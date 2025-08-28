Кибератака парализовала госсети штата Невада

Работники муниципальных учреждений Невады получили вынужденный отпуск на понедельник, поскольку ИТ-службы в подчинении властей штата Невада пытаются нейтрализовать последствия обширной кибератаки. Вероятнее всего, речь идет о шифровальщике.

Понедельник выходной

Губернатор штата Невада Джозеф Ломбардо (Joseph Lombardo) распорядился закрыть на весь понедельник все госучреждения штата в связи с кибератакой, парализовавшей муниципальные ИТ-системы.

Инцидент начался в ночь с субботы на воскресенье, а заметен стал лишь к утру. Вследствие атаки веб-сайты, онлайн-службы и телефонные линии оказались полностью или частично выведены из строя.

По словам губернатора, соответствующие службы делают все возможное, чтобы нейтрализовать последствия и удостовериться в том, что муниципальные сети будут защищены от подобных инцидентов.

Экстренные службы, включая службу спасения 911, атака, к счастью, не затронула: все работает в штатном режиме.

Photo by Pankaj Patel on Unsplash ИТ-службы штата Невада пытаются нейтрализовать последствия обширной кибератаки

Власти штата не спешат распространяться на тему того, что именно стало причиной инцидента, и не отреагировали на запрос издания Bleeping Computer о природе атаки.

«Продолжительная неработоспособность муниципальных ИТ-ресурсов не оставляет много пространства для предположений: речь идет либо о шифровальщике, либо о вайпере, то есть, деструктивном вредоносе», - считает Александр Зонов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. «И в том, и в другом случае восстановление работоспособности систем может занять очень длительное время, особенно если не было защищенных резервных копий. Если какая-либо из хакерских группировок вскоре заявит о том, что в ее распоряжении - похищенные из атакованных систем данные, о шифровальщике можно будет говорить со всей уверенностью».

Сумма неизвестных

Как пишет Bleeping Computer, кибератаки на государственные учреждения не так уж и часто заканчиваются требованием выкупа, особенно, когда существует риск, что рука закона дотянется до злоумышленников. Вдобавок, муниципальные бюджеты в принципе не предполагают выплат подобного рода.

Тем не менее, номинальное функционирование систем может быть нарушено на продолжительный период, к тому же злоумышленникам могут достаться персональные данные огромного количества людей.

Утекло ли что-либо в этот раз, остается пока неизвестным. Власти Невады заявляют, что ведется расследование, причем совместно с местными и федеральными агентствами, а также представителями коренных народов.

Жителей штата рекомендовано с повышенным вниманием относиться к любым звонкам или почтовым сообщениям, которые будут запрашивать персональную информацию, - есть шанс, что звонок поступит от злоумышленников.