В России действует группировка, похищающая видеокарты, притворяясь представителями знаменитой зарубежной компании. Счет на миллионы

В Москве и области участились случаи кражи видеокарт на миллионы рублей. Мошенники представляются сотрудниками крупной американской корпорации. Среди пострадавших присутствуют уже три компании, заведены уголовные дела.

Кража видеокарт

Как стало известно CNews, в Москве и Московской области возбуждены уголовные дела по факту краж видеокарт на миллионы рублей. Об этом CNews рассказал гендиректор одной из пострадавших компаний — «АН-система» Александр Зубанев.

CNews известно как минимум о трех пострадавших компаниях, у которых были украдены видеокарты по одной и той же схеме. Злоумышленники представлялись представителями российского филиала крупнейшего производителя сигарет — «Филип Моррис сэйлз энд маркетинг».

Согласно самому свежему постановлению (29 октября 2025 г.), дело возбуждено по статье 159 ч.4 УК РФ (мошенничество) по факту похищения неустановленным лицом видеокарт на сумму 21,9 млн руб. у ИТ-компании «АН-система».

Мошенническая схема

В июле 2025 г. в «АН-система» на общекорпоративную почту пришло письмо от якобы сотрудницы ООО «Филип Моррис сэйлз энд маркетинг» Алисы Медведевой с намерением приобрести видеокарты MSI GeForce RTX 5060 8 GB количестве не менее 563 единиц. Стоимость каждой составила 38,9 тыс. руб., рассказал CNews Зубанев.

Фото: Правительство Республики Крым В Москве орудует банда мошенников

«В ходе беседы указанное лицо придерживалось принципов деловой коммуникации, в своей речи использовало выражение и фразеологизмы, используемые деловыми партнерами, а также имело при себе документацию, заверенную печатью “Филип моррис сэйлз энд маркетинг”, — отмечается в заявлении «АН-система». — Таким образом, основания полагать, что данное лицо не является сотрудником указанной компании, отсутствовали».

7 июля между ООО «АН-система» и ООО «Филип Моррис сэйлз энд маркетинг» в лице гендиректора С.В. Слипченко заключен договор поставки видеокарт. Компания должна была поставить товар на склад в Московской области.

24 июля «АН-система» поставила видеокарты. Со стороны покупателя документ о передаче был подписан А.В. Кривоязовым, на основании генеральной доверенности от 9 июля 2025 г., выданной гендиректором ООО «Филип моррис сэйлз энд маркетинг» С.В. Слипченко. Как пояснил CNews адвокат, ведущий дело, Юрий Иванов — Слипченко не был в курсе того, что кто-то действует от его имени.

«Мы общались с указанными лицами до момента отгрузки товара, после отгрузки они перестали выходить на связь», — говорит Зубанев.

Оплатить товар лже-компания должна была до 4 августа, но не сделала этого. Поэтому «АН-система» 12 августа направила в адрес настоящего ООО «Филип моррис сэйлз энд маркетинг» досудебную претензию. В ответ же получила, что табачный гигант никаких договоров с «АН-система» не заключала, и видеокарты не приобретала.

Таким образом, А.В. Кривояз совместно с неустановленными лицами путем обмана и злоупотребления доверием завладели имуществом «АН-система».

Не единственная кража

Это не единственный факт хищения видеокарт по Москве и Московской области. Возбуждены уголовные дела по схожим обстоятельствам.

В декабре 2024 г. было возбуждено другое уголовное дело. Жертвой стала компания ООО «Ньюрайд», которая также поставила лже-«Филипп моррис» видеокарты Neoline Argus 4K в количестве 322 шт. на склад в Солнечногорск. Ущерб составил свыше 1 млн руб.

В июле 2025 г. было возбуждено еще одно дело. Пострадавшим явилась компания ООО «Автоград», которая поставила мошенникам товары на сумму 14,1 млн руб.

Что грозит мошенникам

По словам Иванова, по статье мошенничество может грозить до 10 лет. «Исходя из практики, злоумышленники могут получить от трех до шести лет реального срока», — отметил он.

«Уголовное дело не представляет сложности для расследования и установления группы лиц, причастных к его совершению, в связи с чем материальный ущерб может быть взыскан с них в порядке предъявления гражданского иска в уголовном судопроизводстве, либо причастные лица могут добровольно возместить причиненный ущерб, что в наших условиях является самым разумным, так как это будет единственным весомым смягчающим обстоятельством для них при назначении наказания», — говорит Иванов.