2024 г. количество разместивших свое резюме безопасников обвалилось на 6% год к году.

Чтобы повысить свои шансы на успех в поиске специалистов по кибербезопасности, компании прибегают к самому надежному и проверенному десятилетиями средству – к предложению более крупной суммы за опыт и знания потенциального сотрудника. Иными словами, они повышают предлагаемую зарплату.

«Коммерсант» со ссылкой на SuperJob пишет, что только в Москве зарплатные предложения для ИБ-специалистов за отчетный период выросли на 12%. И суммы очень крупные, даже для столичного региона – например, директор по информационной безопасности может получать в Москве 1 млн руб. в месяц. Медианная зарплата столичного безопасника – 450 тыс. руб.

В целом по России рост медианных зарплат в ИБ-сфере по итогам 2024 г. составил 17,3% год к году. Они выросли до 146 тыс. (статистика «Хабр-Карьеры»).

Хороших быстро разбирают

Опрошенные изданием участники российского ИТ-рынка подтверждают проблему с нехваткой в стране кибербезопасников. Гендиректор эксперт-рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов, к примеру, уверен, что все по-настоящему опытные специалисты в этой отрасли уже при деле и в поиске нового места работы не нуждаются. «Все хорошие "безопасники" уже заняты работой, а из вузов выходят только "сырые" кадры, которых в любом случае необходимо дообучать. На фоне возросшей актуальности информационной безопасности из-за геополитической обстановки таких кадров стало не хватать», – сказал он изданию.

Сами виноваты

Многие компании сами себя загоняют в ситуацию, когда им срочно нужно расширить штат ИБ-специалистов. Этому предшествует сокращение ИТ-сотрудников. Такого мнения придерживается директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов. «Сокращение ИТ-специалистов напрямую связано с ростом спроса на аналитиков в области информационной безопасности, которые занимаются исследованием в области защиты компьютерных систем и сетей от различных угроз, в том числе поиском уязвимостей», – сказал он «Коммерсанту», подчеркнув, что раньше именно ИТ-отдел занимался анализом кода и поиском уязвимостей. Теперь эти задачи все чаще, по мере сокращения ИТ-штата, делегируют ИБ-специалистам.

Следствием дефицита ИБ-кадров стала стагнация отрасли в целом – ее развитие замедлилось, считает считает директор по управлению талантами ГК «Солар» Людмила Макарова. «Рынок ИБ еще далек от насыщения технологиями и реализации задач импортозамещения. К тому же количество киберугроз не снижается. Но вероятно, на горизонте трех—пяти лет произойдет некоторая стабилизация ситуации с количеством необходимых специалистов», – сообщила она изданию.

При всем этом компаниям и дальше будут требоваться специалисты по кибербезопасности, притом с течением времени потребность в них будет показывать стабильный рост. По оценке главы отдела по ИБ компании «Код Безопасности» Алексея Коробченко, это будет продолжаться в течение минимум ближайших пяти лет.