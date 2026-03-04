Бывший разработчик Google пытался передать коммерческую тайну в Китай

Экс-сотрудник Google выкрал в интересах КНР ряд конфиденциальных документов Google. Погорел же он на том, что, ещё не уволившись, начал рекламировать инвесторам свой стартап публично. Теперь в США ему грозят десятки лет за решёткой.

Дракон в засаде

Суд в США признал виновным бывшего разработчика Google в передаче сведений, составляющих коммерческую тайну, в Китай.

Федеральное жюри (суд присяжных) признал виновным 38-летнего Линь-Вея Дина (Linwei Ding) по семи пунктам обвинения в экономическом шпионаже и семи пунктам кражи коммерческих секретов. В общей сложности о украл порядка 2000 документов, содержащих коммерческую тайну, главным образом, связанную технологиями искусственного интеллекта.

Будучи ещё работником Google Дин скопировал конфиденциальную документацию на собственный аккаунт в Google Cloud.

Эти документы включали сведения об архитектуре и функциональности специализированного процессора Google Tensor Processing Unit и связанных с ним систем, а также проприетарных системах обработки графической информации Google; кроме того, в документах фигурировало ПО, необходимое процессорам для обмена данными и выполнения задач; ПО, которое организует совместное функционирование тысяч процессоров в суперкомпьютерах, пригодных для обучения ИИ и запуска связанных с этим специализированных задач. В документах также содержатся данные о SmartNIC - специализированном сетевом интерфейсе для высокоскоростного обмена данными в ИИ-суперкомпьютерах Google и его облачных продуктах.

Согласно обвинению, Дин, которого приняли в Google в 2019 г., осуществлял вывод документации в личный аккаунт между маем 2022 и апрелем 2023 года.

В июне 2022 года Дин обсуждал с руководством некоей технологической компании, располагающейся в КНР свой возможный переход туда на должность технического директора.

А к началу 2023 года он, ещё будучи работником Google, основал собственный стартап Shanghai Zhisuan Technologies Co., который должен был осуществлять разработки в сфере ИИ и машинного обучения.

В декабре того же года он выкачал всю документацию на свой личный компьютер.

Как погореть на рекламе

В обвинительном заключении говорится также, что Дин предпринял ряд шагов для сокрытия своего деяния. В частности, он выкачивал исходные файлы в приложение Apple Notes на рабочем MacBook, конвертировал их в PDF и только после этого выгружал на личный аккаунт в Google Drive.

По данным следствия Дин просил другого сотрудника использовать его карту доступа так, чтобы было впечатление, будто он работает в штаб-квартире Google, хотя на самом деле он был уже в КНР.

О его деятельности в Google узнали только после того, как сам Дин устроил в Китае публичную презентацию своего стартапа для потенциальных инвесторов.

Обвинения Дину были предъявлены в марте 2024 г.

Как пишет издание Courthouse News, адвокат Дина в ходе судебного процесса многократно напирал на то, что Google не предпринимал должных усилий по защите своих данных, и что о краже документации говорить не приходится, поскольку она, дескать, уже и так была доступна тысячам сотрудников: «Google предпочёл открытость безопасности», - заявил адвокат ответчика Грант Фонда (Grant Fonda).

«Довольно сложно себе представить, чтобы компания уровня Google допускала настолько очевидные промахи с безопасностью своих данных, - отмечает Александр Каушанский, генеральный директор ГК «Программный Продукт». - Но это в очередной раз доказывает, что с угрозами, которые могут исходить от инсайдеров, приходится считаться вне зависимости от размера бизнес-структуры. Вероятность подобного инцидента тем выше, чем большую международную значимость имеют технологии, с которыми работает организация. Инсайдеры могут действовать добровольно или вследствие шантажа, - в любом случае необходимы в том числе технические меры, которые помешают им выводить конфиденциальную документацию куда бы то ни было за пределы корпоративного периметра».

Линь-Вей Дин был арестован в марте 2024 г. Помимо кражи документов ему было предъявлено участие в спонсорской программе КНР, которая поощряла (в том числе, финансово) передачу конфиденциальных сведений в Китай. В основе обвинений - собственные заявления подсудимого, который в своей заявке на спонсорство обещал «помочь КНР заполучить вычислительную инфраструктуру, по мощности равную международной».

По каждому пункту обвинений в краже коммерческой тайны подсудимому грозят до десяти лет тюрьмы, по каждому пункту экономического шпионажа - до 15 лет.