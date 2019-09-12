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«Мегафон» представил услугу «Антивзлом Бизнес»

«Мегафон» запустил новую услугу «Антивзлом Бизнес» - приложение, позволяющее в реальном времени отслеживать и отражать кибератаки на мобильные устройства сотрудников компаний. С ее помощью корпоративные данные будут надежно защищены от основных видов мобильных кибератак.

«Антивзлом Бизнес» это комплексная и современная защита от хакерских атак, совершаемых на мобильные устройства сотрудников компании: вредоносных сообщений, вирусов, сетевых атак. В случае обнаружения риска «Антивзлом Бизнес» ограничит доступ мобильного устройства к корпоративному ресурсу, предотвратит утечку и защитит ваш бизнес от репутационных и финансовых потерь.

Разработанный в партнёрстве с российским подразделением компании Check Point Software Technologies, одним из мировых лидеров в области информационной безопасности для корпоративных сетей, «Антивзлом Бизнес» - первый в России продукт для защиты мобильных устройств сегмента Enterprise. В нем реализована единая консоль мониторинга угроз и управления доступом к данным, с гибкой настройкой уровня защиты и возможностью в реальном времени отслеживать кибератаки и даже блокировать доступ к корпоративной информации с зараженных устройств отдельных сотрудников.

«Традиционное восприятие оператора связи сегодня меняется – от обеспечения звонков, SMS и интернета к оператору цифровых решений, и «Мегафон» – лидер и локомотив этих изменений в России. Мы рады первыми предложить сегменту крупных корпоративных клиентов не просто антивирус с консолью настройки политик, а первое решение, позволяющее гибко управлять параметрами защиты мобильных устройств не только от вредоносных файлов, но и от сложных сетевых атак, фишинга и уязвимостей нулевого дня, информацию для обнаружения которых предоставляет наш партнёр, компания Check Point. Услуга «Антивзлом Бизнес» в равной степени будет востребована в банковской сфере, интернет-торговле, ритейле и всеми, кто заботится о безопасности своих данных и стремится избежать рисков, связанных с утечкой служебной или конфиденциальной информации через смартфоны сотрудников», - отметил директор по маркетингу корпоративного бизнеса Павел Захаров.

«По статистике, на мобильных устройствах хранится намного больше конфиденциальной, деловой и личной информации, чем на персональных компьютерах. Однако, в отличие от ПК, современные смартфоны намного более уязвимы к кибератакам. Как следствие, каждая компания рано или поздно столкнется со взломом мобильных устройств своих сотрудников. По данным Check Point Software Technologies, 33% организаций по всему миру подвергались атакам мобильного вредоносного ПО в прошлом году. Учитывая ценность информации в современном мире, это приводит к существенным потерям — десяткам, сотням тысяч и даже миллионам рублей. «Антивзлом Бизнес» является достойным ответом на эту проблему, позволяя надежно защитить корпоративные данные и предотвратить последствия их хищения злоумышленниками. С его помощью удобно следить за началом и развитием кибератаки в реальном времени и оперативно принимать меры до того, как случится непоправимое», — сказал Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ.

«Антивзлом Бизнес» дополнит линейку продуктов по кибербезопасности от «Мегафон»а, которая включает в себя на сегодняшний день услуги «Антивзлом» для сегмента малого и среднего бизнеса, «Защита баз данных» и «Защита от DDoS-атак». Все продукты разработаны с привлечением ведущих компаний в области информационной безопасности — помимо Check Point, партнерами «Мегафон»а в этом направлении услуг являются «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») и Arbor Networks, подразделение NETSCOUT Systems.