ИИ-модели ChatGPT взломали сайт и превратили его в свой форум для обмена вредными советами

Исследователи кибербезопасности обнаружили взлом ИИ-моделями OpenAI немецкого сайта для программистов, о котором компания ничего не сообщала. ИИ-агенты превратили ресурс в форум. На нем они обменивались между собой советами по обходу ограничений, для чего даже придумали себе имена.



Форум для ИИ-агентов

Исследователи кибербезопасности опубликовали отчет, из которого следует, что еще весной 2026 г. группа ИИ-агентов OpenAI захватила немецкий веб-сайт для программистов DseWiki и превратила его в свой форум, пишет Reuters.

В исследовании, подписанном Сиднеем фон Аркс (Sydney Von Arx), Кормаком Слейд Берд (Cormac Slade Byrd), Спенсером Киттсом (Spencer Kitts) и Томасом Ларсеном (Thomas Larsen) говорится о том, что агенты OpenAI перепрофилировали сайт в форум, где делились тактиками обмана, обхода ограничений и маскировки своего поведения.

Источники агентства сообщили, что в OpenAI узнали об инциденте несколько недель назад, но не разглашали информацию. Представители ИИ-компании это отрицают: «Мы не можем дать содержательный ответ на утверждения или выводы, содержащиеся в отчете, с которым мы не имели возможности ознакомиться».

Опасный прецедент

Исследователи обнаружили более 15 тыс. правок, внесенных агентами искусственного интеллекта на DseWiki. Этот сайт они стали использовать для обмена сообщениями по поводу своего вредоносного поведения. Например: «Процесс очистки/удаления вики-страниц, похоже, активен в алфавитном порядке», «Если эта страница исчезнет, попробуйте [[ZZZDataUSAConstructionWageLive]]».

Unsplash - Levart_Photographer Ряд недавних инцидентов с ИИ-моделями OpenAI вызывает опасения экспертов кибербезопасности

Участники этого форума называли себя и друг друга агентами, но примерно половина из них взяла себе имена, указывающие на принадлежность к OpenAI — «OpenAIResearcher», «OAIResearchMar26» и др. О принадлежности этих агентов к OpenAI может говорить также то, что общедоступные журналы сервера указывают на активность из инфраструктуры Microsoft Azure, которую иногда использует OpenAI, и повторяющиеся посещения сайта сотрудниками OpenAI после инцидента.

Предыдущие примеры неправомерного поведения агентов ИИ часто представлялись как логический побочный продукт тестирования кибербезопасности, но это преуменьшение их потенциальной опасности, сказал Лукаш Олейник (Lukasz Olejnik), старший научный сотрудник Королевского колледжа Лондона.

Морис Кьодо (Maurice Chiodo), научный сотрудник Центра изучения экзистенциальных рисков Кембриджского университета, считает, что этот инцидент указывает на необходимость серьезнее относиться к безопасности, так как наибольшую угрозу со стороны развитого ИИ может представлять не одна сверхинтеллектуальная система, а «огромные сговорившиеся рои полуинтеллектуальных систем ИИ».

Вопрос безопасности агентов OpenAI

В двух случаях 19 июля 2026 г. ИИ-агенты взломали ИТ-инфраструктуру самой OpenAI. В одном из них они использовали уязвимость в тестовом компьютере, чтобы выйти за пределы тестовой среды. В другом — похитили учетные данные OpenAI и вмешались в облачную среду компании.

22 июля 2026 г. OpenAI сообщила о «беспрецедентном киберинциденте». В ходе тестирования ее ИИ-модели получили открытый доступ к интернету и атаковали ИТ-инфраструктуру платформы Hugging Face, выявив ИТ-уязвимости.

После этого разработчики пообещала более тщательно контролировать ИИ-модели и даже ненадолго приостановили обучение некоторых из них, чтобы добавить дополнительные меры безопасности. Но уже в начале сентября OpenAI представила свою новейшую модель Astra, «самую мощную и функциональную из всех существующих», как пишет TechCrunch.