Россиян хотят заставить подтверждать «значимые действия» в интернете через мессенджер «Макс». Альтернатива будет всего одна

Минцифры готовит россиянам новые меры безопасности в интернете, утверждают источники Forbes. Жителям страны хотят запретить использовать сторонние сервисы для подтверждения «значимых действий» в интернете. Эту процедуру власти намерены привязать к нацмессенджеру «Макс» или к SMS-сообщениям, но последние часто не работают при блокировках мобильного интернета. Минцифры отрицает подготовку к новым ограничениям.

Безопасность на «Макс»имум

Россиянам могут запретить использовать различные сервисы для подтверждения «значимых действий» в интернете и оставить им для этого только нацмессенджер «Макс» и SMS-сообщения. Как пишет Forbes, инициатива исходит от Минцифры России, притом продвигает оно ее давно.

Такое ограничение должно было стать частью недавно принятого второго пакета мер по борьбе с мошенничеством, однако его составители в итоге приняли «конструктивное и взвешенное решение» и решили не отнимать у россиян право «самостоятельного выбора оптимального способа подтверждения исходя из их технических возможностей, личных предпочтений и требований к уровню безопасности конкретной операции», пишет Forbes со ссылкой на неназванный источник в отечественной ИТ-индустрии.

Напомним, мессенджер «Макс» появился весной 2025 г., а уже в августе 2025 г. начались жесткие меры по замедлению популярных в России иностранных мессенджеров. Развитием «Макс» занимается российский холдинг VK, все приложения которого, в том числе и сам «Макс», в июне 2026 г. компания Apple удалила из своего магазина App Store.

Leon Seibert / Unsplash В российском сегменте интернета скоро могут появиться новые ограничения

Второй пакет мер по борьбе с мошенниками был принят Госдумой 9 июня 2026 г. во втором и третьем чтениях одновременно. Анонс третьего пакета таких мер состоялся в апреле 2026 г.

Dura lex

К середине 2026 г. многие российские компании располагали собственными системами аутентификации, базирующимися на внутренних технологиях безопасности, которые эти компании в любой момент могут обновить с целью улучшения. Делать они это могут без каких-либо ограничений или согласований, которые порою возникают при использовании сторонних сервисов.

Forbes не приводит пример таких систем аутентификации, но к ним можно отнести, например, «Яндекс ID». В числе прочего она позволяет авторизоваться в каком-либо одном сервисе «Яндекса», после чего использованные для входа данные можно будет использовать в других сервисах компании без необходимости повторного их ввода.

По словам собеседников издания, внутренние системы аутентификации часто более строгие в сравнении с внешними. В числе прочих мер взаимодействия с пользователями они включают push-уведомления и внутренние уведомления в приложении.

Минцифры намеревается заставить россиян пользоваться SMS и нацмессенджером «Макс» для подтверждения «значимых действий» на уровне закона. Собеседники Forbes подчеркивают, что такое нововведение «лишит компании возможности использовать свои надежные системы аутентификации, что приведет к ухудшению информационной безопасности». «При разработке новых антифрод-мер необходимо руководствоваться подходом, при котором система сама определяет требуемый уровень подтверждения исходя из различных факторов – именно так работает антифрод сейчас», – добавили они.

Размытые формулировки

Важно подчеркнуть, что к моменту выхода материала не было никакой конкретики о том, что именно власти подразумевают под словосочетанием «значимые действия в интернете». На это прямо указал источник Forbes на российском ИТ-рынке.

По его словам, к «значимым действиям» в Глобальной сети можно отнести «огромное количество событий», то есть пока нет ясности, в каких именно случаях россиян обяжут пользоваться нацмессенджером «Макс» или SMS-сообщениями.

Собеседники Forbes назвали оба эти метода «не самими надежными» и добавили, что вступление новых ограничений в силу повлечет за собой дополнительные расходы для компаний, ведь им придется тратить деньги на рассылку SMS-сообщений и уведомлений в нацмессенджере.

Так себе альтернатива

К середине лета 2026 г. использование «Макс» в России не было обязательным на уровне закона – у россиян все еще оставалась возможность в любое время отказаться от него. Также им пока не запрещено устанавливать этот мессенджер на отдельный смартфон.

Что касается SMS, то эта технология хоть и проверена десятками лет эксплуатации, однако в современных российских реалиях даже она может сбоить. В марте 2026 г. в Москве начали массово блокировать мобильный интернет, однако в стремлении ограничить жителям и гостям столицы доступ в Сеть сотовые операторы немного перестарались. Как сообщал CNews, в некоторых районах Москвы блокировка мобильного интернета привела к сбоям в работе обычных голосовых вызовов и SMS-сообщений.

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В российском Минцифры отрицают, что из всех существующих систем аутентификации россиянам в скором будущем оставят только «Макс» и SMS. Как заявили Forbes представители ведомства, «такая мера не рассматривается». «В настоящее время третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством согласовывается с заинтересованными ведомствами и отраслью. Необходимо отметить, что все инициативы разрабатываются с учетом баланса безопасности и прав пользователей. Они направлены на усиление защиты граждан от мошенников в интернет-среде», – добавили они.

Напомним, что предыдущие два пакета мер по борьбе с мошенничеством содержат в себе немало ограничений. Например, россиянам более нельзя регистрировать на себя более 20 SIM-карт.

Все против, никто не за

Источник Forbes на российском ИT-рынке рассказал, что мера по навязыванию «Макс» и SMS в качестве единственных технологий подтверждения «значимых действий» в интернете имела реальный шанс стать частью второго пакета антифрод-мер. Но этого не случилось потому, что против нее «выступил весь бизнес, кроме VK и операторов связи». Напомним, именно этот холдинг занимается продвижением «Макс».

Причина, по которой операторы поддержали инициативу, доподлинно неизвестна. Но деньги, которые компании будут вкладывать в рассылку SMS-сообщений в случае вступления инициативы Минцифры, пойдут именно им.

Связанные с интернетом компании раскритиковали новую идею Минцифры. Так, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил, что не поддерживает ее. «Даже если будет предусмотрена альтернатива – подтверждение через SMS-сообщение или через «Макс», а не одновременно через оба канала, – это все равно не решает проблему полностью», – заявил он Forbes.

Мнение против высказали и представители группы RWB, в которую входит маркетплейс Wildberries. В группе назвали новую меру «избыточной».

«На платформах группы уже реализован комплекс современных механизмов для безопасности пользовательских аккаунтов и совершаемых операций. Это многоуровневая система проверки подозрительной активности, анализ рисков, дополнительные сценарии подтверждения действий при необходимости и прочее, – сообщили Forbes в RWB. — Введение обязательного подтверждения всех значимых действий через SMS-сообщения или мессенджер не приведет к пропорциональному повышению уровня безопасности, но существенно увеличит операционные издержки участников рынка. В итоге такие расходы будут учитываться при формировании стоимости товаров и услуг, что может отразиться на конечных пользователях».