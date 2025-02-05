Гигантский производитель роутеров перешел на темную сторону и помогает хакерам. Он отказался устранять «дыры» в своих маршрутизаторах

Zyxel отказалась выпускать патчи для своих роутеров, устраняющие различные уязвимости. Об этих «дырах» хорошо осведомлены хакеры – они уже используют их для взлома пользователей. Единственный выход – купить новое устройство, которое пока что входит в список поддерживаемых Zyxel.

Ваша безопасность – не наша проблема

Компания Zyxel, широко известный в России и за ее пределами производитель сетевого оборудования, наотрез отказалась выпускать патчи безопасности для целого ряда своих устаревших роутеров и DSL-модемов. Как пишет портал Bleeping Computer, за последние несколько месяцев в них было выявлено немалое количество уязвимостей, о многих из которых давно известно киберпреступникам – они активно эксплуатируют их в своих целях.

Речь в данном случае о моделях VMG1312-B10A, VMG1312-B10B, VMG1312-B10E, VMG3312-B10A, VMG3313-B10A, VMG3926-B10B, VMG4325-B10A, VMG4380-B10A, VMG8324-B10A, VMG8924-B10A, SBG3300 и SBG3500. Уязвимости в них нашли специалисты VulnCheck.

Редакция CNews обнаружила, что все перечисленные устройства в разное время были доступны в российской рознице. Это означает, что по вине Zyxel россияне, владеющие этими роутерами и модемами, тоже могут стать жертвами хакерских атак.

Касса вон там

Zyxel осведомлена о «дырах» в своей продукции, но не намерена ничего с этим делать. Она выпустила предупреждение, что патчей безопасности не будет, и что единственное, чем она может помочь – это продать более современный роутер, который пока не числится в ее списке устаревших.

© T.Schneider / Фотобанк Фотодженика Zyxel подвергает опасности пользователей своих сетевых устройств

Другими словами, владельцам перечисленных устройств, не желающим стать мишенью для хакеров, предлагается потратить деньги на новый гаджет компании, которая не хочет заботиться об их безопасности и устранять уязвимости, наличие которых она сама же и допустила.

Согласно статистике ИБ-сервисов FOFA и Censys, в настоящее время как минимум 1500 устройств Zyxel, в которых уязвимости не будут устранены, подключены к Глобальной сети, что дает киберпреступникам существенный простор для действий.

Что нашли в роутерах

В июле 2024 г. специалисты VulnCheck нашли в роутерах Zyxel две уязвимости критического уровня. Одна из них – это CVE-2024-40891 со степенью опасности 8.8 из 10. Ее эксплуатация позволяет хакерам провести инъекцию команд в Telnet и затем выполнять произвольный код.

Вторая уязвимость носит индекс CVE-2025-0890 и имеет значительно более высокую степень опасности – 9.8. Эта брешь позволяет использовать штатные учетные записи в прошивках роутеров с повышенными привилегиями и получать полный доступ к системе.

Эксперты VulnCheck продемонстрировали процесс использования обеих «дыр» на роутере VMG4325-B10A, обновления для которого Zyxel давно не выпускает. В настоящее время эта модель снята с производства.

россияне тоже в опасности

Существует и третья уязвимость – CVE-2024-40890 с оценкой 8.8. По возможностям, которые открывает хакерам ее эксплуатация, она похожа на CVE-2024-40891. Ее Zyxel тоже не намерена исправлять.

Также Zyxel попыталась свалить часть вины за отсутствие патчей на специалистов VulnCheck. Компания утверждает, что обратилась к ним за подробным отчетом в июле 2024 г., сразу после публикации информации об уязвимостях, но так и не получила его.

Коллективное сознательное

Отказываясь патчить старые роутеры и требуя от пользователей, чтобы те несли ей деньги за новые, если боятся за свою кибербезопасность, Zyxel поступает так же, как и ее основные конкуренты. Латать бреши в старых сетевых устройствах не имеют ни малейшего желания ни американская Cisco, ни китайская D-Link. Устройства обеих компаний широко представлены в России, несмотря на то, что Cisco официально повернулась к россиянам спиной.

На примере D-Link можно увидеть, как хакеры реагируют на заявления компаний об отсутствии у них планов по выпуску патчей безопасности. D-Link сделала соответствующее заявление в сентябре 2024 г., и к концу 2024 г. стало известно о резком увеличении числа атак на роутеры этой компании крупными группировками хакеров. К слову, в ноябре 2024 г. D-Link сообщила также, что не будет патчить свои старые сетевые хранилища, которые, как выяснилось, тоже содержат уязвимости.