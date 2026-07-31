«Озон» ищет ЦОДы под свое ИТ-хозяйство на Урале, в Сибири и в Казахстане

Маркетплейс Ozon готов к переговорам с владельцами ЦОДов об аренде 200 стойко-мест общей мощностью 2 МВт в тысячах километрах от Москвы — на территории Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Казахстане. По оценкам экспертов, речь идет 3-5 тыс. серверов в стандартом исполнении, при этом ИТ-компания «Озона» — «Озон тех» — оценивает свой существующий парк в 13,5 тыс. серверов и систем хранения данных. Это первый столь масштабный публичный запрос ритейлера за пределами Московского региона. В последней отчетности «Озон» объявил о возможности «повреждения элементов инфраструктуры» как о значимом операционном риске на фоне почти ежедневных пожаров на складах его главного конкурента Wildberries после атак БПЛА.

Ozom ищет новые места

Маркетплейс Ozon ищет ЦОД для аренды 200 стойко-мест на 2 МВт мощности уровня Tier III в тысячах километрах от Москвы. Среди регионов, которые ему интересны, — Уральский и Сибирский федеральные округа (УрФО и СФО) или Казахстан.

Компания собирается получить предложения от поставщиков услуг в рамках исследования рынка на сервисе Bidzaar, выяснил CNews. Поиск информации об аренде стойко-мест стартовал 28 июля 2026 г., срок был обозначен до 30 июля 2026 г., затем его продлили до 3 августа 2026 г. Ozon традиционно размещает свое оборудование в сторонних ЦОД по системе Colocation.

Ozon.ru Ozon хочет размещать сервера в дата-центрах на Урале, в Сибири и Казахстане

В самой закупке поиск стойко-мест в УрФО, СФО и Казахстане указан как «пожелание». У маркетплейса нет жесткой привязки к локации — в целом речь идет о «региональных и зарубежных ЦОДах». Также среди пожеланий — возможность размещения серверных шкафов шириной 600 и 800 мм и глубиной 1200 мм.

Согласно техническому заданию, средняя расчетная мощность на стойко-место составляет 10 кВт. Не обязательно, что они все будут в одном ЦОДе. Ozon готов к тому, что количество стойко-мест может быть скорректировано в меньшую или большую сторону — исходя из доступных резервов и мощности, выделенной на одну стойку.

Маркетплейсу требуется возможность подключения к интернет-провайдерам по его выбору. Если выбор ограничен фиксированным списком авторизованных оператором ЦОД компаний-провайдеров, то компания хотела бы получить этот список.

Масштаб запроса

В Ozon отказались от комментариев, сообщив CNews, что в подобных запросах речь идет об «операционной деятельности». О том, какие именно серверы и в каком количестве планируется разместить на Урале, в Сибири или Казахстане, в компании не уточнили.

Если брать обычную корпоративную конфигурацию коммерческого ЦОД уровня Tier III, то речь может идти о нескольких тысячах серверов — ориентировочно 3–5 тыс. единиц оборудования. Для оценки порядка: в стандартной стойке 42U обычно размещают около 20 серверов формата 2U, а более компактные 1U-системы позволяют разместить больше, подсчитал для CNews управляющий партнер майнинговой компании «Алгоритм» Павел Гудимов.

ИТ-компания маркетплейса «Озон тех» со ссылкой на директора по разработке платформы в компании Ozon Андрея Чупейкина опубликовала данные, что у компании более 13 тыс. серверов и стораджей. На портале «Хабр карьера» компания также уточнила, что серверов и стораджей более 13,5 тыс. а также есть два суперкомпьютера по 20 тыс. TFlops (производительность в триллион операций с плавающей запятой в секунду), суммарный объем хранимых данных — 130 PB.

В 2023 г. в интервью CNews технический директор Ozon Антон Степаненко указывал, что у компании более 6 тыс. серверов и они распределены по трем арендованным ЦОД. По словам Степаненко, в 2022 г. компания развернула крупную инсталляцию ИТ-инфраструктуры на мощностях дата-центра IXcellerate MOS5 в Бирюлёво в Москве. По данным провайдера, компания арендовала 175 стоек по 10 кВт, но ее потребности постоянно росли. На тот момент число серверов «Озона» провайдер оценивал в 7,6 тыс. ИТ-инфраструктура состояла из различных систем и сервисов, включая мобильное приложение и сайт, ERP, CRM, WMS и другие сервисы.

Эксперты называют объем для размещения внушительным для российского рынка. «Объем в 200 стоек на 2 МВт не для отдельной прикладной системы, а для полноценного корпоративного вычислительного контура: логистических и транзакционных сервисов, баз данных, аналитики, систем хранения, информационной безопасности и, возможно, части резервной инфраструктуры», — пояснил CNews руководитель центра экспертизы по ЦОД «К2Тех» Сергей Махлин.

При этом 2 МВт — это нагрузка непосредственно на ИТ-оборудование, а с учетом охлаждения и остальных потребителей и потерь объекту потребуется примерно в 1,6–1,7 раза больше подведенной электрической мощности.

Для размещения такого объема Ozon потребуются существенные инвестиции.

Проект масштаба 200 стоек по 10 кВт (суммарно 2 МВт) — крупный якорный объем как для Казахстана, так и для Москвы с учетом текущего дефицита стойко-мест, пояснил CNews генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.

«Заполнение такой площадки современными серверами и СХД может обойтись в $15–30 млн в зависимости от вендоров. Сама аренда размещения на площадках уровня Tier III обойдётся примерно в $1500–2500 за стойку, то есть совокупные операционные расходы составят порядка $300 тыс. — $500 тыс. ежемесячно», — подсчитал Никита Цаплин. В зависимости от модели реализации проекта объем инвестиций может составить от 300 млн до 7 млрд руб., считает Павел Гудимов из «Алгоритма».

Страховка от рисков?

Распределение мощностей за Уральским хребтом и в Казахстане — это логичное продолжение стратегии Disaster Recovery, то есть создание географически распределённого контура для катастрофоустойчивости бизнеса, пояснил CNews генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.

«Недавний опыт рынка, когда e-commerce сегмент на фоне участившихся инфраструктурных рисков в европейской части России начал экстренно бронировать площадки в Казахстане, наглядно показал: крупный ритейл осознал уязвимость централизованной инфраструктуры. Вынос ИТ-систем в Сибирь и Казахстан — логичная попытка застраховать операционные процессы от любых внешних и техногенных сбоев», — считает Никита Цаплин из RUVDS.

Как писал CNews, конкурента «Озона» — гигантский российский маркетплейс Wildberries намерена арендовать пустующие склады на территории этой Казахстана. Ей нужно как минимум 100 тыс. кв. м площади. В России ее склады атакуют беспилотниками один за другим, а местные сторонние арендодатели не готовы сотрудничать с маркетплейсом — риски слишком велики, писал «Коммерсант».

Ozon уже официально подтвердил, что перестраивается в связи с текущими событиями. 30 июля 2026 г. в связи с участившимися инцидентами на рынке логистики (включая внешние воздействия), Ozon в своей отчетности за II квартал 2026 г. официально выделил «повреждение элементов инфраструктуры» в список значимых операционных рисков. Компания реализует комплекс мер физической и технологической защиты своих объектов, а также зафиксировала рост стоимости страхования складов, утверждает марктплейс.

Новые регионы как доступ к ресурсам

Среди причин попытки найти ЦОД за Уральским хребтом и в Сибири Никита Цаплин назвал не только попытку избежать катастроф. Есть потребность и в Edge-архитектуре, когда локальный узел критически снижает пинг для местных пользователей, что напрямую повышает конверсию в заказы. Среди прочих преимуществ Казахстана — возможность напрямую закупать серверы мировых вендоров и получать прямую техподдержку, что сейчас осложнено в России.

Эксперты считают, что еще одна причина для размещения серверов в УрФО, СФО или Казахстане — доступ к ресурсам. Так, по данным «Системного оператора ЕЭС», в апреле 2026 г. присоединенная мощность высокотехнологичных и майнинговых ЦОДов в России достигла 4,2 ГВт, причем значительная часть приходится на Иркутскую область и Красноярский край. В Казахстане — Экибастузская ГРЭС-1 с установленной мощностью 4040 МВт, полагает Павел Гудимов.

Также Урал — это крупный промышленный и сетевой узел между европейской и азиатской частями России. Здесь наблюдается концентрация магистральных каналов связи и квалифицированных инженерных кадров — прежде всего в Екатеринбурге, Челябинске, Перми и Тюмени, пояснил руководитель центра экспертизы по ЦОД «К2Тех» Сергей Махлин.

По словам эксперта, Сибирь интересна сочетанием более прохладного климата, доступных в отдельных локациях энергетических ресурсов и близости к быстрорастущей логистической инфраструктуре восточной части России. Низкие наружные температуры позволяют дольше использовать режимы фрикулинга и потенциально уменьшать энергозатраты на кондиционирование.

Дефицит мест

Эксперты затруднились оценить, сможет ли найти Ozon достаточное количество мест для своего серверного хозяйства. Не каждый оператор может единовременно выделить такой объем ресурсов даже при условии наличия необходимой инфраструктуры. Это серьёзный инфраструктурный проект для регионального рынка, считает президент Ассоциации экспортёров и импортёров, управляющий партнер ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер.

Везде наблюдается жесткий дефицит качественных мощностей, но драйверы разные, уточняет Никита Цаплин. Например, Казахстан переживает настоящий бум (рост рынка около 20–30% в год), позиционируя себя как главный цифровой хаб Центральной Азии для российских и азиатских игроков. На Урале и в Сибири спрос поддерживает местная промышленность и ритейл, которые массово закрывают свои старые неэффективные серверные и уходят в коммерческие дата-центры, из-за чего новые очереди операторов выкупаются еще на этапе котлована, констатировал эксперт.

Рынок коммерческих ЦОДов в Казахстане значительно меньше российского, поэтому размещение такого объема мощностей могло бы стать якорным проектом для отдельного оператора или новой очереди дата-центра. Кроме того, это может быть связано с развитием бизнеса Ozon в стране, необходимостью локализовать данные казахстанских пользователей и диверсифицировать инфраструктуру, считает Антонина Бариева, директор практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners.

В Казахстане с января 2026 г. реализуется проект «Долина ЦОД» для реализации проектов в области ИИ, он рассчитан на 300 МВт мощности. Инвестиции составили $10 млрд. Однако активное участие в проекте уже принимают американские компании. Казахстан подписал пакет соглашений в области ИИ с американскими компаниями Firebird и Nvidia. Планируется также привлечение Google Cloud и Microsoft Azure.

СДЭК вывозил сервера из Новосибирска в Москву

Как писал CNews, еще в начале 2026 г. российские компании рассматривали скорее миграцию из регионов в Москву. Масштабную переброску серверов из Новосибирска в столичный регион осуществил СДЭК, который несколько лет сталкивался со сбоями в работе. Причиной перевозки в компании назвали «задержку сигнала, которая могла усложнить работу сервиса». «Это не просто переезд серверов, а миграция около 400 взаимосвязанных систем на расстояние 3000 км в режиме реального времени», — заявили CNews тогда в компании. Эксперты отмечали выгоды переноса: именно в европейской части России сосредоточено основное население — клиенты электронной коммерции.

Эксперты считают, что за полгода ситуация изменилась и теперь в восточной части России появились достойные предложения.

По словам Никиты Цаплина из RUVDS, сравнивать кейсы переездов Ozon и СДЭК некорректно — они из разных эпох развития рынка.

«Во-первых, когда СДЭК уезжал из Сибири, качественных площадок за Уралом почти не было, а Disaster Recovery не был так критически востребован, как сегодня. Во-вторых, у них разная топология бизнеса: курьерская служба централизовала ИТ-ядро, а маркетплейс строит распределённую Edge-архитектуру под свои региональные склады. К тому же ландшафт в регионах кардинально изменился: появились зрелые коммерческие ЦОД (вроде Key Point), которые полностью берут обслуживание инфраструктуры на аутсорсинг, решая для заказчика проблему кадрового голода», — пояснил эксперт.

Скупка серверов и мест в ЦОД

Как выяснил CNews, «Озон» активно изучал рынок для закупок серверного оборудования в последние годы. «Наша ИТ-инфраструктура постоянно растет вслед за количеством заказов, покупателей, продавцов и партнеров. Новое оборудование необходимо для поддержания работы уже запущенных решений», — поясняли CNews в компании.

Как писал CNews, в феврале 2026 г. Ozon объявил о закупке 510 серверов для поставки в собственный ЦОД на территории склада крупногабаритного товара под Москвой. В марте 2026 г. компания также закупала сотни серверов с поставкой в страны СНГ, а затем планировала закупку тысячи единиц серверного оборудования — в качестве места установки была указана Москва.

В конце июня 2026 г. «Озон» изучал возможность покупки 145 вычислительных GPU-серверов монтируемого в стойку типа 4U. Серверы предназначались для последующей установки RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition для высокопроизводительных вычислений и ИИ. Место поставки из закупки оставалось непонятным, но в числе требований была возможность работы серверов в России без привязки к региону и вендору. В техзадании указано, что при техподдержке детали для замены необходимо доставлять в офис заказчика в Московском регионе.

В июле 2026 г. компания изучала поставщиков для масштабной закупки серверов для «Озон банка». Согласно закупке, речь идет о масштабе высокопроизводительного дата-центра на 739 серверов различной конфигурации. Основу вычислительных мощностей составляют узлы баз данных и аналитической системы ClickHouse, а также общевычислительные серверы (Compute). Архитектура строится на высокопроизводительной элементной базе: многоядерных процессорах Intel Xeon Gold и Platinum, оперативной памяти DDR5 и высокоскоростной сетевой обвязке Mellanox ConnectX-6 с пропускной способностью от 25 до 200 Гбит/с.

В состав закупки включена инфраструктура для ИИ и сетевой безопасности. В спецификации вошли девять специализированных ИИ-серверов, оснащенных флагманскими чипами Nvidia H200 SXM5 (по 8 GPU на сервер), сверхмощными блоками питания и интерфейсами для работы с нейросетями и машинным обучением. Защита и маршрутизация обеспечиваются отдельными вычислительными узлами информационной безопасности и специализированными файрволами на базе FreeBSD.

Также компания регулярно изучает рынок ЦОД, но до сих пор ее интересовал главным образом Московский регион, свидетельствуют публичные документы. Например, в январе 2026 г. она искала в аренду 15 стоек (и резерв ещё 15 стоек) на 180 кВт, но в Московском регионе, не далее 5 км от МКАД.

Однако начал формироваться интерес и к регионам. В июле 2026 г. маркетплейс «Озон» проводил запрос на поставку и пуско-наладку микро-ЦОДов. Компания изучала оборудование для создания микроЦОДов рядом с фулфилмент-центрами в Красноярске, Дзержинске, Новороссийске, Воронеже и Калининграде. Но мощность каждого небольшая — 22 кВт.