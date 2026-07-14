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Все для борьбы с мошенниками. Сайты и приложения должны будут хранить информацию о пользователях для передачи силовикам

Минцифры разработало новый, третий по счету, пакет поправок в законодательство, направленных на борьбу с мошенничеством. В него вошло требование для всех сайтов и приложений три года хранить данные о пользователях и передавать их силовикам по запросу.

Новый пакет антифрод-мер

Минцифры подготовило и разослало ряду ведомств проект третьего пакета мер против телефонного и кибермошенничества, выяснил Forbes. Одну из поправок предлагается внести в закон «Об информации». Она предполагает введение обязанности для сайтов и приложений три года хранить данные о регистрации, авторизациях и удалении аккаунтов пользователей, чтобы предоставлять их по запросу силовым органам.

Поправка в закон «О связи» касается подобной меры, уже введенной для операторов связи. Она расширяет перечень сведений, которые они должны хранить три года и передавать силовикам по запросу, включив в него информацию об IP-адресах и портах абонента, которые использовались при заключении договора об оказании услуг связи, с указанием точного времени заключения этого договора.

В третий пакет вошли также предложения по содержанию информации, которая будет направляться в ГИС «Антифрод»; об ограничениях для виртуальных АТС; об ограничениях для информации о клиентах, которую можно включать с СМС-сообщения.

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Минцифры подготовило уже третий пакет мер, направленных на борьбу с телефонным и кибермошенничеством

В документ еще могут быть внесены изменения, пояснили изданию в Минцифры. Вступить в силу он должен с 1 марта 2028 г. Первый пакет антимошеннических поправок был принят в 2025 г., второй — в июне 2026 г.

Что еще вошло в проект пакета

Создание Государственной информационной системы (ГИС) «Антифрод», к которой должны подключаться органы власти, банки, операторы связи и интернет-компании, предусматривал пакет «Антифрод 1.0». Новый пакт предлагает собирать в нее сведения о мошенниках, в том числе телефонные номера и данные, используемые для доступа к интернет-ресурсам, даже если они получены неправомерным путем.

Новые требования для виртуальных АТС (сервисы интернет-телефонии для бизнеса). предполагают для них возможность оказывать услуги только клиентам с российскими IP-адресами. Хостинг-провайдеры также смогут предоставлять им вычислительные мощности только на российских IP-адресах и будут обязаны предоставлять в соответствующий реестр IP-адреса, которые им принадлежат.

В закон «О связи» планируется также добавить запрет на упоминание в СМС-рассылках персональных данных получателя и его близких родственников.

Нереалистичность исполнения

По поводу требования хранить сведения о регистрации, авторизации и удалении аккаунтов пользователей сайтами и приложениями представитель Минцифры рассказал изданию, что в финальную версию документа оно может не войти, не уточнив причину.

А по поводу других мер опрошенные изданием эксперты выразили сомнения в реалистичности их исполнения.

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Так, источник в телекоммуникационной отрасли отметил, что не использовать персональные данные в СМС практически невозможно: «Персональными данными можно признать почти любую информацию о клиенте, включая баланс, сумму операции, задолженность, номер договора, номер телефона и тарифный план. При этом, например, банки обязаны направлять клиентам сведения по банковским операциям по закону. Непонятно и как операторы должны проверять содержание смс-сообщений с учетом тайны связи».

О передаче в ГИС «Антифрод» неправомерно собранной информации о мошенниках источник, близкий к Минцифры, пояснил, что на это существуют ограничения в законе о персональных данных, в нормах о тайне связи, банковской тайне. Если мошенник отзовет согласие на обработку информации о себе, манипуляции с его данными со стороны коммерческой компании становятся незаконными.

По поводу IP-адресов клиентов хостинг-провайдеров в Ассоциации больших данных (АБД) сказали, что не всегда провайдеры хостинга могут знать, какой софт их клиенты запускают на арендованной инфраструктуре. Информация об IP-адресах и их использовании под виртуальную АТС принадлежит клиенту, у провайдера нет доступа к ней, как нет и инструментов постоянного мониторинга. По словам генерального директора хостинг-провайдера RuVDS Никиты Цаплина, хостинг-провайдеры используют системы управления адресами для предотвращения сетевых конфликтов, ведут непрерывные журналы выделения IP конкретным клиентам, а также по закону обязаны хранить эту историю для предоставления правоохранительным органам по официальному запросу.

Анна Любавина

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