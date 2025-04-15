Фишеры и пошлины: мошенники пытаются взимать сборы за платные дороги

От имени таких организаций, уполномоченных собирать пошлины за пользование платными автотрассами, рассылаются лавины фишинговых сообщений.



Со случайных адресов

В США наблюдается серьезная активизация фишинговой кампании, нацеленной на автолюбителей. От имени таких организаций как E-ZPass, The Toll Roads, FasTrak или Florida Turnpike, уполномоченных на сбор пошлин за использование платных автотрасс, рассылаются многочисленные сообщения в виде SMS или iMessages (в продуктах Apple), которые содержат фишинговые ссылки.

Судя по скриншотам, которые приводит издание Bleeping Computer, эти ссылки сразу выглядят крайне подозрительно: вместо доменов упомянутых организаций они ведут на ресурсы в таких доменах как .vip или .world. Очевидно, злоумышленники рассчитывают взять пользователей на испуг: в рассылаемых сообщениях потенциальным жертвам грозят карами вплоть до уголовного преследования за несвоевременную уплату сборов и требуют внести оплату незамедлительно.

Вместе с тем, внимательного взгляда достаточно, чтобы заподозрить неладное: источником сообщений являются неофициальные ресурсы организаций, а какие-то с виду случайные почтовые адреса.

Aiartgenerator Мошенники пытаются взимать сборы за платные дороги

Масштаб рассылок свидетельствует о том, что они осуществляются автоматически. Традиционные антиспам-фильтры не срабатывают.

В сервисе Apple iMessage ссылки в сообщениях от адресов, не входящих в список контактов пользователя, деактивируются автоматически - как раз с целью борьбы с фишингом.

Чтобы обойти этот барьер, злоумышленники предлагают ответить на их сообщения, - тогда ссылка становится снова активной.

Переходящим по ссылке пользователям выводится достоверно выглядящая копия сайта сборщика пошлин с полями для ввода личной информации и данных кредитных карт. Естественно, это может привести к потере всех средств на карте.

Топорная работа, семь раз на дню

Как установили сотрудники редакции Bleeping Computer, поддельные сайты срабатывают только на мобильных устройствах. На персональных компьютерах сайт, имитирующий, например, E-ZPass, не открывается.

«Описание схемы оставляет впечатление довольно «топорного» исполнения, что компенсируется высокой интенсивностью рассылок, и то лишь постольку-поскольку», - отмечает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. «Недооценивать угрозу, впрочем, не стоит: атаки вполне могут сработать в отношении людей с невысокой степенью технической подготовленности и мало знакомых с уловками фишеров».

ФБР публиковало предупреждение о таком виде мошенничества еще в апреле 2024 г., но сейчас наблюдается исключительно интенсивный всплеск: некоторым пользователи однообразные сообщения приходят до семи раз в день.

Точно определить источник атак пока не удается, но, как отмечается в материале Bleeping Computer, подобными схемами промышляют организаторы PaaS (фишинг-как-услуга) платформ Lucid и Darcula. Эти платформы позволяют рассылать шифрованные сообщения для обхода традиционных антиспам-фильтров.

Получателям таких сообщение рекомендуется пересылать информацию о них в Apple и оставлять жалобы на портале по борьбе с киберпреступностью IC3.