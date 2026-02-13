Предприятие «Ростеха» на шесть лет задержало серийный выпуск микрочипа для оборонки

Входящий в «Ростех» концерн «Автоматика» был оштрафован Минпромторгом на 62,7 млн руб. за более чем шестилетнюю просрочку исполнения обязательств по контракту. Концерн должен был освоить производство систем для средств криптографической защиты информации в целях Минобороны.



2 тысячи и 200 дней просрочки

Как выяснил CNews, концерн «Автоматика» (входит в «Ростех») на 2262 дня просрочил освоение серийного производства микрочипов для средств криптографической защиты информации. Из-за чего Минпромторг выставил компании штраф в размере 62,7 млн руб. Это следует из претензии министерства к концерну, которая была опубликована в конце января на портале госзакупок.

Срок сдачи третьего этапа работ (изготовление опытных образцов) предусмотрен в ноябре 2019 г., но по состоянию на конец января 2026 г. этого сделано не было.

Соисполнителями по работам выступали НИИМА «Прогресс» и концерн радиостроения «Вега». На третьем этапе «Прогресс» должен был поставить концерну кристаллы функциональных узлов, а «Автоматика» — изготовить опытные образцы и провести испытания. «Вега» же должна была изготовить установочную партию.

Изображение от freepik Концерн «Автоматика» допустил просрочку свыше чем на 2 тысячи дней

Представители «Автоматики» и «Ростеха» не ответили на запрос CNews о причинах такой длительной просрочки и о сроках завершении работ. Представители «Прогресса» также не ответили выполнили ли они в срок поставленные перед ними задачи.

В Минпромторге сообщили CNews, что проводят претензионную работу в соответствии с требованиями законодательства. Не ответив при этом на вопрос о причинах и дальнейших планах по данной разработке.

Что не было сделано

Концерн «Автоматика» должен был освоить серийное производство системы в корпусе для аппаратуры средств криптографической защиты информации. Стоимость контракта, который был подписан еще в 2017 г. составила 220 млн руб.

В состав системы в корпусе должны были войти микропроцессорное ядро с 8-разрядной CISC архитектурой, а также микропроцессорное ядро с 32-разрядной RISC архитектурой, ОЗУ с выявлением и исправлением одиночных искажений информации в памяти и т.д.

В ходе работ должна быть разработана IBIS модель системы в корпусе с ее описанием для использования в системах автоматизированного проектирования радиоэлектронной аппаратуры.

Чип должен быть разработан для нужд обороны страны и безопасности государства. Работы входят в госпрограмму «Развитие оборонно-промышленного комплекса». При выполнении их стороны должны соблюдать требования закона о гостайне.

Защита от проникновения

«Такие решения в России уже существуют, но в основном в виде специализированных разработок под конкретные отрасли — авиацию, космос, оборонно-промышленный комплекс, — рассказал CNews профессор Илья Воротынцев, специалист по мембранам и высокочистым газам для микроэлектроники, эксперт РИНКЦЭ. — Это не массовый рынок, а целевые изделия, создаваемые под жесткие требования по надежности, отказоустойчивости и информационной безопасности».

За рубежом такие системы серийно выпускают NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Microchip и другие производители.

«Криптография защищает данные, каналы связи и сами устройства от подмены и несанкционированного доступа, — пояснил Воротынцев. — Поэтому криптомодули всё чаще встраиваются непосредственно в систему-в-корпусе — на аппаратном уровне, где они работают быстрее и надежнее программных решений».

Средства криптографической защиты информации (СКЗИ) применяются для обеспечения конфиденциальности, целостности и подлинности данных при их хранении, обработке и передаче. Их ключевая задача — защитить информацию от несанкционированного доступа, подмены или искажения, особенно в средах с повышенными требованиями к безопасности, рассказал CNews Кирилл Левкин, проджект-менеджер MD Audit (SL Soft FabricaONE.AI, акционер — ГК Softline).

По его словам, СКЗИ востребованы в промышленности и на объектах критической информационной инфраструктуры, для защиты технологических сетей, систем управления и служебного обмена данными. В корпоративной среде они применяются для защиты удаленного доступа сотрудников, шифрования серверов и рабочих станций, а также защиты мобильных устройств.

Чем занимаются «Автоматика» и «Прогресс»

Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищенных информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения.

НИИМА «Прогресс» на своем официальном сайте называется себя лидером российской микроэлектроники. Занимается проектированием СБИС «Система на Кристалле», разрабатывает и производит ГЛОНАСС/GPS навигационные приемники и пр.

При этом «Прогресс» уже был замечен в крупной просрочке. Так, российский дизайн-центр опоздал со сдачей работ по освоению серийного производства аналога американской микросхемы более чем на три года. Минпромторг потребовал с исполнителя более 200 млн руб. неустойки, что почти достигает самой суммы контракта на создание чипа.