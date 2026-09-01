Ядро как решето. В Linux годами скрываются тысячи уязвимостей, их находят нейросети

В каждом новом релизе ядра Linux таятся несколько сотен уязвимостей, и с каждым разом из становится больше. Миф о безопасности СПО развеял искусственный интеллект. Число «дыр» от сборки к сборке растет, но их находят чаще не в новых строчках кода, а в совсем старых закоулках ядра, к которым сообщество не возвращается годами.

Программисты проглядели, нейросети нашли

С каждым новым релизом ядра Linux в нем быстро растет число уязвимостей. Их количество уже приближается к 2000, хотя всего несколько лет назад их было около 500, пишет Tom’s Hardware.

Причина – в искусственном интеллекте, но с вайб-кодингом и замусоренным ИИ-кодом, которому нужны «уборщики», это никак не связано. Участники сообщества разработчиков Linux начали использовать нейросети для сканирования кода на предмет уязвимостей – с их помощью можно проверить миллионы строк кода за минимальное время.

В результате в релизе Linux 7.2, дебют которого состоялся 16 августа 2026 г., нашлось 1500 уязвимостей различной степени опасности. По прогнозам экспертов Tom’s Hardware, к выходу Linux 7.3 их вполне может стать больше 2000.

Стремительный прогресс, но не в ту сторону

ИИ-анализаторы кода работают очень эффективно. Для примера, если в Linux 7.2 найдено 1500 брешей, то в Linux 7.0 (12 апреля 2026 г.) – около 1000. Иначе говоря, известных уязвимостей в коде ядра Linux стало в полтора раза больше всего за четыре месяца.

Grok AI Код ядра Linux весьма далек от совершенства

Также можно сравнить показатели Linux версии 7.2 и 6.0 – последняя вышла 2 октября 2022 г. Нейросети тогда почти никто не использовал, и на тот момент было известно лишь о 500 уязвимостях в ядре.

В чем причина

Как пишет Tom’s Hardware, небывалый рост числа обнаруженных уязвимостей в ядре Linux не связан с халатным отношением разработчиков к безопасности. Все дело в самом ядре – в 2026 г. ему исполнилось 35 лет, и за это время он разросся до более 40 млн строчек кода, написанных десятками программистов со всего света.

Нейросетевые инструменты, применяемые для сканирования ядра, вполне способны проверять даже те строчки кода, которые не правились годами. Часто именно в них и находятся уязвимости.

Впрочем, не стоит раньше времени переживать о безопасности своего ПК на Linux и выбирать, на что перейти – на Windows или macOS. Как пишет Tom’s Hardware, многие из обнаруженных уязвимостей оказались низкоприоритетными – часто их находят в малоизвестном коде драйверов, а также некоторые из них являются галлюцинациями искусственного интеллекта.

В этой связи перед разработчиками возникает новая задача – научиться вычленять из общей массы уязвимостей те, что действительно существуют и могут повлечь за собой крайне негативные последствия.

Нагрузка на сообщество

ИИ-сканеры очень сильно повысили нагрузку на участников сообщества. К примеру, для готовящегося к выпуску ядра Linux 7.3 от трети до половины всех предложенных к внедрению 648 патчей – это исправления низкого приоритета, доработки или уточнения, инициированные искусственным интеллектом. «Мы полностью перегружены», – заявил один из мейнтейнеров ядра Linux Якуб Кичинский (Jakub Kicinski).

Проблема с большим числом найденных ИИ «дыр» в драйверах, пусть и низкоприоритетных, также заставила разработчиков Linux усомниться в целесообразности сохранения устаревших драйверов, созданных десятилетия назад, в которых могут таиться опасные участки кода. Например, в апреле 2026 г. участник сообщества Эндрю Ланн (Andrew Lunn) выступил с идеей по удалению почти 28 тыс. строк устаревшего сетевого кода, охватывающего старое оборудование эпохи ISA и PCMCIA. Эти интерфейсы широко использовались в 1990-х и начале 2000-х, но очень быстро были забыты.

Исторически эти драйверы требовали минимального внимания со стороны разработчиков, поскольку ими почти никто не пользовался, ввиду почти полного отсутствия устройств с такими интерфейсами в современном мире. Однако выявленные в них уязвимости вынуждают разработчиков латать их независимо от того, использует ли кто-либо эти драйверы на практике, а это занимает время.

Грядущее ядро Linux 7.3 лишится старых драйверов SGI и IBM, а также целого ряда других устаревших компонентов. Разработчики, увидев, насколько много в них уязвимостей, начали «переоценку ценностей» – теперь они подсчитывают, оправдывает ли совместимость нового ядра со старым «железом» затрат времени и сил на поддержку соответствующей кодовой базы.