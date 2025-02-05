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Вышли обновления к почти 50 уязвимостям в Android. Одну из них активно эксплуатируют хакеры

Два патча устраняют 47 уязвимостей, в том числе одну родом из 2008 г. Недавно ее начали эксплуатировать в целевых атаках

Два тяжелых патча

Google двумя кумулятивными обновлениями для Android устранил сразу 47 уязвимостей в операционной системе, из которых минимум одна подвергалась активной эксплуатации.

Этот «баг» — CVE-2024-53104, — строго говоря, не является критическим: оценка по шкале CVSS 7,8 балла соответствует высокоопасному спектру. Тем не менее, его применяли в целевых атаках.

Уязвимость позволяет повышать локальные привилегии в системе из-за ошибки в компоненте ядра — драйвере USB Video Class.

Google не стал публиковать технических деталей уязвимости, но, как отмечает издание The Hacker News, в начале декабря 2024 г. один из разработчиков ядра Linux, Грег Кроуэ-Хартман (Greg Kroah-Hartman) отметил, что уязвимость Android унаследована именно от Linux, а конкретнее, от версии ядра 2.6.26. Причем эта версия появилась в середине 2008 г.

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mammela / Pixabay
Google устранил 47 уязвимостей в Android, включая одну активно эксплуатируемую

Самый первый релиз операционной системы Android датирован сентябрем 2008 г. Таким образом, «баг» мог сопровождать все версии мобильной операционной системы Google.

Сама по себе уязвимость довольно банальна: при парсинге (считывании) кадров типа UVC_VS_UNDEFINED в функции uvc_parse_format() драйвера uvc_driver.c возникает возможность записи данных за пределами выделенных ячеек памяти (out-of-boundswrite condition). Следствием этого может стать нарушение целостности памяти, прерывание работоспособности программы или запуск произвольного кода.

«Запуск неавторизованного кода — это фактическая возможность совершать любые действия в устройстве» — говорит Никита Павлов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. «Судя по тому, что до критического уровня уязвимость недотягивает, ее эксплуатация — не самая тривиальная задача. Применение ее в немногочисленных целевых атаках — дополнительное свидетельство этому: когда говорят о подобных атаках, речь обычно идет о деятельности кибершпионов».

Симптом более крупной проблемы

Последние обновления Android также устранят критическую уязвимость в компоненте WLAN (управление беспроводными сетями) в чипсетах Qualcomm. «Баг» CVE-2024-45569 получил оценку CVSS 9,8 балла. Из-за некорректной валидации индекса массивов в соответствующем компоненте возникает угроза нарушения целостности памяти.

Судя по бюллетеню самого Qualcomm, уязвимость затрагивает десятки чипсетов для самых разных устройств. Конечных производителей уведомили еще в ноябре прошлого года. К настоящему моменту информации о попытках воспользоваться этой уязвимостью для совершения атак нет.

Google выпустил патчи двумя партиями, чтобы обеспечить своим партнерам гибкость в устранении выявленных проблем.

Роман Георгиев

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