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Microsoft вырежет из Windows полезную утилиту, появившуюуся 25 лет назад

Админстраторы Windows 11 лишатся доступа к полезной утилите WMIC, которая пребывала в составе фирменной ОС Microsoft со времен Windows XP – около 25 лет. Вывод из состава Windows программы, которую в своих атаках начали активно использовать хакеры, проходил постепенно, на протяжении последнего десятилетия.

Прощание с WMIC

Корпорация Microsoft исключает из состава операционной системы Windows 11 инструмент администратора WMIC. По сообщению Neowin, утилита становится недоступной после установки августовских патчей для Windows 11 24H2 и 25H2, а также грядущего обновления функциональности ОС с идентификатором 26H2, выход которого ожидается во второй половине 2026 г.

WMIC (Windows Management Instrumentation Command) – утилита командной строки, которая используется для получения сведений об оборудовании и системе, управления процессами, внесения изменений в настройки посредством инструментария Windows Management Instrumentation (WMI). К примеру, с помощью WMIC можно было извлечь информацию о модели материнской платы ПК или ключ продукта Windows 11.

«Начиная с августа 2026 года в Windows 11 версий 24H2 и 25H2 больше не будет утилиты командной строки Windows Management Instrumentation (WMIC)», – говорится в примечаниях к выпуску на официальном сайте Microsoft.

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Microsoft
WMIC становится недоступной в Windows 11

Программа была востребована преимущественно системными администраторами Windows, но на протяжении нескольких десятилетий – с момента релиза Windows XP в 2001 г. – была доступна и рядовым пользователям ОС Microsoft.

Процесс, растянувшийся на десятилетие

Microsoft приучает пользователей и администраторов Windows жить без WMIC на протяжении уже нескольких лет. С 2016 г. утилита поэтапно выводится из состава линейки ОС семейства Windows, теперь подоспел черед наиболее актуальной Windows 11.

В 2016 г. программа получила статус «устаревшей» (deprecated) в Windows Server 2012. Microsoft присевает его тем компонентам, функциональность которых не планирует развивать в дальнейшем и которые могут быть исключены из состава продукта в будущих релизах. В этом статусе компонент продолжает сохранять работоспособность.

В 2021 г. дело дошло до наиболее новой на тот момент клиентской ОС Microsoft – Windows 10. Интегрированная в ее состав WMIC также была признана «устаревшей».

В 2022 г. с выходом релиза Windows 11 22H2 WMIC приобрела статус «функции по запросу» (Feature on Demand; FOD). В число FOD входят дополнительные необязательные компоненты Windows, такие как .NET Framework (.NetFx3), Hyper-V и WSL, которые могут быть инсталлированы при необходимости. В мае 2024 г. этот перечень пополнился языком программирования VBScript.

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FOD-компоненты по-прежнему предустанавливаются вместе с ОС и доступны по умолчанию.

По состоянию на 2024 г. WMIC сохранялась в Windows 11 в качестве FOD-компонента, однако по инициативе Microsoft перестала быть доступной по умолчанию. Пользоваться инструментом все еще можно, но для его активации требуются определенные действия.

Причины избавиться от WMIC

В Microsoft считают, что удаление из системы WMIC положительно скажется на ее безопасности. Злоумышленники нередко используют эту и другие штатные программы Windows для подготовки или совершения кибератак. Такие программы относят к категории LOLBin.

Согласно базе знаний для аналитиков SOC российской компании BI.Zone, к LOLBin (living-off-the-land-binary) относятся легитимные исполняемые файлы, скрипты и библиотеки Windows, которые злоумышленники могут использовать во вредоносных целях, в том числе для загрузки дополнительных компонентов, выполнения кода, закрепления в системе, обхода средств защиты, снижения количества артефактов в системе, а также горизонтального перемещения.

Такие файлы имеют подпись Microsoft и по умолчанию не вызывают подозрений, злоумышленникам проще эксплуатировать доверенные программы, нежели пытаться «занести» в систему собственные. Как отмечает Windows Latest, WMIC, к примеру, использовалась для выявления типа антивирусных средств, установленных на компьютерах жертв, и их удаленной деактивации для получения доступа к данным в скомпрометированной системе.

Помимо этого, в Windows 11 имеются более современные и надежные инструменты для взаимодействия с WMI. Так, для этих целей может применяться утилита Windows PowerShell, поставляемая по умолчанию с командлетами для работы с CIM (Common Information Model). Обращение к интерфейсам WMI осуществляется с помощью запросов на языке WQL (WMI Query Language), который по синтаксису напоминает SQL.

Дмитрий Степанов

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