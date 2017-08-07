Сервис «Чудо техники» поможет москвичам сэкономить на софте до половины стоимости

Городской агрегатор «Чудо техники», объединяющий легальные сервисные центры по ремонту цифровых устройств, запускает проект, который поможет москвичам, чьи компьютеры и ноутбуки старше двух лет, приобрести лицензионное программное обеспечение с экономией до 50%, а также повысить производительность техники с помощью установки SSD-накопителя. Эта инициатива призвана помочь модернизировать устаревшую технику и решить проблему распространения нелицензионного ПО в городе.

Инициативу поддержали компании Microsoft и «Лаборатория Касперского». Москвичи смогут устанавливать лицензионные ОС Windows 10, пакет приложений Microsoft Office, а также антивирус на свои компьютеры, экономя при этом до p10 тыс.

По данным телефонного опроса, произведённого аналитическим подразделением ДИТ, москвичи используют около 8 млн компьютеров и ноутбуков, из которых 86% — старше двух лет. Из-за устаревшего ПО эта техника существенно теряет в производительности и рискует подвергнуться вирусной атаке. Об остроте проблемы говорит то, что 15% респондентов признались, что никогда не устанавливали программное обеспечение на устройство после покупки, а 45,6% никогда не приобретали платные программы, и только 17,8% пользуются исключительно платным ПО.

Большинство участников опроса объяснили отказ от покупки лицензионных программ выбором бесплатного аналога (34%) и высокой стоимостью софта (28%). Только 7% открыто признались в использовании «пиратского» ПО. Чаще всего москвичи устанавливают офисные программы. 60% тех, кто устанавливает какие-либо программы, делают это самостоятельно, каждый четвёртый прибегает к помощи родственников или знакомых.

«Появление нашей программы связано с тем, что у москвичей на руках находится большое количество старой техники и рынок по её обслуживанию пока не очень развит. Предоставляя москвичам более выгодное ценовое предложение, мы помогаем модернизировать устаревшую технику, чтобы она продолжала служить дольше, а также делаем рынок более прозрачным и легальным», — заявил Иван Бутурлин, руководитель сервиса «Чудо техники».

«Исследование показало, что для многих москвичей стоимость программного обеспечения является основным фактором отказа от покупки. Так, 68% опрошенных подтвердили намерение приобретать лицензионное ПО при снижении стоимости в два раза. Теперь у москвичей, которые не могут позволить себе покупку нового современного устройства, появится уникальная возможность на очень выгодных условиях «прокачать» свои компьютеры и ноутбуки, установив на них новейшую операционную систему Windows 10 и пакет Microsoft Office, — сказал Кшиштоф Флоршак (Krzysztof Florczak), директор департамента по работе с потребительским сегментом Microsoft в России. — Лицензионная Windows 10 не просто добавит производительности вашему подержанному устройству, но и сделает безопасным интернет-серфинг».