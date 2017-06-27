Dr.Web сообщил о новом шифровальщике, атакующем компании России и Украины

«Доктор Веб» сообщила о о новой эпидемии шифровальщика, которой подверглись нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины. Как рассказали CNews в компании, новый энкодер детектируется продуктами Dr.Web.

По имеющейся у специалистов Dr.Web информации, троянец распространяется самостоятельно, как и нашумевший WannaCry. Точных данных о том, используется ли тот же самый механизм распространения, пока нет.

В настоящее время аналитики исследуют нового троянца. Некоторые источники в СМИ проводят параллели с вымогателем Petya (детектируется Dr.Web в частности как Trojan.Ransom.369) в связи с внешними проявлениями работы вымогателя, однако способ распространения новой угрозы отличается от использовавшейся Petya стандартной схемы.

Сегодня, 27 июня, в 16:30 по московскому времени, этот шифровальщик был добавлен в вирусные базы Dr.Web как Trojan.Encoder.12544.

«Доктор Веб» призывает всех пользователей быть внимательными и не открывать подозрительные письма (эта мера необходима, но не достаточна). Следует также создавать резервные копии критически важных данных и устанавливать все обновления безопасности для ПО. Наличие антивируса в системе также обязательно.