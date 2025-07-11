Кликнул – и нет данных. Создан суперсовременный накопитель для ПК и ноутбуков с функцией экстренного физического самоуничтожения

Team Group создала SSD в формате М.2 с функцией самоуничтожения путем поломки модуля памяти. Это SSD корпоративного класса, но ничего не мешает использовать его в составе домашнего ПК или ноутбука, а также сделать из него очень емкий внешний накопитель. Разработчики обещают надежное уничтожение данных путем воздействия на микросхему на аппаратном уровне.

Информация в безопасности

Компания Team Group, производитель носителей информации, сообщила CNews о создании новейшего SSD-накопителя, главная «фишка» которого – функция физического самоуничтожения микросхемы памяти. Модель носит название P250Q и внешне представляет собой самый обычный SSD в форм-факторе М.2 2280, что делает его пригодным для использования в настольных ПК и в ноутбуках, а также его можно применять в качестве очень емкой флешки при наличии соответствующего бокса.

В Team Group утверждают, что при всем внешнем сходстве нового P250Q с обычными SSD 2280 он располагает специальной запатентованной технологией самоуничтожения, которая обеспечивает точное стирание данных на аппаратном уровне, воздействуя непосредственно на микросхему флэш-памяти. На нее подается электрический ток, вследствие чего она выходит из строя без возможности восстановления.

И даже если принудительно лишить накопитель питания после начала процесса самоуничтожения, спасти данные это не поможет – после возобновления подачи питания процесс продолжится и обязательно будет доведен до финиша. В компании отмечают, что такое решение «гарантирует полное уничтожение конфиденциальной информации».

Накопитель для реальных условий

Разработчики P250Q подчеркивают, что он был «создан с учетом реальных условий эксплуатации» (designed with real-world deployment in mind). Активировать процесс можно путем всего лишь одного клика в специальном ПО.

Team Group Визуально P250Q никак не выдает наличия у него секретной функции

Авторы изобретения называют такой подход «двухрежимным программно-аппаратным уничтожением» (dual-mode software-hardware destruction). На плате накопителя распаяны дополнительные светодиоды, наглядно сигнализирующие о процессе уничтожения микросхемы памяти и, следовательно, всей хранящейся в ней информации.

P250Q – это SSD корпоративного класса, о чем свидетельствует, помимо прочего, надпись Industrial на фирменных упаковке и наклейке. Между тем, характеристики у него вполне мирские с точки зрения подключения – это, по сути, обычный, хотя и очень быстрый, М.2-накопитель.

Немалые возможности

Новый P250Q выделяется не только умением экстренно защитить содержащуюся в нем информацию от посторонних. Еще одна его отличительная черта – это способность развивать скорость чтения вплоть до 7000 МБ/с.

Скорость записи у него тоже немаленькая – 5500 МБ/с. Новинка Team Group поддерживает современный интерфейс PCIe Gen4x4 и соответствует протоколу NVMe 1.4.

P250Q предлагается в четырех модификациях в зависимости от того, сколько информации нужно на нем хранить. В базе в него умещаются 256 ГБ данных, но если этого мало, то можно выбрать версию на 512 ГБ, 1 ТБ или сразу на 2 ТБ.

Во всех конфигурациях P250Q базируется на памяти TLC, что, в теории, может положительно сказаться на его стоимости. К моменту выхода материала Team Group не уточняла, сколько будет простить за P250Q в рознице.

Карманное самоуничтожение

В ассортименте Team Group новый P250Q – не первый SSD-накопитель для тех, кому есть, что скрывать. В конце мая 2025 г. она представила схожее решение, только выполненное в виде портативного носителя информации и физически уничтожающее микросхему памяти буквально одним нажатием аппаратной кнопки.

Team Group Expert P35S

Как сообщал CNews, модель носит название Expert P35S, весит 42 грамма и располагает габаритами 90х40х18 мм. Если не брать в расчет функцию самоуничтожения, то это обычный внешний SSD емкостью до 2 ТБ со скоростью чтения до 1000 МБ/с. К компьютеру или мобильному устройству он подключается по USB-C 3.2 Gen 2 с пропускной способностью 10 Гбит/с.

Существуют и другие варианты карманных накопителей с функцией самоуничтожения, в том числе и отечественные. Например, в 2021 г. в России была разработана USB-флешка с настоящим детонатором и выведенной на корпус кнопкой для его активации.

Нажатие этой кнопки приводит к срабатыванию электродетонатора и выбрасыванию кумулятивной струи, которая полностью повреждает печатную плату. Восстановление данных, как и накопителя в целом, становится невозможным.