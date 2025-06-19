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Microsoft мгновенно уничтожила 30 лет жизни пользователя. Вся его информация заблокирована без предупреждения

Microsoft заблокировала профиль пользователя в OneDrive без уведомления и без причины. В нем хранилась информация за 30 лет его жизни – личные и рабочие данные, которые он собирал с 1990-х годов. Резервной копии на офлайн-носителе у него нет.

Нажал на кнопку – в пыль воспоминания

Корпорация Microsoft внезапно заблокировала пользователю профиль в своем облаке OneDrive, который он использовал для хранения личной информации. В нем собралась уникальная коллекция из документов, фотографий, видеороликов и прочих файлов, которые пользователь собирал и бережно хранил с 1990-х годов, то есть на протяжении 30 лет.

С произволом софтверного гиганта столкнулся пользователь Reddit под псевдонимом deus03690. Microsoft заблокировала аккаунт со всеми его данными без предупреждения, и даже причина не была озвучена. При этом копий на диске в компьютере или внешнем носителе у него не осталось.

«Я более чем расстроен. Microsoft заблокировала мой аккаунт после того, как я перенес на OneDrive 30-летние незаменимые фотографии и работу. Я объединял данные с нескольких старых дисков перед крупным переездом – накопители, которые мне пришлось выбросить из-за ограничений по пространству и переезду. План был прост: загрузить на OneDrive, а затем перенести на новый диск позже», – написал deus03690.

Microsoft до лампочки

Вместо желаемого результата пользователь получил бан своего профиля от Microsoft – уже после того, как он выгрузил в него все свои данные. Причина неизвестна, уведомлений никаких не было, а на попытки deus03690выяснить, в чем дело, и как-то решить вопрос, Microsoft упрямо отвечает обычными отписками.

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Фото: © wolterke / Фотобанк Фотодженика
Microsoft до сих пор не решила проблему deus03690. Не исключено, что решения у нее и вовсе нет

«Я отправлял форму обращения 18 раз – восемнадцать – и каждый раз получал автоматический ответ, который ни к чему не приводит. Никакого человеческого контакта. Никакой реальной помощи. Просто законсервированные электронные письма и радиомолчание», – пожаловался deus03690.

Вся надежда на юристов

В своей публикации deus03690недвусмысленно дал понять, что собирается наказать Microsoft при помощи юристов. Он полагает, что его «цифровую жизнь» в некотором роде «взяли в заложники» (hold someone’s entire digital life hostage), не имея на то никакого права.

Пользователь обратился к другим участникам сообщества за советом, ко можно «обострить ситуацию юридически или публично» (to escalate it legally or publicly).

«Я отказываюсь позволить 30 годам моей истории исчезнуть, потому что какая-то автоматизированная система пометила меня за... что-то? Я даже не знаю что», – подытожил deus03690.

Может, стоит посмотреть в зеркало

Несмотря на то, что ситуация, в которой оказался deus03690, далеко не из приятных, и мало кто хотел бы повторить его опыт, нашлись пользователи, которые увидели причину проблемы непосредственно в нем самом. Более того, такое мнение набрало наибольшее количество «лайков» на момент выхода материала – 1,6 тыс. против 2,4 тыс. у самой публикации deus03690.

Это мнение высказал пользователь с псевдонимом jdsquint. Он открыто заявил, что, раз уж файлы были настолько важны и ценны, то не стоило доверять их хранение только лишь облаку.

«Компании могут закрыть ваш профиль или обанкротиться в любой момент, и вы, по сути, ничего не можете с этим поделать. У вас нет никаких прав или средств правовой защиты в отношении условий обслуживания, которые вы не читали», – написал он.

Также в своем комментарии jdsquint озвучил то, что большинство компаний из сферы кибербезопасности советуют своим клиентам и другим пользователям. Он порекомендовал иметь несколько резервных копий по формуле «3-2-1».

Большинство ИБ-экспертов сходятся во мнении, что правило создания бэкапов «3-2-1» впервые было описано в книге фотографа Питера Крога (Peter Krogh) «Управление цифровыми активами для фотографов», выпущенной в 2006 г. Оно подразумевает создание двух копий одной и той же информации в дополнение к основной копии.

Основная копия и первый бэкап должны храниться на двух разных физических носителях информации, к которым можно получить доступ без интернета. И только третью копию, то есть второй бэкап, можно хранить удаленно, например, в облаке.

В некоторых случаях пользователи делают три бэкапа в дополнение к основной копии – два разных на физических носителях и один в облаке.

Геннадий Ефремов

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