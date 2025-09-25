В Москве определят, как защитить ИИ и кто возглавит гонку технологий

В Москве, в кинотеатре «Октябрь» 3 октября состоится бизнес-день форума GIS Days 2025, где пройдёт пленарное заседание «Искусственный интеллект в бизнесе, разработке и ИБ-продуктах». В мероприятии примут участие представители ключевых министерств, ведомств и лидеров рынка кибербезопасности.



Безопасность ИИ

Пленарное заседание станет центральной площадкой для обсуждения проблематики обеспечения доверия и безопасности технологий искусственного интеллекта и построения цифрового будущего России и соберет ведущих экспертов рынка, представителей государственных органов и бизнеса. В нём примут участие: заместитель Министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Александр Михайлович Шойтов, начальник управления Национального развития искусственного интеллекта «Сбербанка» Владимир Евгеньевич Авербах, руководитель Центра развития искусственного интеллекта при Правительстве РФ Ильдар Маратович Ахметов, генеральный директор Positive Technologies Денис Сергеевич Баранов и заместитель генерального директора — технический директор компании «Газинформсервис» Николай Васильевич Нашивочников.

Темы дискуссий

Участники заседания подробно разберут ключевые аспекты интеграции ИИ в сферу кибербезопасности:





Применение ИИ для обеспечения информационной безопасности: автоматизация SOC и систем защиты, предиктивное обнаружение аномалий и угроз нового поколения.

Защищенные технологии: развитие безопасных MLops- и AIops-решений для работы с критичными данными с использованием машинного обучения.

HR-аспекты: трансформация роли ИБ-специалиста в эпоху доминирования ИИ, подготовка новых кадров и переобучение существующих.

Изменения в нормативном регулировании - государственный курс на доверенные технологии ИИ.

Практический опыт при оценке защищенности систем, использующих технологии ИИ – ожидание и реальность.





Николай Нашивочников, заместитель генерального директора — технический директор компании «Газинформсервис»: «Сейчас мы наблюдаем переход от точечного применения алгоритмов искусственного интеллекта к созданию комплексных киберустойчивых экосистем. Безопасность становится не опцией, а краеугольным камнем и конкурентным преимуществом любой AI-разработки. В рамках GIS DAYS 2025 мы обсудим, как российским вендорам не просто догнать, а задавать тренды в создании защищенных и надежных интеллектуальных систем, отвечающих вызовам нового времени».

Помимо пленарного заседания, в программу конференции войдут дискуссия «ИБ-Пророки» и технический трек по киберустойчивости, где будут разобраны практические кейсы и инструменты.

Global Information Security Days* — дни глобальной информационной безопасности

