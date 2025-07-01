Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность
|

Мгновенные снимки, права доступа и пароли-токены – обновилась система резервного копирования Tatlin.Backup

Компания Yadro представила обновленную версию специализированных корпоративных систем для хранения и восстановления данных резервных копий Tatlin.Backup v1.3. Функциональные возможности были расширены, в том числе за счет внедрения технологии создания мгновенных снимков (snapshots), одного из самых надёжных инструментов защиты данных от атак злоумышленников и вредоносных вирусов-шифровальщиков.

Мгновенные снимки

В версии Tatlin.Backup v1.3 технология мгновенных логических снимков (snapshots) реализована в трех режимах с разным уровнем доступа и защищенности – Basic, Secure и Locked. Basic-снимки позволяют задавать срок хранения и управляются напрямую администратором. Secure-снимки доступны только через специального пользователя с ролью Security, что защищает от несанкционированного удаления. Locked-снимки не могут быть удалены или изменены вообще, даже администратором – это уровень защиты, который может быть снят только службой поддержки Yadro, что позволяет создать навсегда зафиксировать данные, если есть такое требование. Данный подход обеспечивает максимальную степень защиты от различных киберугроз, а также от потери логической целостности данных из-за ошибки пользователя.

Другие новшества

Кроме того, в новой версии дополнительную защиту обеспечивает аутентифицированное соединение по протоколу T-Boost, дополненное разграничением прав доступа к файловым системам и генерацией отдельных паролей–токенов. Такой механизм позволяет передавать доступ к отдельным виртуальным файловым системам без раскрытия паролей, включая учетные данные AD/LDAP, а также гибко управлять безопасностью и изоляцией данных.

tatlin_bekap.png

В версии Tatlin.Backup v1.3 технология мгновенных логических снимков (snapshots) реализована в трех режимах с разным уровнем доступа и защищенности

Среди других нововведений: публичный REST API для автоматизации и интеграции, поддержка NFS Kerberos для повышения безопасности и контроля доступа к файловым ресурсам, улучшенное управление и мониторинг системы за счет обновления CLI/Web-интерфейса и другие изменения, направленные на повышение производительности и стабильности всей системы.

«Мы развиваем продуктовые возможности Tatlin.Backup так, чтобы наши заказчики получали надежное и адаптивное решение, которое соответствует самым высоким требованиям к безопасности. Реализация технологии мгновенных снимков с несколькими уровнями защиты данных — это важный шаг к тому, чтобы сделать управление данными не только удобным, но и максимально защищенным», — отметил Егор Литвинов, директор продуктового направления Tatlin в компании Yadro.

Сейчас инженерная команда Tatlin работает над следующим релизом v1.4, в котором планируется реализация поддержки HA (high availability) в режиме раннего доступа и SDK T-Boost, а также появится расширенная статистика дедупликации и поддержка квот.

Рекламаerid:2W5zFG1kWNLРекламодатель: ООО «КНС ГРУПП»ИНН/ОГРН: ИНН 7701411241 / ОГРН 5147746249668Сайт: www.yadro.com

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валерий Бадма-Халгаев, Мособлбанк: В ближайшем будущем ИИ будет интегрирован в большинство средств защиты информации

Кошмар становится явью. Bluetooth-наушники Sony, JBL, Marshall и прочие теперь можно использовать для прослушки. В опасности все пользователи

Началась революция в мире антивирусов. Microsoft навсегда закрывает им доступ к ядру Windows

Cisco заполонила планету «дырявыми» продуктами. Хакеры находят уязвимости быстрее, чем она их закрывает

РЖД сбоит. Мобильное приложение не работает, сайт тормозит, билеты на сайте не купить

Легендарный российский софт вдруг превратился во вредоносное ПО. В опасности сотни миллионов пользователей. Решение уже найдено

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще