Россия задает тренды. Весь мир заводит вторые смартфоны для подозрительных приложений

В мире новая мода – носить с собой несколько смартфонов. На одном только приложения для работы, на другом – софт для частной жизни и пр. В России подобное практикуют как минимум год – многие жители страны не готовы устанавливать на свои личные телефоны мессенджер «Макс» и покупают второй смартфон специально для него.

Две руки – два смартфона

Пользователи со всего мира стали гораздо чаще покупать и использовать по два полноценных смартфона одновременно. Как пишет издание The New York Times, это новый тренд, который захватывает все большее количество потребителей.

Издание ссылается в первую очередь на результаты опроса исследовательской компании Vorhaus Advisors. Ее эксперты выяснили, что в 2024-2025 г. только в США количество жителей, обладающих двумя смартфонами, увеличилось с 15% до 18%. Данные за первую половину 2026 г. в отчете не фигурируют.

The New York Times подчеркивает, что это полная противоположность тому, как развивались мобильные устройства в течение последних нескольких десятков лет. Пользователи годами стремились получить все гаджеты в одном корпусе, и теперь у них есть фотоаппарат, музыкальный плеер, компьютер, игровая приставка, электронная книга, видеоплеер телефон и многое другое в одном смартфоне. Теперь им вновь позарез нужно носить с собой несколько устройств.

Разделяй и властвуй

Использование двух и более смартфонов одновременно – это, скорее, необходимость, чем блажь. По информации издания, потребители хотят максимально отдалить работу от личной жизни, чего у многих не было со времен коронавирусных ограничений, когда им приходилось работать из дома.

Daniel Romero / Unsplash Потребители оценили всю пользу от одновременной эксплуатации двух смартфонов

На смартфонах у многих сейчас есть как личные приложения, так и софт для работы – как минимум корпоративный мессенджер, а иногда еще и электронная почта и специализированный браузер. Многие не хотят подобного хаоса и потому покупают второй смартфон – на одном оставляют ПО для работы, на другом – софт для личных нужд.

Часто бывает, что нужен и третий мобильник. Например, у людей могут быть две работы или несколько разных подработок, для каждой из которых нужны разные аккаунты в одних и тех же корпоративных приложениях или в целом разное ПО.

Попытка оптимизации

Производителям смартфонов происходящее явно выгодно, ведь их продукцию в итоге покупают чаще и больше. Но они все же учли и пожелания тех, кто хочет получить два отдельных мобильника в одном, и реализовали это программно.

Например, в смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco есть опция «второе пространство». Она позволяет создать своего рода виртуальный смартфон, на который можно устанавливать приложения. Они не получат доступ к основным компонентам телефона и не будут взаимодействовать и конфликтовать с ранее установленными программами.

Это означает, что на один мобильник можно установить две копии, к примеру, одного и того же мессенджера – одну в основном пространстве, вторую в другом. И в каждом из них можно использовать разные аккаунты.

Работодателям тоже выгодно

Компании, чьи сотрудники начали пользоваться отдельным смартфоном для работы, тоже научились извлекать из этого свои плюсы. Один из них – это повышение уровня кибербезопасности.

На второй «рабочий» смартфон часто установлены только корпоративные приложения, и ИБ-отдел компании, при наличии такового, может полностью контролировать его, что минимизирует вероятность утечек. При этом пользователь будет аппаратно защищен от несанкционированного доступа к своей личной информации со стороны работодателя.

Но в такой концепции есть и неудобства. В частности, нужно заряжать не один смартфон, а два и более, равно как и следить за их техническим состоянием. По мере их устаревания придется потратить значительно больше денег на апгрейд, чем если бы предстояла покупка только одного нового мобильника.

По примеру России

Россия была в числе первых стран, граждане которых начали использовать два смартфона одновременно. Но причины для этого у них немного другие.

Если за рубежом пользователи хотят отделить личную жизнь от работы, то россияне стремятся держать свои личные приложения, а также документы, фотографии и прочие данные как можно дальше всего-навсего от одного сервиса.

Речь о мессенджере «Макс», ранее известном как Max. За ним стоит холдинг VK, и покупка второго смартфона исключительно для него стала массовым явлением.

Еще в январе 2026 г. «Фонтанка» писала: «Россияне начали покупать дешевые телефоны, чтобы скачать Max». Тогда же независимый телеком-аналитик Алексей Слукин подтвердил изданию 47news факт существования тренда на установку «Макса» именно на отдельный телефон.

«Действительно, некоторые абоненты стали покупать себе второй девайс, так как считают Max недостаточно безопасным для себя. Кто-то видит в нем зоркий глаз государства, а кто-то считает его слишком «сырым» и боится за утечку данных. И в том, и в другом случае люди с подобной Max-фобией предпочитают купить второе устройство, чтобы держать его отдельно от остального своего цифрового мира», – сказал Слукин (цитата по «Фонтанке»).

Желание россиян держать те или иные приложения подальше от своих личных данных прокомментировал «Фонтанке» эксперт по кибербезопасности директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. «Что дает второй телефон – это максимальную изоляцию. На таком устройстве нет личной переписки, фотогалереи, истории браузера, токенов банковских приложений. Даже если приложение будет вести агрессивный сбор данных, их просто неоткуда будет взять, кроме самого приложения. Это как использовать отдельный рабочий ноутбук, который никогда не подключается к домашней сети», – отметил он.

К моменту выхода материала установка «Макс» на отдельный смартфон в России не была запрещена. Административное или уголовное наказание за это не предусматривалось. Также в российском законодательстве пока нет кары за отсутствие «Макса» на основном смартфоне.

Как сообщал CNews, в конце апреля 2026 г. «Макс» получил метку «Вредоносное ПО». Именно так промаркировала сайт мессенджера компания Cloudflare, один из крупнейших в мире хостинг-провайдеров и разработчик средств защиты для веб-сайтов от ботов. Метку сняли лишь спустя сутки.

Добавим также, что многие россияне, предпочитающие пользоваться интернетом без ограничений, стали переносить на второй смартфон и другие российские приложения – навигаторы, классифайды, банковские клиенты, маркетплейсы и пр. Многие из них научились отслеживать средства возвращения нормального интернета, выдавать соответствующее предупреждение и не открываться, пока пользователь не отключит эти средства.