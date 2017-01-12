В 2017 году интернет вещей окажется «под прицелом» вымогателей

Компания Eset подготовила отчет о тенденциях в сфере информационной безопасности, которые окажут влияние на киберландшафт в 2017 г. Об этом говорится в заявлении, поступившем в редакцию CNews.

В 2016 г. специалисты Eset прогнозировали рост госрегулирования отрасли, экспериментальные атаки на устройства интернета вещей и поиск хакерами новых источников обогащения.

В 2017 г. ожидается рост ущерба от киберугроз — программ-вымогателей, DDoS и атак на устройства интернета вещей. Как отмечает специалист по безопасности Eset Стивен Кобб, есть вероятность синтеза угроз — например, появления вымогателей, блокирующих «умные» устройства и требующих выкуп за восстановление доступа.

Исследователь Eset Дениз Джусто Билич предупредил о росте числа мобильных угроз в 2017 г. В 2015 г. злоумышленники выпускали 200 новых вредоносных программ для Android каждый месяц, в 2016 г. — около 300. В 2017 г. число новых Android-угроз возрастет до 400 в месяц. Для сравнения: для iOS появляется не больше двух угроз ежемесячно, указал эксперт.

Между тем, число уязвимостей популярных программных продуктов, по прогнозам Eset, продолжит снижаться после рекорда 2014 г. (7946). Так, в 2016 г. зафиксировано 6435 уязвимостей. Но, как отмечает исследователь Eset Лукаш Паус, статистика не дает полной картины, поскольку доля критических уязвимостей растет. Например, в конце октября 2016 г. критические уязвимости составляли 40% всех найденных.

Эксперты Eset считают, что в 2017 г. многие хакеры сосредоточат усилия на атаках на критическую инфраструктуру. Как следствие, можно ожидать новых законодательных инициатив, нацеленных на укрепление защиты. Еще в декабре 2016 г. правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект «О безопасности критической информационной инфраструктуры».

Кроме того, в 2017 г. ожидается дальнейшее развитие законодательной и нормативной базы в области информационной безопасности. По словам представителей Eset, вопрос о допустимом вмешательстве государства в эту сферу останется дискуссионным.