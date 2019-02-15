Задержаны «телефонные» мошенники, грабившие пенсионеров от имени «прокурора Москвы»

Оперативники ГУ МВД по городу Москве при участии экспертов Group-IB обезвредили группу «телефонных» мошенников, которая на протяжении нескольких лет обманом вымогала у пожилых людей деньги — от 30 000 до 300 000 рублей, обещая солидную компенсацию за совершенную ранее покупку лекарственных средств, медицинских приборов или биологически активных добавок (БАДов).

По данным следствия, ущерб от 7 эпизодов мошенничества оценивается в 10 млн рублей, однако оперативники уверены, что количество жертв гораздо больше.

В конце 2018 года полицейские вышли на след группы телефонных аферистов, которая длительное время занималась мошенничеством, выманивая у российских пенсионеров крупные суммы. На полученные таким образом деньги злоумышленники приобретали недвижимость, автомашины, коллекционные монеты, ювелирные украшения и ценные бумаги.

Как считает следствие, придумал и реализовал мошенническую схему 35-летний житель подмосковного Домодедово, уроженец республики Азербайджан. В состав группы, кроме лидера, входили «звонари», общавшиеся с пенсионерами по телефону, «кассиры», контролирующие транзакции, «обнальщики», снимавшие наличные деньги в банкоматах и даже специалист, отвечающий за актуальность и сохранность базы данных с телефонами потенциальных жертв.

Большинство потерпевших описывают схему практически одинаково: с незнакомого номера им звонил мужчина, представлявшийся «прокурором города Москвы». Он утверждал, что фирма, у которой пожилые люди несколько лет назад приобрели лекарства и биодобавки, по решению суда была признана мошеннической, и в этой связи покупателям якобы была положена компенсация в размере от 100 000 до 600 000 рублей.

Зачастую телефонный аферист ссылался на несуществующие законы, например, «О выплате компенсации лицам в результате противоправных действий организованных группой лиц» или «Приказ Министерства финансов № 2750» от 29.10.2010. У многих пожилых людей даже не возникало подозрений — «прокурор» называл не только имя жертвы, но и наименование купленного препарата и его точную стоимость.

Телефонные мошенники наживались на популярной некоторое время назад старой афере по продаже «волшебных пилюль», фальсифицированных лекарств и БАДов с помощью которых якобы можно вылечить даже тяжелые хронические заболевания. На их покупку в свое время пожилые люди тратили десятки и сотни тысяч рублей, брали в долг у знакомых, залезали в кредиты. Вот эта самая база данных с именами, телефонами и стоимостью заказанных препаратов оказалась в руках у телефонных аферистов. В ней, как установили эксперты Group-IB, было около 1 500 имен пенсионеров, их телефонов, а также названий и цен на лекарства, которые приобретали доверчивые покупатели.

Судя по базе, потенциальными жертвами мошенников могли стать пожилые люди в возрасте от 70 до 84 лет из Московской, Ростовской, Томской, Нижегородской, Ленинградской, Челябинской, Оренбургской и других областей, которые в разное время покупали дорогостоящие препараты, среди которых: капсулы Вейань (153 т.р), Флоралид водный (107 т.р), чудо-пластырь (21 т.р), аппликаторы (11,5 т.р), Лун Цзян (10,5 т.р) «черный орех» (26 т.р).

Тем, кто сомневался в компенсации, «прокурор Москвы» предлагал уточнить информацию у «начальника финансового отдела банка». После этого с жертвой связывался еще один «звонарь» — «представитель кредитно-кредитно-финансовой организации», который подтверждал готовность перечислить компенсацию на счет пенсионера или передать деньги наличными. Когда жертва соглашалась, в переговоры вступали «сотрудницы налоговой», которые сообщали о необходимости провести предоплату — «госпошлину» в размере 15% от суммы компенсации. Кроме того, мошенники могли собирать «страховой взнос» или «налог» на адвоката.

Например, как рассказывали сами жертвы, у одного из пенсионеров, которому была обещана компенсация в 580 000 рублей, потребовали госпошлину в размере 50 000 рублей. В другом случае за получение 300 000 рублей попросили компенсацию в 30 000 рублей. Одной из жертв стал известный оперный певец, который отправил аферистам около 300 000 рублей. Пенсионеры переводили деньги на указанные злоумышленниками карты подставных лиц - «дропов», которые затем обналичивали деньги в банкоматах.

«Несмотря на то что вишинг (англ. vishing, от voice phishing – голосовой фишинг) — это довольно старый вид телефонного мошенничества, он не теряет своей популярности за счет того, что злоумышленники придумывают новые способы обмана, направленные, в том числе, на самые незащищенные слои населения — пенсионеров, — отмечает Сергей Лупанин, руководитель отдела расследованной Group-IB. — Все эти годы обманутые пожилые люди неоднократно жаловались на телефонных аферистов в Центральный Банк, Минфин и прокуратуру, а регулятор и правоохранительные органы периодически выпускали предостережения об опасной и весьма циничной мошеннической схеме, однако количество жертв меньше не становилось.

Мошенники не только соблюдали конспирацию, но и совершенствовали методы социальной инженерии: они быстро входили в доверие, были интеллигентны, воспитаны, при этом настойчивы и агрессивны. Редко, кто из пожилых людей мог сорваться с крючка».

Однако в результате масштабной полицейский спецоперации организованная преступная группа была разгромлена: 5 февраля прошло несколько задержаний и обысков по месту жительства преступников. У организатора преступной схемы в процессе обыска были обнаружены крупные суммы в рублях и валюте, банковские карты, травматический пистолет, охотничье ружье, коллекционные монеты. Полученные деньги злоумышленник инвестировал в ценные бумаги российских компаний. В его тайнике, в туалете, оперативники нашли распечатки базы данных с именами пенсионеров, а выписки с номерами телефонов и именами жертв гражданская жена мошенника пыталась смыть в унитаз. В частном доме у еще одного задержанного — руководителя группы обнальщиков — во время обыска нашли банковские карты, базы данных пенсионеров, бухучет преступной деятельности, денежные средства, ювелирные украшения.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Задержаны 7 человек. По данным следствия, ущерб от 7 эпизодов мошенничества оценивается в 10 млн рублей, однако оперативники уверены, что количество жертв гораздо больше — не менее трех десятков человек. Ведется следствие.