«Микрон» и «Актив» начали выпуск USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» на отечественных чипах

ГК «Микрон» и «Актив» объявили о начале производства USB-токенов и смарт-карт Рутокен на базе отечественных микроконтроллеров «Микрона».

Компания «Актив» приступает к серийному выпуску устройств с аппаратной реализацией российских криптографических алгоритмов, построенных на базе отечественных микроконтроллеров производства Микрона. В новых USB-токенах и смарт-картах используется чип MIK51SC72D, предназначенный для создания потребительских СКЗИ и средств электронной подписи.

Новые устройства являются полными функциональными аналогами интеллектуальных ключевых носителей и средств электронной подписи семейства Рутокен ЭЦП 2.0. Эти устройства войдут в общую линейку серийных решений Рутокен и будут называться смарт-карта «Рутокен 2151»; USB-токен «Рутокен 2151».

Благодаря совместимости с «Рутокен ЭЦП 2.0» по интерфейсам и функциональным характеристикам, устройства семейства «Рутокен 2151» смогут сразу работать в информационных системах, где сейчас уже используется этот флагман линейки «Рутокен». Поддержка «Рутокен 2151» оперативно появится в продуктах подавляющего числа технологических партнеров компании «Актив».

В новых устройствах на аппаратном уровне реализованы криптографические алгоритмы ГОСТ (в том числе и 2012 года): электронная подпись ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012, хеширование ГОСТ Р 34.11-94 и ГОСТ Р 34.11-2012, шифрование ГОСТ 28147-89, механизмы выработки сессионного ключа VKO GOST R 34.10-2001 (RFC 4357) и VKO GOST R 34.10-2012 (RFC 7836). Кроме того, к аппаратным возможностям относится поддержка биометрической технологии Match-on-Card, расширяющей функциональные возможности смарт-карт «Рутокен 2151».

Среди заказчиков СКЗИ и средств электронной подписи с аппаратной поддержкой российских криптографических алгоритмов на базе отечественной микросхемы разработчики видят организации, для которых важна надежность и максимальный уровень доверия к оборудованию. В первую очередь, это государственные структуры, к чьим информационным системам предъявляются самые жесткие требования безопасности.

«Цифровая безопасность начинается с микросхем. Вместе с «Активом» мы создали решение для безопасности цифровой среды на аппаратном уровне. Использование в новых продуктах Рутокен отечественной микросхемы первого уровня обеспечивает безопасность хранения и обработки данных для тех сфер, где это критически необходимо», - отметила Гульнара Хасьянова, генеральный директор «Микрона».

«В условиях тренда на импортозамещение локализация производственного цикла оборудования для защиты данных становится принципиально важной для российских компаний, серьезно подходящих к решению вопросов информационной безопасности. Мы как производитель гарантируем прозрачность всех производственных процессов для заказчика и возможность контролировать все этапы разработки и производства. Отрадно, что вместе с Микроном мы сделали для рынка максимально российское решение, выступающее понятной альтернативой устройствам, созданным на базе зарубежных чипов», - сказал Константин Черников, генеральный директор «Актива».

Компания приступила к реализации проекта в конце 2017 года. Первые серийные образцы устройств, прошедших внутреннее тестирование на соответствие потребительским характеристикам и стандартам качества, принятым в «Активе», были выпущены в марте 2018 на собственном производстве в Москве.

Сейчас ведется сертификация USB-токенов и смарт-карт «Рутокен 2151» как средств электронной подписи и СКЗИ по классам KC1, КС2, КС3. Образцы для тестирования и встраивания в информационные системы уже предоставляются технологическим партнерам и корпоративным заказчикам.