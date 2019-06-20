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Исследование Avast: 94% устройств IoT были изготовлены менее чем 1% производителей

Безопасность Пользователю

Компания Avast в сотрудничестве со Стэнфордским университетом обнаружили, что около 40% домов по всему миру в настоящее время имеют как минимум одно устройство IoT. В Северной Америке это число почти в два раза больше, и составляет 66%, что влечет рост рисков для кибербезопасности.

Полученные результаты были опубликованы в новом исследовательском документе, представленном на конференции Usenix Security Conference 2019, «All Things Considered: An Analysis of IoT Devices on Home Networks».

Данное исследование стало самым масштабным за всю историю существования IoT-устройств. Avast отсканировал 83 млн устройств Интернета вещей в 16 млн домов по всему миру, чтобы понять, как распределяются устройства IoT по степени безопасности у разных производителей. Результаты были проверены и проанализированы исследовательскими группами в Avast и Стэнфордском университете.

«Сообщество специалистов по кибербезопасности уже давно обсуждает проблемы, связанные с IoT-устройствами. К сожалению, эти устройства остались скрытыми за домашними роутерами, и у нас было мало сведений о типах IoT-устройств в обычных домах. Полученные данные помогут нам понять, какие проблемы безопасности могут возникать у умных устройств», – сказал Закир Дюрумерик, доцент кафедры информатики в Стэнфордском университете.

Исследование показало, что в Северной Америке самая высокая плотность IoT-устройств среди всех регионов: в 66% домов есть хотя бы одно подключенное устройство, тогда как в мире в среднем этот показатель составляет 40%. Также стало известно, что всего в мире существует более 14 тыс. производителей умных устройств. 100 из них производят 94% всех устройств. Кроме того, миллионы устройств (7% от общего количества) по-прежнему используют устаревшие протоколы, такие как FTP и Telnet, что делает их особенно уязвимыми. 15% домашних роутеров, которые выполняют роль шлюза в домашнюю сеть, тоже используют устаревшие протоколы — и это серьезная проблема. Когда роутеры имеют слабые учетные данные, они могут открыть для атаки другие устройства и, возможно, целые дома.

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