В ESET составили рейтинг наиболее опасных привычек интернет-пользователей

Больше половины домашних пользователей игнорируют угрозу программ-вымогателей и никогда не делают резервные копии данных, а около трети — используют один пароль для всех аккаунтов. Компания ESET подвела итоги опроса, посвященного распространенным нарушениям компьютерной безопасности.

Респондентам предложили выбрать все подходящие варианты ответа на вопрос «Какие правила компьютерной безопасности вы нарушаете?». «Законопослушные» пользователи, соблюдающие все без исключения правила, в опросе не участвовали.

Несмотря на резонансные эпидемии шифраторов, самым распространенным нарушением стало отсутствие бэкапов — 59% респондентов никогда не выполняют резервное копирование.

Вторая по популярности вредная привычка имеется у 34% пользователей — все они отключают автоматическое обновление операционной системы.

29% респондентов признались, что используют один и тот же пароль для входа во все учетные записи. Неудивительно, что после взлома, например, электронной почты, пользователь может лишиться доступа к игровым сервисам, соцсетям, аккаунтам в интернет-магазинах и на других ресурсах.

11% участников опроса открывают вложения во всех письмах и переходят по ссылкам, не глядя. Рискованный подход, поскольку с помощью спам-рассылок часто распространяются вредоносные программы, включая те же шифраторы.

Наконец, 9% пользователей добавляют в друзья в соцсетях незнакомцев — сравнительно безобидная ошибка оказалась наименее распространенной.

«Похоже, что для некоторых пользователей правила информационной безопасности существуют для того, чтобы их нарушать, — сказал Алексей Оськин, руководитель отдела технического маркетинга ESET Russia. — Печально, поскольку за базовыми мерами предосторожности — тысячи историй о потерянных данных, опустошенных банковских счетах и взломанных учетных записях. Рекомендация одна — не делайте так, как участники опроса».