Экс-сотрудник NASA купил 100% российской космической компании, координирующей создание сверхлегкой ракеты-носителя

Роман Жиц, 10 лет работавший в NASA, где занимался исследованиями в области планирования пилотируемых экспедиций на Марс, получил 100% в акселераторе «Восход — космические технологии». Компания занимается отбором участников и привлечением средств в проект по созданию первой российской частной ракеты-носителя «Воронеж», которая займется выводом спутниковых группировок на орбиту. Уже завершена стадия эскизного проекта ракеты, ее создание переходит к этапу разработки рабочей конструкторской документации. Впереди — работа по созданию космического холдинга.



Как стало известно CNews, бывший сотрудник NASA Роман Жиц полностью выкупил российский акселератор космических проектов фонда «Восход» Владимира Потанина — ООО «Восход — космические технологии» (ВКТ), — который координирует реализацию проекта по созданию частной сверхлегкой ракеты «Воронеж» для вывода спутниковых группировок в космос.

Доля Романа Жица выросла с 49% до 51% 20 января 2026 г., соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ. Из проекта вышли ООО «УК "Восход"» (владел 24%) и генеральный директор этой управляющей компании Руслан Саркисов (владел 27%). Изначально компания создавалась в августе 2023 г. как совместный проект Жица (49%) и УК «Восход» (51%).

«ВКТ — это маленькая компания, которая является по сути акселератором космических проектов фонда "Восход"». Я полностью выкупил доли ВКТ для того, чтобы было проще осуществлять расчеты с контрагентами и не было конфликта интересов с УК "Восход". Ключевые инвестиционные решения, в какие именно космические проекты инвестировать, остаются за фондом "Восход"», — рассказал CNews Роман Жиц.

Сайт Национальной технологической инициативы Роман Жиц рассказывает студентам о своем опыте работы над космическими проектами, в том числе в США

По словам Жица, сейчас основным космическим проектом фонда остается создание ракеты-носителя сверхлегкого класса «Воронеж», его реализует портфельная компания фонда ООО «3Д Исследования и разработки». Рассматриваются для инвестиций новые компании, в том числе в области лазерной связи, малых разгонных блоков и другие.

«Вместе с ракетой эти проекты в будущем могут стать основной космического холдинга», — заявил CNews Жиц. По оценкам УК «Восход», спрос на ракеты-носители сверхлегкого класса растет, особенно на фоне расширения спутниковых группировок, а серийных решений на рынке нет.

Кто такой Роман Жиц?

Роман Жиц — человек, который посвятил свою жизнь космическим технологиям. В колонке для «Ведомостей» «Космос как предчувствие» он сообщал, что с 2001 г. по 2010 г. был сотрудником NASA. В 2021 г. Жиц упоминается в новостях, как руководитель направления «Аэронет» по частной космонавтике Национальной технологической инициативы. Он активно работал над созданием первой космической ракеты-носителя сверхлегкого класса, инвестиции в которую оценивал от 3,5 до 5 млрд руб., эта сумма должна была окупиться через 20-30 пусков, писали «РИА Новости».

В 2021 г. во время лекции в Воронежском государственном техническом университете, Жиц рассказывал, что окончил космический факультет МАИ, учился в аспирантуре аэрокосмического факультета штата Северная Каролина в США, а затем работал в центре NASA имени Эймса.

«Тематика моей учебы, а потом и диссертационная работа были связаны с теми исследованиями, которые проводила NASA в области планирования пилотируемых экспедиций на Марс», — признавался Жиц. По его словам, во время работы в NASA он продолжал принимать участие в проведении работ, связанных с Марсом. Но в 2012 г. опытный специалист вернулся в Россию и стал работать в Фонде «Сколково» в кластере космических технологий.

В 2018 г. Жиц перешел в Национальную технологическую инициативу в подразделение «Аэронет». С 2023 г. — гендиректор ВКТ, где продолжил заниматьс вопросами частной космонавтики. Перспективным форматом он считает внедрение разработок ракетно-космической техники на конкурсной основе с отбором лучших исполнителей, именно такой подход он почерпнул в NASA. В интервью «Ведомостям» Жиц отмечал, что нужен жесткий контроль на стадии опытно-конструкторских работ (ОКР), экспериментальной и летной отработки прототипов по принципу: не продемонстрирован результат — нет финансирования на следующий этап работ.

«Именно так сейчас ведется разработка космического ракетного комплекса с ракетой сверхлегкого класса в компании «3Д Исследования и разработки», являющейся портфельной компанией фонда «Восход». И такой же подход применяют в NASA, где я работал с 2001 по 2010 г.», — говорил Жиц в конце 2025 г.

Первые инвестиции

Фонд Потанина вложил в проект ракеты-носителя 120 млн руб., а Жицу удалость добиться первых инвестиций. В феврале 2025 г. стало известно, что Фонд суверенных технологий НТИ (ООО «Спутник — Управление активами НТИ») вложил в создание ракеты еще 60 млн руб. и рассмотрит дальнейшие вложения.

«Мы инвестировали в проект "РН СЛК "Воронеж" в конце 2024 г. Сейчас компания завершила стадию эскизного проекта, переходит к этапу разработки РКД (рабочей конструкторской документации)», — указали CNews в Фонде суверенных технологий НТИ.

В Фонде верят в перспективы начинания, но и учитывают риски.

«На наш взгляд, проект является перспективным, при этом, безусловно, высоко рискованный. После успешного прохождения стадии эскизного проекта риски стали меньше. Наша сделка с УК «Восход» подразумевала, что инвестиции разбиты на транши, в зависимости от достижения КПЭ», — сообщили в Фонде суверенных технологий НТИ.

Избежать санкций

На сайте «Восток — космические технологии» указано, что к проекту могут присоединиться иностранные организации.

«К проекту "Воронеж" уже проявили интерес частные производители малых аппаратов из России. Также идут переговоры с организациями из дружественных стран об интеграции и будущих запусках», — говорится в материалах ВКТ.

Эксперты считают, что продажа акселератора Жицу может помочь иностранным компаниям влиться в проект, избежав санкций.



«Присутствие в капитале структур и лиц, связанных с санкционным контуром, усложняет переговоры с иностранными партнерами. Выход Руслана Саркисова и структур, связанных с инвестфондом «Восход», мог быть направлен на упрощение международных контактов и снижение формальных ограничений для сотрудничества с компаниями из дружественных стран», — считает аналитик департамента по международным связям с общественностью Freedom Finance Global Владимир Чернов.

За полгода до создания ВКТ, в марте 2023 г., «Интеррос» Владимира Потанина продал УК «Восход» топ-менеджерам Руслану Саркисову, Константину Гибало и Артуру Мартиросову. В «Востоке» отмечали, что под управлением УК остается фонд «Восход», в котором «Интеррос» — единственный вкладчик. Источник «Коммерсанта» указывал, что продажа проходила по механизму MBO (management buyout), который допускает обратный выкуп актива в случае изменения экономической и геополитической ситуации.

Сделка могла быть связана с попыткой уйти от санкций. В декабре 2022 г. Владимир Потанин оказался под блокирующими санкциями США вместе с семьей, «Интерросом» и купленным весной Росбанком. Но 19 мая 2023 г. под санкции США попали «Восход» и Руслан Саркисов, писал «Коммерсант».

Чем занимается «Восход — космические технологии»

Основная задача ВКТ – отбор, координация и сопровождение проектов портфельных компаний фонда «Восход», развивающих решения в области выведения, орбитальной транспортировки и связи для малых космических аппаратов. ВКТ выводит команды на уровень технической и коммерческой готовности, формируя независимую инфраструктуру выведения в классе малых аппаратов.

Компанию отличает фокус на орбитальной логистике и привлечении финансирования с сохранением управленческого и корпоративного контроля за активами. К сопровождению проектов привлечен головной научный институт «Роскосмоса»: специалисты института участвуют в согласовании технических заданий, организуют независимую профессиональную экспертизу по стандартам «Роскосмоса».



При этом инвестиции поступают в ООО «ЗД Исследования и разработки», где у ООО УК «Восход» 44,58%, у Алексея Мазалова (глава АО «ЦАТ», занимаюшегося 3D-печатью, в прошлом связанного с «Вертолетами России») еще 22,75%, также у ООО «Кузница Поволжья» воронежского бизнесмена Егора Коблика и гендиректора этой компании Николая Дзись-Войнаровского по 11,83%, а ФСТ НТИ — 9,01%. На балансе компании — 180 млн руб. По итогам 2024 г. выручка отсутствует, а чистый убыток составляет 3,5 млн руб.