InfoWatch открыла офис дочерней компании в Иннополисе

Группа компаний InfoWatch объявила об открытии офиса дочерней компании «ИнфоВотч-Волга» в Особой экономической зоне «Иннополис». В торжественной церемонии открытия «ИнфоВотч-Волга» приняли участие мэр Иннополиса Руслан Шагалеев, генеральный директор Особой экономической зоны «Иннополис» Игорь Носов и президент ГК InfoWatch Наталья Касперская.

Компания «ИнфоВотч-Волга» была создана в составе ГК InfoWatch с целью разработки перспективных модулей для систем контроля информационных потоков организации, а также продвижения в регионах присутствия современных подходов к защите предприятий от киберугроз.

«Открытие офиса InfoWatch в Иннополисе стало очередным этапом реализации стратегии регионального развития компании, направленной на расширение представленности российской технологичной продукции в области информационной безопасности предприятий в субъектах страны, - отметила глава ГК InfoWatch Наталья Касперская. — Мы убедились, что льготные условия, которые получают ИТ-разработчики в рамках Особой экономической зоны «Иннополис», делают участие в ней экономически целесообразным не только для начинающих стартапов, но и для крупных вендоров. Рассчитываем, что «ИнфоВотч-Волга» станет важным элементом в реализации договоренностей с руководством республики, направленных на создание центра информационной безопасности федерального значения».

ГК InfoWatch готовит проект создания в Республике Татарстан единой системы контроля информационных потоков государственных и муниципальных учреждений, который включает создание центра компетенций по защите автоматизированных систем управления (АСУ), мониторингу информационных атак в СМИ и социальных медиа, а также выявлению уязвимостей и угроз информационной безопасности.

«В Татарстане создана вся необходимая производственная и социальная инфраструктура для комфортного проживания и работы в Иннополисе, - сказал руководитель по развитию регионального бизнеса ГК InfoWatch в РФ и СНГ, генеральный директор «ИнфоВотч-Волга» Амир Даутов. - Эти условия уже оценили наши разработчики и специалисты по тестированию, которые показали высокую эффективность за время пилотной работы офиса. Статус резидента особой экономической зоны создает предпосылки для дальнейшего расширения производства в Иннополисе. В частности, планируем увеличить штат экспертов в области информационной безопасности, выстроить сотрудничество с Университетом Иннополис, а также профильными российскими и зарубежными организациями».

ГК InfoWatch является резидентом ОЭЗ «Иннополис» в соответствии с решением Минэкономразвития России от 2 сентября 2016 года. Ранее проект ГК InfoWatch по разработке перспективных модулей к системе защиты конфиденциальных данных InfoWatch Traffic Monitor для контроля корпоративной информации и оперирующих ею сотрудников получил одобрение Наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис», который прошел в июне 2016 года под председательством Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.