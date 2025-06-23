Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Техника
|

Сотни новообнаруженных репозиториев GitHub содержат вредоносное ПО

Общедоступные репозитории, такие как GitHub, PyPI и другие, все чаще оказываются каналом распространения вредоносов, причем кампании могут длиться годами.

Раз троян, два троян

Исследователи в сфере безопасности выявили сразу несколько десятков троянизированных репозиториев в GitHub, которые угрожают геймерам и разработчикам.

В последней подборке, составленной сотрудниками фирмы ReversingLabs, фигурируют 67 репозиториев, содержащих троянизированные версии различных утилит и разной степени сомнительности (хотя и не криминальных) инструментов.

По мнению исследователей, за этой кампанией стоит группировка под условным названием Banana Squad, и она же стояла за подгрузкой в главный репозиторий Python - PyPI - вредоносных пакетов, предназначенных для кражи данных из систем под Windows.

git6.jpg

Github
Более 200 троянизированных репозиториев в GitHub - нацелены на разработчиков игр и игроков

Эти пакеты оказались скачанными 75 тыс. раз, по-видимому, скомпрометировав множество различных разработок.

В конце 2024 года SANS Internet Storm Center опубликовал свое исследование репозитория в GitHub под названием steam-account-checker; в нем обнаружились скрытые функции: в частности, он докачивал дополнительные компоненты на Python, предназначенные для встраивания вредоносного кода в криптокошельки Exodus и вывода значимых данных на внешний сервер. И располагался этот сервер по адресу dieserbenni.ru.

Дальнейшее исследование того же репозитория позволило выявить еще 67 троянизированных репозиториев в GitHub.

Как пишет издание The Hacker News, есть основания полагать, что основной целью вредоносов являются люди, которые ищут т.н. средства очистки аккаунтов в Discord, игровые читы для Fortnite, а также средства проверки пользовательских имен в TikTok и PayPal.

Все троянизированные репозитории уже удалены администрацией GitHub.

Эксперты призывают проверять и перепроверять любые сторонние программные компоненты, скачанные из общедоступных репозиториев. Они слишком часто в последнее время становятся источником вредоносов.

Тенденция, однако

Ранее на этой неделе эксперты Trend Micro опубликовали отчет, в котором говорилось об обнаружении еще 76 репозиториев GitHub с вредоносным содержимым. Все они принадлежали одной и той же группировке, получившей условное название Water Curse, и использовались для распространения многокомпонентного вредоносного ПО.

Эти вредоносы предназначались для кражи реквизитов доступа, статистики браузера, токенов сессий, а также позволяли устанавливать бэкдоры.

Затем компания Check Point подсветила еще одну кампанию, которая нацелена на пользователей Minecraft. Кампания использовала сеть аккаунтов в GitHub (получившую название Stargazers Ghost Network), через которые осуществлялось либо прямое распространение вредоносов, либо рассылались фишинговые ссылки.

По мнению экспертов Check Point, эти аккаунты составляют лишь часть целой экосистемы, предлагающей услуги по распространению вредоносного ПО - по-видимому, и через компрометацию чужих разработок через различные зависимости.

Другая кампания, Checkmarx, в апреле 2024 г. отмечала в своем отчете, что те же злоумышленники регулярно выкатывали обновления для своих замаскированных под легитимное ПО вредоносных компонентов, чтобы искусственно завысить показатели популярности и вывести их на более высокие позиции в GitHub.

В материале Hacker News упоминается также о кампании, нацеленной на малоопытных хакеров, искавших готовые к использованию вредоносы. Компания Sophos ранее в этом месяце выявила репозиторий, в котором содержался троянизированный код вредоноса для удаленного доступа Sakura-RAT. В результате его сборки сами незадачливые хакеры получали в свои системы инфостилеры, бэкдоры и другие вредоносы.

Эксперты Sophos насчитали не менее 133 репозиториев с троянизированными компонентами. По мнению исследователей, это тоже было частью кампании, начавшейся еще в 2022 г. В ходе нее злоумышленники использовали не десятки, и даже не сотни, а тысячи скомпрометированных аккаунтов в GitHub.

«Очевидно, что речь идет о тенденции, которая может перевернуть с ног на голову значительную часть экосистемы вокруг общедоступных репозиториев», - считает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ.« Ситуация требует пересмотра подходов к безопасности в самих таких репозиториях: каждый троянизированный компонент - потенциальная угроза для большого количества сторонних разработок, использующих его, в то время как вычистить вредоносную нагрузку может быть нетривиальной задачей».

Эксперт добавила, что программистам, пользующимся сторонними репозиториями, необходимо с удвоенным вниманием инспектировать чужой код: злоумышленники все чаще прячут и маскируют вредоносные составляющие, причем весьма эффективно.

Роман Георгиев

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валерий Бадма-Халгаев, Мособлбанк: В ближайшем будущем ИИ будет интегрирован в большинство средств защиты информации

Российские банки требуют ввести тотальную слежку в Telegram и WhatsApp*

Роли, Python-коннектор, улучшенная защита: обновился известный менеджер паролей

Мощная хакерская группировка Qilin нанимает юристов для дополнительного давления на жертв

Украинские хакеры стали в полтора раза чаще использовать ИИ для атак на россиян

В Сеть только с паспортом. Китай вводит для пользователей единый интернет-ID

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще