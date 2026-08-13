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Опоздал на 863 дня. Разработчик оштрафован на полмиллиарда за просрочку создания дисплеев для военных шлемов

Минпромторг потребовал от АО «ЦНИИ «Циклон» 458,7 млн рублей за срыв сроков выполнения госзаказа по разработке микродисплеев для нашлемных систем военных.

Штраф почти в полмиллиарда

Как выяснил CNews, Минпромторг потребовал от АО «ЦНИИ «Циклон» 458,7 млн руб. за срыв сроков выполнения госзаказа по разработке микродисплеев для нашлемных систем индикации.

Первые два этапа работ были сданы в срок. За просрочку третьего этапа начислено 482,9 млн руб., за просрочку четвертого этапа — 650,3 млн руб. Общая сумма начислений составила 1,13 млрд руб., однако условиями контракта установлено ограничение — общая сумма неустойки не может превышать цену контракта. Поэтому итоговая сумма требований составила 458,7 млн руб.

Четвертый, финальный этап контракта был сдан с просрочкой в 863 дня.

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Diego González / Unsplash
Минпромторг оштрафовал исполнителя за срыв госзаказа

При этом Минпромторг выставил компании штраф только в середине 2026 г.

Что нужно было сделать

ЦНИИ «Циклон» должен был освоить серийное производство серии микродисплеев для нашлемных систем индикации.

Микродисплеи для нашлемных систем индикации — ключевой элемент экипировки военнослужащего. Система представляет собой малогабаритный дисплей, закрепляемый перед глазом на защитном шлеме, который позволяет получать графическую информацию об изменяющейся обстановке на поле боя, используется в системах целеуказания и прицеливания.

Чем известен «Циклон»

АО «ЦНИИ «Циклон» основан в 1961 г. Министерством электронной промышленности СССР и являлся головным предприятием микроэлектронной промышленности Советского Союза. Сегодня институт — крупное научно-исследовательское и производственное предприятие, структурно входящее в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех».

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«Циклон» является единственным в России разработчиком и серийным изготовителем полноцветных и монохромных активно-матричных OLED-микродисплеев.

В перечне серийных изделий института — многоканальные гиростабилизированные оптико-электронные системы для авиации, БПЛА и морских судов, носимые тепловизионные приборы и прицелы и т.д.

Кристина Холупова

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