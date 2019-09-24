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Российская EMM-платформа Safephone признана совместимой с Samsung Knox

Safephone получила аккредитацию системы централизованного управления корпоративной мобильностью Samsung Electronics и была включена в список ЕММ (Enterprise mobility management) решений, совместимых с платформой Samsung Knox.

Интеграция с платформой означает, что теперь устройства Samsung можно подключать к Safephone «из коробки» с помощью технологии Knox Mobile Enrollment (KME). При первом включении устройств на них будет автоматически загружен мобильный клиент Safephone, который установит нужные для работы приложения и применит системные настройки, соответствующие требованиям корпоративной политики безопасности. Использование технологии KME делает процесс подключения устройств простым, быстрым и безопасным, исключая при этом какое-либо влияние пользователя. Даже сброс к заводским настройкам не позволит сотруднику вывести устройство из-под управления EMM, так как оно будет автоматически повторно зарегистрировано в Safephone.

Кроме того, пользователям Safephone доступны возможности корпоративных Knox-контейнеров. Knox-контейнер – это защищенная область мобильного устройства для хранения корпоративных приложений и их данных. За пределами этой области устройство принадлежит пользователю – там располагаются его приложения и данные, к которым его работодатель не имеет доступа. Содержимое контейнера принадлежит компании. Пользователь не может несанкционированно вынести из него данные или получить доступ к корпоративному VPN вне рабочей области Knox. Чтобы пользователям было удобно пользоваться контейнерами, администратор может скопировать привычные приложения с устройства в корпоративную область Knox, например, веб-браузер или почтовый клиент. В этом случае сотрудникам не нужно будет привыкать к новым приложениям. Они будут получать защищенный удаленный доступ к данным с помощью привычных для них инструментов.

Для администраторов Safephone также появились нововведения. Теперь им доступно управление десятками политик безопасности, часть из которых являются уникальными для платформы Samsung Knox. Например, только на устройствах Samsung можно запретить перепрошивку до загрузки Android. Устройства других производителей могут быть уязвимы к этой атаке.

«Техническое партнерство с Samsung началось еще в 2015 г. Доработка Safephone для Android Samsung заняла полгода, после чего технические специалисты Samsung протестировали реализованные специалистами Центра разработки НИИ СОКБ функции ЕММ и декларировали их соответствие корпоративным требованиям. Оказаться в одном ряду с решениями таких именитых зарубежных компаний, как Vmware, Citrix, Microsoft, IBM для нашей компании почетно, – сказал технический директор Центра разработки НИИ СОКБ Александр Баженов. – Мы и впредь планируем взаимодействие с разработчиками Samsung c целью дальнейшего совершенствования совместного решения для удовлетворения потребностей отечественных и зарубежных заказчиков».