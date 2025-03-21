Криптобиржа DMM Bitcoin закрывается из-за киберограбления

Лишившись $305 млн в результате кибератаки весной 2024 г., криптобиржа решила передать все уцелевшие средства другой компании и свернуть деятельность.



Так продолжаться не может

Японская криптобиржа DMM Bitcoin прекращает свою деятельность вследствие кибератаки и кражи активов на сумму $305 млн. Уцелевшие активы будут переведены на трейдинговую платформу SBI VC Trade.

Атака произошла в мае 2024 г. Хакерам тогда удалось вытянуть 4502,9 биткоина, что на тот момент примерно равнялось $305 млн. Сейчас, ввиду скачка курса криптовалюты, эта сумма выросла еще больше.

С момента ограбления DMM Bitcoin функционировала в ограниченном режиме, не позволяя ни снимать средства, ни закупать криптовалюты для спотовой торговли.

Операторы биржи осознавали, что вечно так продолжаться не может. 2 декабря 2024 г. биржа опубликовала заявление, в котором было сказано, что все оставшиеся активы будут переданы SBI VC Trade в марте 2025 г.

По итогам миграции SBI начнет предлагать 14 спотовых криптовалютных позиций, которыми прежде не занималась.

Кто стоял за ограблением, остается неизвестным. Ходили слухи, что это была печально известная северокорейская группировка Lazarus, активно занимающаяся подобным промыслом, но точных сведений по этому поводу нет.

Известно лишь, что похищенные средства прошли через компанию HuiOne Guarantee, располагающуюся в Камбодже. Как отмечает издание Coindesk, через эту компанию отмываются криминальные активы на миллиардные суммы.

На помощь правящей семье

В июле 2024 г. компания Elliptic опубликовала исследование, в котором утверждается, что через HuiOne Guarantee прошли как минимум $11 млрд долларов, полученных преступным путем.

При этом HuiOne Guarantee является подразделением бизнес-конгломерата HuiOne Group, связанного непосредственно с правящим в Камбодже кланом Хуней, равно как и HuiOne International Payments, еще одним бизнес-предприятием, осуществляющим отмывание денег на глобальном уровне.

HuiOne Guarantee активна с 2021 г. По состоянию на июль, в ее распоряжении была масштабная сеть каналов в Telegram, которую используют тысячи торговцев. Хотя официально эта компания занимается недвижимостью и автомобилями, по сведениям Elliptic большинство товаров и услуг так или иначе связаны с киберкриминалом, мошенничествами и отмыванием денег.

15 июля агентство Reuters сообщило, что из анонимного кошелька, которым предположительно пользуется группировка Lazarus, на счета HuiOne Pay, платежного процессора, также входящего в конгломерат, были переведены около $150 тысяч в криптовалютах.

Но, как утверждают в Elliptic, HuiOne был лишь одним из получателей средств от Lazarus.

«Это логично, поскольку конечной целью хакеров является превращение криптовалют в фиатные активы, а для этого нужно, чтобы их было проблематично отследить», - говорит Никита Павлов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. «Lazarus считается подразделением спецслужб КНДР, одной из задач которого - кража и отмывание криптовалютных средств».

Эксперт добавил, что таким образом КНДР финансирует свои госпрограммы в условиях глобальных санкций.