Силовики арестовали полтысячи кибермошенников и конфисковали более $3 млн

Ключевым результатом операции «Часовой», помимо арестов и конфискаций, стало уничтожение шести разных семейств шифровальщиков-вымогателей и нейтрализация цифровой инфраструктуры в нескольких странах Африки.

Аресты и конфискации

Интерпол и национальные полицейские силы ряда африканских стран провели обширную операцию против кибермошеннических группировок: по итогам «Операции «Часовой» арестованы 574 человека, конфискованы более $3 млн, а кроме того удалось нейтрализовать 6000 вредоносных ссылок и получить декрипторы для шести разных семейств шифровальщиков-вымогателей.

Конфискованные средства составляют, впрочем, лишь малую часть ущерба, который, по данным следствия, нанесли задержанные.

В пресс-релизе Интерпол особо отмечает операции проведённые в Сенегале, Гане, Нигерии, Бенине и Камеруне.

В Сенегале, в частности, мошенники пытались заставить руководителей нефтеперерабатывающей организации перевести им более $7,9 млн. Транзакция была-таки проведена, однако до того, как злоумышленники смогли вывести средства, их заморозили власти.

boitumelo-o_tcyadlst8-unsplash_1.jpg

Unsplash - Boitumelo
В результате операции «Часовой» уничтожены шесть разных семейств шифровальщиков-вымогателей, арестованы 574 и конфискованы более $3 млн

В Гане финансовая организация пострадала от шифровальщика, заблокировавшего 100 терабайт данных. Представители правоохранительных органов проанализировали перехваченный вредонос, смогли разработать средство дешифровки (декриптор) и восстановить около 30 терабайт зашифрованных данных. Последовали множественные аресты, но пострадавшей организации инцидент всё равно обошёлся не менее чем в 120 тыс. долларов.

Также в Гане - и Нигерии - удалось остановить целую кампанию, где от лица известных брендов фаст-фуда мошенники увели свыше $400 тыс. более чем у 200 жертв. В результате операции десять подозреваемых арестованы, более 100 устройств конфискованы, и выключены 30 серверов.

В Бенине арестованы 106 человек, устранены 43 вредоносных домена и удалены 4318 аккаунтов в социальных сетях, участвовавших в мошеннических действиях.

В Камеруне власти пресекли деятельность мошенников, торговавших (очевидно, несуществующими) автомобилями онлайн. Заблокирован взломанный сервер и заморожены банковские счета. Об арестах - не сообщается.

Третья операция за год

Интерпол признаёт, что мошенники довольно вольготно чувствуют себя в африканских странах, в результате растут и масштабы их деятельности, и уровень сложности. В прицеле мошенников всё чаще оказываются критические сектора, такие как финансовый или энергетический.

«Хотя эту акцию можно только приветствовать, расцвет мошенничества в немалой степени связан с экономическими проблемами в регионе, - отмечает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. - Когда люди находятся на грани выживания, ожидать от них высокоморального поведения бессмысленно, а киберкриминал выглядит чистой и даже престижной формой деятельности. Отдельно взятые операции, даже масштабные, не смогут изменить ситуацию в корне».

Операция проходила с 27 октября по 27 ноября 2025 года и охватила 19 стран Африки. В ней принимали участие такие представители частного сектора как Team Cymru, The Shadowserver Foundation, Trend Micro, TRM Labs и Uppsala Security.

С начала года это уже третья масштабная операция Интерпола, нацеленная исключительно на африканский континент.

Роман Георгиев

