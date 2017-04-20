InfoWatch, «Инфотекс» и «МобилитиЛаб» представили решение для безопасной мобильной работы с корпоративными ресурсами

Консорциум из трех российских компаний-разработчиков в области корпоративной информационной безопасности, куда вошли InfoWatch, «Инфотекс» и MobilityLab, представил решение для обеспечения комплексной безопасности корпоративной среды на мобильных устройствах. Совместное решение позволяет сотрудникам организаций использовать не только корпоративные, но и личные мобильные устройства в рабочих целях, обеспечивая защиту данных от неправомерного применения, сообщили CNews в InfoWatch. В основе архитектуры решения лежит концепция «защищенной витрины», которая реализована благодаря объединению технологий российских ИБ-вендоров, включая продукты WorksPad, VipNet и InfoWatch Traffic Monitor.

Объединение трех систем в единое решение позволяет обеспечить работу с корпоративными ресурсами в безопасной среде, передачу данных между личным устройством и корпоративными ресурсами по защищенным каналам и защиту критичной информации от несанкционированного использования.

Решение WorksPad от «МобилитиЛаб» обеспечивает единое мобильное рабочее пространство для сотрудников организации с безопасным и контролируемым доступом к корпоративным файловым ресурсам и документам, электронной почте, общим календарям, адресным книгам и интранет-ресурсам. Продукт VipNet от «Инфотекс» обеспечивает защиту каналов связи и средств шифрования данных на основе российских алгоритмов и в соответствии с требованиями регуляторов. В свою очередь, система для предотвращения утечек конфиденциальной информации и защиты организаций от внутренних угроз (DLP-система) InfoWatch Traffic Monitor осуществляет оперативный мониторинг, анализ и контроль используемых на мобильном устройстве корпоративных документов и электронной почты.

В рамках единого решения корпоративные данные, работа с которыми происходит через смартфон или планшет, невозможно сохранить во внутренней памяти устройства. В то же время, личная информация пользователя недоступна для ИБ-приложения. Решение строго разграничивает корпоративное и персональное пространство на устройстве и не позволяет пользователю переносить рабочую информацию в личную зону.

Решение поддерживает операционные системы iOS и Android, независимо от модели устройства и производителя.

«По статистике больше половины сотрудников российских компаний имеют доступ к корпоративной среде с личных мобильных устройств. Это повышает производительность труда и сокращает расходы организаций. Вместе с тем, использование незащищенных личных мобильных устройств в корпоративной ИТ-инфраструктуре, так называемая проблема BYOD, значительно повышает уровень угроз утечек по сравнению с использованием, например, персонального компьютера. Критичная информация больше не может оставаться внутри защищенного периметра, а, следовательно, не обеспечивается безопасность данных», — пояснила Наталья Касперская, президент ГК InfoWatch. По её словам, архитектура совместного решения не позволяет третьим лицам получить доступ к чувствительной информации организаций на мобильном устройстве, а также обеспечивает защиту других внутренних рисков.

«Компания “Инфотекс” уже более 25 лет занимается вопросами обеспечения информационной безопасности, в том числе в части защиты мобильных устройств. Мы стали одним из первых игроков по направлению корпоративной мобильности и предложили рынку решения по защите каналов связи мобильных устройств, защищенного мобильного подключения и прикладной криптографии, — рассказал генеральный директор компании «Инфотекс» Андрей Чапчаев. — Сегодня мы видим непрекращающийся рост угроз со стороны киберзлоумышленников, при этом растет и количество уязвимостей для мобильных платформ. Так, за время существования ОС Android обнаружено 880 уязвимостей, а в ОС iOS — 1176 уязвимостей. Важно, что более 60% данных уязвимостей обнаружено за последние два года. Совместное решение трех российских компании позволит бизнесу и государственным структурам получить надежный инструмент для безопасного использования мобильных устройств».

«Мобильные устройства стали неотъемлемым инструментом работы сотрудников и в коммерческом, и в государственном секторе. Угрозы информационной безопасности растут с каждым днем. Защита деловой информации на мобильных устройствах является областью, требующей новых подходов и решений, — подчеркнул Сергей Орлик, генеральный директор «МобилитиЛаб» (разработчик WorksPad). — Общий взгляд на защиту информации в современном мобильном мире основывается на опыте “Инфотекс”, InfoWatch и “МобилитиЛаб”. Результатом совместных исследований и разработок названных компаний стало формирование российского интегрированного стека технологий для обеспечения безопасной мобильной работы сотрудников компаний и организаций в России».

Реализация решения будет производиться участниками проекта совместно с партнерами, которые работают в области информационной безопасности и обладают необходимыми компетенциями и лицензиями для поставки, внедрения и интеграции комплексных решений для обеспечения корпоративной мобильности.