ИТ-шников из Агентства по кибербезопасности США принудительно переводят на борьбу с мигрантами. Несогласным предлагают увольняться

Сотрудников государственного агентства кибербезопасности США переводят в миграционные и таможенные ведомства, занимающиеся воплощением в жизнь обещаний Трампа о депортации всех незаконных мигрантов. Несогласным заниматься этим ИТ-шникам предложили уволиться.



Все на борьбу с миграцией

Сотни сотрудников Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США — CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) — переведены в течение нескольких последних недель в другие ведомства, в том числе занимающиеся проведением мероприятий по борьбе с незаконной миграцией, выяснил Bloomberg.

Сотрудников CISA направляют на новую работу в Таможенно-пограничную службу и Федеральную службу охраны (ФСО) — полицейское подразделение, работающее совместно с иммиграционной и таможенной полицией (ICE) и таможенно-пограничной полицией (CBP) над вопросами депортации.

По словам нынешних и бывших сотрудников, которые рассказали об этом на условиях анонимности из-за боязни репрессий, переводы осуществляются принудительно. Изменения особенно сильно ударили по команде CISA, которая разрабатывает чрезвычайные директивы и контролирует кибербезопасность наиболее ценных государственных активов.

Wikipedia Борьба с миграцией для Белого дома важнее кибербезопасности страны

Министерство внутренней безопасности США (CISA входит в его структуру) предложило уволиться всем, кого не устраивает новое назначение. При этом старшие сотрудники CISA, многие из которых получили приказы о переводе, не могут обратиться за помощью в профсоюзы, поскольку вступать в них им запрещено из соображений национальной безопасности.

Помощник министра внутренней безопасности по связям с общественностью Триша Маклафлин (Tricia McLaughlin) заявила о поддержке этого решения. «Министерство внутренней безопасности регулярно распределяет персонал в соответствии с приоритетами миссии, обеспечивая при этом преемственность во всех основных зонах», — сказала Маклафлин.

Белый дом не видит угрозы

Во многих подразделениях агентства царит атмосфера молчания и страха, рассказали анонимные источники издания. Одному из них руководство заявило, что общение с журналистами будет считаться незаконным, может привести к увольнению или даже к тюремному заключению.

Джефф Грин (Jeff Greene), возглавлявший отдел кибербезопасности агентства при прошлой администрации, считает, что «подобные вещи значительно усложняют работу» CISA: «Агентство уже потеряло множество хороших специалистов, и это вынуждает уходить еще больше и подрывает моральный дух оставшихся».

Ситуация вызывает особую обеспокоенность после того, как хакеры провели разрушительные кибератаки по всей территории США, заявил Джейми Нейкри (Jamie Neikrie), директор по законодательным вопросам Issue One, беспартийного аналитического центра, специализирующегося на избирательной политике.

В сентябре 2025 г., например, CNews писал, что хакеры взломали сетевое оборудование Cisco в американских органах власти. Киберугроза коснулась всех американских федеральных ведомств (аналог российских министерств).

Представитель Министерства внутренней безопасности Маклафлин с такими опасениями не согласна: «Любая мысль о том, что Министерство внутренней безопасности не готово противостоять угрозам нашей стране из-за этих перестановок, смехотворна».

Представитель Белого дома Эбигейл Джексон (Abigail Jackson) — тоже. Она заявила, что «американцы никогда не были в большей безопасности, чем при президенте Трампе».

CISA не нравится Трампу

Дональд Трамп (Donald Trump) и его союзники публично осуждали CISA за работу по обеспечению безопасности выборов и критику со стороны бывших руководителей агентства в адрес его заявлений о том, что выборы 2020 г. были у него «украдены».

В мае 2025 г. стало известно о предложении Трампа урезать объем финансирования CISA)из федерального бюджета почти на $500 млн. В подписанном Президентом США документе, CISA обвинялось в преследовании американцев за слова и преследовании Президента; в том, что агентство CISA больше занято цензурой, чем защитой важнейших систем страны, и подвергает ее риску из-за плохого управления и неэффективности, а также из-за сосредоточенности на саморекламе.