Власти хотят штрафовать и лишать свободы работников сотовых операторов за мизерную ошибку в абонентском договоре

Отсутствие в договоре на SIM-карту IMEI-номера устройства, в котором она будет использоваться, может стать основанием для лишения свободы сроком на один год. Законопроект готов, но власти пока не определились, кого именно будут сажать. Новая мера касается пока только договоров, заключенных с иностранцами и с лицами без гражданства. Операторы считают такие меры избыточными. При этом никто не запрещает использовать одну и ту же SIM-карту в разных гаджетах.

Нет номера в договоре – получи срок

В обозримом будущем в России могут начать лишать свободы за отсутствие в договоре на SIM-карту IMEI-номера устройства, в котором она установлена, пишут «Ведомости». Посадить могут на срок до одного года.

Пока нововведение находится на уровне законопроекта – эта оно входит в новый пакет мер по борьбе с мошенничеством, но касается пока только иностранных граждан и лиц без гражданства. На россиян на момент выхода материала она не распространялась.

Нововведение – идея Минцифры России. Представитель ведомства подтвердил «Ведомостям», что она действительно существует. Законопроект утвержден правкомиссией по законопроектной деятельности 12 января 2026 г., сообщил приближенный к комиссии источник издания. По его словам, документ, вероятно, будет внесен на рассмотрение в Госдуму в ближайшие дни.

Кто виноват

Важно подчеркнуть, что договор об оказании услуг связи в России оформляет вовсе не сам абонент. При этом в новом законопроекте нет ни слова, кто конкретно будет нести ответственность за отсутствие номера IMEI в договоре на SIM-карту иностранца или лица без гражданства.

PublicDomainPictures / Pixabay Продавать SIM-карты в России скоро станет очень опасно

Как пишут «Ведомости», формулировка документа в его нынешнем виде такова, что отвечать за это может как и непосредственно тот, кто продал SIM-карту, так и салон связи. Также вину может возложить на «лицо, уполномоченное оператором связи на заключение договора – агент или дилер, и даже сам оператор», сообщил изданию партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

По мнению Горбунова, итоговый виновный будет определяться «в рамках разбирательства».

Штраф вместо заключения

Лишение свободы на год – это самая строгая мера наказания за то, что в договоре о связи нет IMEI-номера. Подсудимый может отделаться штрафом в размере 300-500 тыс. руб., исправительными работами на срок до полугода, обязательными работами до 180 часов, а также арестом до двух месяцев.

Чтобы виновному в составлении договора без IMEI оказаться на скамье подсудимых, потребуется, чтобы ущерб, нанесенный при помощи такой SIM-карты, превысил 5 млн руб. Что именно подразумевается под ущербом, кто будет его оценивать, и что будет с в случае, если ущерб оказался менее 5 млн руб., в Минцифры пока не уточняют.

Один смартфон на всю жизнь

IMEI-номер – это уникальный международный идентификатор устройств, поддерживающих сотовую связь. Он присваивается сотовым телефонам, смартфонам, планшетным компьютерам, смарт-часам, USB-модемам, автомобильным головным устройствам и пр. Подключаться к сотовым сетям также могут, например, автомобильные и домашние сигнализации, GPS-трекеры, различные умные датчики. И у каждого такого устройства будет собственный IMEI.

При этом действующее в России законодательство не запрещает россиянам и иностранцам использовать одну и ту же SIM-карту в разных устройствах – например, при покупке нового смартфона. Из этого пока нет ясности, придется ли каждый раз при покупке нового гаджета обращаться к оператору за сменой IMEI в договоре, лишь бы его составителя не посадили или не оштрафовали.

Можно. А зачем?

Операторы связи новую идея Минцифры «избыточной». Такого мнения, в частности, придерживаются в «Мегафоне».

«Предложенная инициатива нам видится избыточной, поскольку все IMEI фиксируются на сети оператора, и опасность заключения договора без указания IMEI отсутствует», – заявили изданию представители «Мегафона».

По их словам, в России и без того достаточно средств для идентификации личности иностранцев и лиц без гражданства при покупке SIM-карты. В качестве примера представители «Мегафона» привели биотерминалы.

«Столь строгие требования не предъявляют даже российские банки при открытии счетов и карт иностранцам», – подытожили представители «Мегафона.

В «Билайне» и Т2 от комментариев отказались.