«Лабораторию Касперского» обвинили в многомиллионной неуплате налогов

Уклонение от налогов

Бывший глава итальянского подразделения «Лаборатории Касперского» подозревается в том, что под его руководством компания уклонилась от уплаты налогов на сумму около 24 млн евро. Об этом сообщает итальянское издание Messaggero, ознакомившееся со следственными материалами местной прокуратуры.

Следствие установило, что в период с 2010 г. по 2015 г. итальянская «Лаборатория Касперского» получила 90 млн евро выручки. Согласно налоговому законодательству Италии, 27% этих средств, то есть около 24,3 млн евро, должны были отойти государству, но этого не произошло. Как пишет издание, итальянское подразделение «Лаборатории» в настоящий момент пытается договориться с налоговыми ведомствами, и компания уже согласна частично компенсировать государству задолженность.

Следствие ведется также по факту нарушения регистрации: юридически итальянский филиал «Лаборатории» является представительством главного офиса, который находится в Лондоне. Прокуратура полагает, что в связи с этим налоги, причитающиеся Италии, выплачивались в Великобритании.

Продукция «Лаборатории» востребована не только в частном, но и в государственном секторе Италии. Помимо прочего, ее используют силовые структуры и Министерство иностранных дел, которое в свое время стало первым корпоративным клиентам «Лаборатории» за пределами России. В 2008 г. компания открыла первый итальянский офис в Риме, в 2015 г. — второй офис в Милане. Открытие второго офиса Евгений Касперский пояснил в своем блоге тем, что дела в этой стране у «Лаборатории» идут хорошо.

Проблемы «Лаборатории» в Великобритании

Италия — не единственная страна, где у «Лаборатории» в последнее время возникли проблемы. Недавно Национальный центр кибербезопасности (NCSC) Великобритании выпустил новое руководство для британских госорганов, в котором не рекомендует им использовать ПО российских производителей, в частности, антивирусную продукцию «Лаборатории». Причина — возможные связи российских компаний с правительством России. Письмо NCSC носит характер рекомендации, а не запрета.

Офис «Лаборатории Касперского» в Милане

После того, как о рекомендациях NCSC стало известно общественности, крупный британский финансовый конгломерат Barclays сообщил, что перестанет предлагать своим клиентам антивирусные решения «Лаборатории». Сообщение об этом получили 290 тыс. клиентов банка, которым он за последнее десятилетие предложил воспользоваться решениями «Лаборатории» с бесплатным 12-месячным испытательным сроком. Решение позиционируется как «мера предосторожности», вызванная серьезным отношением банка к безопасности — тех клиентов, которые используют ПО «Лаборатории», не заставляют от него отказываться.

Конфликт с американским правительством

В сентябре 2017 г. американские власти распорядились удалить решения «Лаборатории Касперского» из сетей госорганов США, поскольку компания может использовать свою продукцию для получения информации и атак на сети по поручению российского правительства. На удаление антивирусов ведомствам было отведено 90 дней. Пентагона приказ не касается, но он и так не пользуется продукцией российской компании.

В октябре ряд крупных американских СМИ написал, что продукция «Лаборатории» была использована для кражи данных о государственной обороне США у Агентства национальной безопасности (АНБ). По информации The Wall Street Journal, данные находились на домашнем ПК подрядчика АНБ, где было установлено ПО российской компании.

Вскоре после этого New York Times сообщила, что информация об инциденте с АНБ была получена американцами от израильских спецслужб, которые смогли проникнуть в сети «Лаборатории» — предположительно, с помощью механизма «Дуку-2». Как пояснил впоследствии Евгений Касперский, документы АНБ были скачаны случайно, в ходе обычной антивирусной проверки одного компьютера в США. Поняв, что они секретные, сотрудники «Лаборатории» сразу же их удалили.

По словам Касперского, обвинения, выдвинутые против его компании американскими властями, привели к снижению выручки «Лаборатории» в Северной Америке. Доходы компании по-прежнему растут в других частях света, и суммарная выручка «Лаборатории» за весь 2017 г. от глобальной деятельности ожидается на уровне $700 млн. На североамериканском континенте ожидается снижение дохода компании примерно на 5-8% по сравнению с предыдущим годом. В Европе объем выручки «Лаборатории Касперского» ожидается на прошлогоднем уровне, а в остальных странах прогнозируется двузначный процентный прирост.