«Киберпротект» обновил «Кибер Бэкап Облачный» — российский облачный сервис резервного копирования

Компания «Киберпротект» представляет обновление «Кибер Бэкапа Облачного» 25.07 с расширенными возможностями интеграции в системы сервис-провайдеров, управления доступом и обеспечения его безопасности, защитой популярного отечественного почтового сервиса.



Главные нововведения

Одним из основных нововведений в новой версии «Кибер Бэкапа Облачного» стала возможность работы провайдеров с API системы. В текущей версии доступно управление через API с функциями аутентификации, создания тенантов, установки квот и интеграции биллинга. Расширение возможностей API станет одним из приоритетных направлений развития продукта и в последующих версиях. Это позволит сервис-провайдерам гибко встраивать сервис и его возможности в свои предложения, управлять услугами и процессами резервного копирования, интегрировать их в свои системы и интерфейсы.



Особое внимание в новой версии уделено развитию многоуровневой защиты доступа. Внедрена возможность управления ограничениями числа неуспешных попыток ввода учётных данных для входа на порталы управления и резервного копирования с временной блокировкой учётной записи при превышении.

Благодаря нововведению «Кибер Бэкап Облачный» и резервные копии становятся более защищёнными от брутфорс-атак методом перебора паролей, в том числе с использованием популярных или скомпрометированных паролей. В сочетании с двухфакторной аутентификацией новые возможности обеспечивают дополнительный уровень безопасности для пользователей сервиса и помогают соответствовать требованиям к информационной безопасности организаций.



Резервные копии становятся более защищёнными от брутфорс-атак

Важные изменения коснулись системы управления учётными записями и доступом. Теперь продукт поддерживает импорт учётных записей и групп из популярных служб каталога, включая Active Directory, ALD Pro, FreeIPA и РЕД АДМ. Это означает, что организации могут использовать единые учётные записи, группы и политики безопасности, организовать централизованное управление доступом к сервису, использовать другие преимущества единой точки управления учётными записями.

Продолжена работа по расширению поддержке работы «Кибер Бэкапа Облачного» с популярными системами корпоративной почты. В текущем обновлении была реализована интеграция с отечественным почтовым сервисом CommuniGate Pro. Обеспечено полное и инкрементное резервное копирование и гранулярное восстановление до уровня почтовых ящиков. В последующих версиях возможности защиты CommuniGatePro будут расширены.

«Релизный цикл "Кибер Бэкапа Облачного" — это постоянное расширение возможностей сервиса, направленное на удобство сервис-провайдеров и конечных пользователей, улучшение безопасности и стабильности работы решения, интеграцию с популярными информационными системами. Очередное обновление значительно расширило возможности работы со службами каталога, чтобы обеспечить надежную авторизацию и разделение доступа к средствам резервного копирования и защищаемым данным в российских компаниях, а функции API делают "Кибер Бэкап Облачный" оптимальным решением для сервис-провайдеров, которые хотят расширить спектр предоставляемых услуг или перейти на отечественную платформу для услуги BaaS», — говорит Александр Басов, руководитель отдела по продвижению облачных решений компании «Киберпротект».



Подробнее о решении

«Кибер Бэкап Облачный» — российское решение от компании «Киберпротект», которое позволяет сервис-провайдерам предоставлять облачные услуги резервного копирования и восстановления данных (BaaS). Конечные пользователи при этом получают надёжную защиту бизнеса без дополнительных трат на приобретение оборудования и обслуживание программного обеспечения.

Пользователям достаточно установить агенты резервного копирования, а все вычисления и управление производятся в облаке. Для хранения резервных копий сервис-провайдеры могут предлагать хранилище «Киберпротекта», своё собственное или локальное хранилище заказчика. Сервис позволяет создавать резервные копии и быстро восстанавливать данные после их случайного или преднамеренного удаления, атак с использованием вредоносного ПО или физического повреждения оборудования.



«Кибер Бэкап Облачный» защищает как российские, так и зарубежные операционные системы, СУБД, платформы виртуализации и приложения, включая отечественные сервисы «Почта» и «Диск» VK WorkSpace, CommuniGate Pro.

«Кибер Бэкап Облачный» включён в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России (запись № 19 458 от 17.10.2023), относится к сфере искусственного интеллекта. Его можно использовать для замещения зарубежных сервисов, прекративших свою работу и поддержку пользователей на территории РФ.



