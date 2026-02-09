Бывшие партнеры пытаются получить со СДЭКа полмиллиарда

Сразу два иска против «СДЭК-Глобал» поданы в Арбитражный суд Новосибирской области. Зарегистрированное в Германии CDEK Europe требует у компании 224 млн руб., а Рамин Самедов, упоминавшийся как мастер-франчайзи СДЭК в Азербайджане, пытается получить еще 326 миллионов. Суд привлек к делу прокуратуру.

Иск за иском

Арбитражный суд Новосибирской области получил сразу два иска к операционной компании сервиса доставки СДЭК — ООО «СДЭК-Глобал» — на 550 млн руб.

Так, иск к компании подала зарегистрированная в Германии CDEK Europe GmbH. Она требует 224 млн руб., в том числе 151 млн руб. долга и 72 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Также компания собиралась начислять проценты с 1 февраля 2026 г., когда обратилась с иском в суд.

Freepik.com Иностранная компания CDEK Europe потребовала с российской "СДЭК Глобал" сотни миллионов

Истец также попросил отсрочить уплату пошлины на 1,6 млн руб. «ввиду неудовлетворительного финансового положения». При этом суд посчитал, что компания не предоставила необходимых справок о бедственном положении. Судья также не принял предоставленную выписку из национальной системы кредитной информации, так как она не была переведена на русский язык и не соответствовала ряду требований.

Исковое заявление было подписано «Самедовым Р.С.» как представителем истца, следует из материалов суда. В подтверждение его полномочий была представлена доверенность от 8 февраля 2025 г., но на ней отсутствовала печать общества. В результате иск вернули, но с пометкой, что он может быть подан снова по тому же вопросу.

Второй иск к «СДЭК-Глобал» поступил от индивидуального предпринимателя Рамина Сурат оглы Самедова. Он потребовал от СДЭКа 326 млн руб., в том числе долг на 221 млн и процентов на 105 млн руб. Суд привлек к делу прокуратуру Новосибирской области. Некоторые документы были поданы на иностранном языке, но уже переведены, свидетельствуют материалы суда. Истцу предоставили отсрочку при оплате пошлины. Разбирательства начнутся 16 марта 2026 г.

Самедов должен предоставить в суд документы, подтверждающие его нахождение под юрисдикцией иностранного государства, сведения о том, кто от имени юридического лица обладает правомочиями на приобретение гражданских прав и принятия гражданских обязанностей в отношении зарегистрированного в Киргизии ООО «ГЛА Групп» (логистическая компания) и зарегистрированного в Германии CDEK Europe GmbH, а также доказательства направления иска с приложением в адрес прокуратуры Новосибирской области.

В видео 2022 г., которое размещено на канале в Telegram основателя СДЭКа Леонида Гольдорта, Рамин Самедов упоминается как мастер-франчайзи СДЭК в Азербайджане.

Пояснение СДЭКа

В пресс-службе СДЭКа CNews заявили, что никаких долгов у компании перед Самедовым и CDEK Europe GmbH нет. С немецкой компанией, несмотря на название, связи разорваны еще в 2023 г. «"СДЭК-Глобал" никогда не был акционером компании CDEK Europe GmbH, зарегистрированной в Германии. До июня 2023 года владельцами 100% долей CDEK Europe GmbH являлись физические лица — совладельцы "СДЭК-Глобал". В июне 2023 г. эти доли были ими проданы», — пояснили в компании.

В пресс-службе CNews уточнили, что с конца 2023 г. «СДЭК-Глобал» не осуществляет взаимодействие с CDEK Europe GmbH. Задолженности ООО «СДЭК-Глобал» перед CDEK Europe GmbH не существует, добавил представителя службы доставки.

«Арбитражный суд Новосибирской области отказал в принятии иска CDEK Europe GmbH к "СДЭК-Глобал" в связи с неоплатой государственной пошлины и отказом в удовлетворении ходатайства об отсрочке по её оплате. По иску ИП Самедова Р. наша компания подала в суд ходатайство об ознакомлении с материалами дела. "СДЭК-Глобал" не состоит с ним в договорных отношениях и не имеет перед ним задолженности», — уточнили CNews в компании.

Все обязательства перед реальными текущими партнерами и клиентами выполняются в полном объеме, утверждают в СДЭКе. Рамин Самедов на момент публикации не предоставил комментарий для CNews.

CDEK Europe GmbH упоминалась в материалах «СДЭК-Глобал» в 2021 г. Компания выносила на рассмотрение внеочередного общего собрания участников вопрос о покупке 100% CDEK Europe GmbH. Участники проголосовали «за» это решение. Но были ли заключена сделка — не известно. В мае 2022 г. телеграм-канал «СДЭКфранч» упоминал, что компания подписала договор о мастер-франшизе с итальянским партнером Георгием Гавриловым.

В отчетах «СДЭК-Глобал» за 2021-2022 гг., с которыми ознакомился CNews, CDEK Europe GmbH, занимающееся курьерской доставкой, упоминается как лицо, которое входит в группу лиц «СДЭК-Глобал», так как она принадлежала на тот момент основателям сервиса доставки — Леониду Гольдорту (56%) и Вячеславу Пиксаеву (44%). На конец 2022 г. она являлась одним из крупнейших кредиторов СДЭК, он ей задолжал 368 млн руб., свидетельствуют данные отчета за 2022 г. Уже в 2023 г. упоминания об этой компании из отчетов СДЭК исчезли.

ООО «СДЭК-Глобал» — международная логистическая компания на рынке экспресс-доставки. Является основной операционной компанией, владельцем ИТ-платформы «Экспресс-Курьер» 5.0 и бренда. Общество координирует весь логистический процесс и взаиморасчеты. К концу 2024 г. в портфеле бизнеса находилось более 100 технологических продуктов, свидетельствуют данные последнего годового отчета компании. В 2024 г. выручка компании достигала 42,4 млрд руб., а чистая прибыль — 1,8 млрд. Выручка компании за 9 месяцев 2025 г. выросла на 15%, до 34 млрд руб., чистая прибыль — в 3 раза, до 2,8 млрд руб.

На своем сайте «СДЭК-Глобал» предлагает доставку товаров из Германии всех мировых брендов, при этом никак не упоминает участие CDEK Europe GmbH.

Причины исков

Эксперты полагают, что причиной раздора могли стать сложности в работе на европейском рынке. Судя по материалам дел, речь идет не о разовом техническом споре, а о системных финансовых разногласиях между этой европейской структурой и российским контрагентом, указал CNews аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«После 2022 г. логистика между ЕС и Россией стала сложнее и дороже, расчеты медленнее, а часть платежей могла зависнуть из-за ограничений на трансграничные переводы. В таких условиях дочерние или партнерские структуры в Европе нередко оказываются зажаты между ростом издержек и задержками поступлений от головных или связанных компаний», — говорит Чернов.

По словам эксперта, можно обратить внимание, что иск CDEK Europe был возвращен не по существу требований, а из-за формальных нарушений, а именно отсутствия надлежащего перевода документов о финансовом положении и проблем с подтверждением полномочий представителя.

«Это говорит скорее о спешке или внутреннем конфликте, чем о слабой правовой позиции как таковой. Суд прямо указал, что после устранения нарушений компания вправе обратиться повторно», — сказал эксперт.

«Возможно, акционеры, партнеры и инвесторы не получили ожидаемую прибыль, возникли вопросы с ее распределением. Также нельзя исключать злоупотребления топ-менеджментом подразделений полномочиями на местах, что привело к денежным потерям», — рассказала CNews Софья Лукинова, начальник юридического департамента «ВМТ Консалт».

Причем тут прокуратура

Эксперты считают, что привлечение к делу прокуратуры из Новосибирской области, где был основан СДЭК, может быть связано с выявленными нарушениями. Управляющий партнер ЮК «Энсо» Алексей Головченко заявил CNews, что согласно АПК РФ (ст. 52), прокуратура вступает в процесс, если есть признаки нарушений закона общественного значения, таких как возможное мошенничество, уклонение от обязательств или сомнительные сделки с участием иностранных юрлиц и ИП.

«Неудовлетворительное финансовое положение истца и справка без перевода на русский могли вызвать вопросы о реальности претензий или фиктивности долга. Участие киргизского ООО "ГЛА Групп" усиливает подозрения в трансграничных схемах, требующих надзора. Производство возбуждено для проверки обстоятельств, включая связь Самедова с CDEK Europe», — считает Головченко.

По мнению управляющего партнера ЮК «Генезис» Артема Денисова, привлечение прокуратуры в арбитражный процесс, как правило, связано с наличием вопросов соблюдения валютного, налогового, таможенного, антимонопольного, миграционного законодательства, оборота персональных данных.

«В данной категории споров с участием крупного оператора доставки и трансграничных контрагентов это может быть обусловлено возможным влиянием исхода дела на значительное число клиентов, контрагентов, бюджет (налоги, валютные операции, выведение активов) либо на исполнение уже имеющихся судебных актов и процедур банкротства», — заявил Денисов CNews.

Прокуратура может оценивать, не используется ли спор для вывода активов, уклонения от обязательств перед иными кредиторами или государством, либо для легитимации спорных схем трансграничного финансирования.

«Участие киргизского ООО и иностранной компании (CDEK Europe GmbH) дополнительно создает блок вопросов о возможных нарушениях валютного, налогового и таможенного регулирования, что также традиционно попадает в фокус прокурорского надзора», — добавляет юрист.

Споры с курьерами

В декабре 2025 г. Арбитражный суд Москвы отклонил иск красноярского ООО «Группа компаний "Иксмэил"» (бренд Exmail), головной компании федеральной сети доставки, к интернет-ритейлеру «Авито» о взыскании убытков на 14 млрд руб., причиненных, по мнению истца, расторжением договора между компаниями.

В иске Exmail потребовал признать незаконным расторжение ответчиком в 2024 г. договора, по которому он оказывал «Авито» услуги доставки товаров через сеть своих ПВЗ, и взыскать упущенную выгоду. Изначально размер убытков истец оценивал в 1,1 млрд руб., но впоследствии несколько раз увеличивал сумму иска.

В «Авито» поясняли, что причиной расторжения стали жалобы на качество услуг доставки. В «Иксмэил» в суде заявляли, что «Авито» могли завладеть его сетью доставки и разрушить ее, а также убирало с карты его ПВЗ. В «Авито» объяснили происходящее техническим сбоем.