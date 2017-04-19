Helsi.me защитил персональные данные пациентов с помощью облаков De Novo

Облачный оператор Украины De Novo предоставляет ресурсы облаков De Novo и G-Cloud для медицинского сервиса Helsi.me. Работа с облачными сервисами De Novo позволит руководству проекта Helsi.me обеспечить безопасность размещения персональных данных пациентов, сообщили CNews в De Novo.

Как отмечается, сервис Helsi.me создан для того, чтобы помочь пациенту комфортно выбрать врача и больницу. Вместо традиционного ожидания в очередях Helsi.me предлагает записаться на прием онлайн или по телефону. Сегодня сервис работает в Подольском районе Киева, но в ближайшем будущем охватит более обширную территорию. Также сервис Helsi.me поддерживает ведение электронных медицинских карт, с помощью которых врачи смогут оперативно получать полную картину о здоровье пациента.

Украинским законодательством регламентируются жесткие требования к безопасности обработки и хранения информации о здоровье граждан. Чтобы выполнить эти требования, компании вынуждены создавать собственную ИТ-инфраструктуру с разграничением доступа к чувствительным данным и нести колоссальные затраты. Благодаря инструментам обеспечения безопасности, используемым De Novo, облачные сервисы провайдера позволяют решить подобные задачи, подчеркнули в компании.

«Облачные решения De Novo обладают тремя решающими для нас свойствами, — рассказал Ярослав Иваненко, руководитель проектов Helsi.me. — Во-первых, аттестатом комплексной системы защиты информации (КСЗИ), выданным Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Этот аттестат гарантирует соответствие сервиса требованиям информационной безопасности. Во-вторых, с облачными сервисами De Novo мы можем проводить обработку персональной информации граждан в правовом поле Украины. А в-третьих, мы можем получить именно столько вычислительных ресурсов, сколько требуется. Это значит, что мы можем расти без преград, и развитие нашей ИТ-инфраструктуры не потребует фантастических капиталовложений».

«Мы постоянно работаем над повышением качества предоставляемых услуг и расширением портфеля облачных сервисов. С новыми сервисами De Novo украинским компаниям уже не приходится выбирать между дешевыми, но незащищенными и дорогими, но безопасными облачными решениями. Мы предоставляем гарантии доступности сервисов, целостности и конфиденциальности обрабатываемой информации, которые оптимально соответствуют задаче и бюджету заказчика», — отметил Максим Агеев, генеральный директор De Novo.

Сегодня вся ИТ-инфраструктура сервиса Helsi.me работает в «Облаке De Novo». Дальнейшее развитие Helsi.me руководство проекта планирует обеспечивать, наращивая потребление облачных сервисов De Novo.