× Как технология SD-WAN изменила сетевую безопасность Сколько организаций тестируют решения SD-WAN?

Можно ли повысить гибкость бизнеса без ущерба для безопасности сети?

Как приоритизировать бизнес-трафик в режиме реального времени?

Удастся ли сэкономить благодаря решениям SD-WAN? Зарегистрируйтесь, чтобы скачать бесплатно электронную книгу прямо сейчас.

× Как интернет вещей и BYOD изменили управление доступом к сети? Количество ИВ-устройств достигнет 55 млрд к 2025 г.

В 53% компаний за последний год увеличилось число зараженных конечных точек

63% компаний не могут контролировать мобильные устройства вне корпоративной сети

Численность BYOD-работников достигла 1,76 млрд Зарегистрируйтесь, чтобы скачать бесплатно электронную книгу прямо сейчас.

СЗИ Dallas Lock 8.0 протестирована на совместимость с электронными ключами линейки Jacarta

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и «Конфидент», российский разработчик линейки средств защиты информации, успешно провели испытания совместимости и корректности работы электронных ключей линейки Jacarta и системы защиты информации накладного типа для автономных и сетевых АРМ Dallas Lock 8.0 редакций «К» и «С», включая защитные модули НСД, СКН, МЭ и СОВ.

Устройства линейки Jacarta производства «Аладдин Р.Д.» предназначены для организации усиленной или строгой аутентификации в информационных системах и сервисах, обеспечения юридической значимости документов и действий пользователей с помощью электронной подписи, а также безопасного хранения контейнеров программных СКЗИ, пользовательских данных, сертификатов, паролей и др.

По результатам испытаний компании подготовили сертификат совместимости. Согласно сертификату, СЗИ Dallas Lock 8.0 совместима со следующими USB-токенами и смарт-картами компании «Аладдин Р.Д.»: Jacarta PKI, Jacarta PKI/BIO, Jacarta ГОСТ, Jacarta PKI/ГОСТ, Jacarta SF/ГОСТ, Jacarta-2 ГОСТ, Jacarta-2 SE, Jacarta-2 PKI/ГОСТ, Jacarta-2 PRO/ГОСТ, Jacarta PRO, Jacarta LT. При этом устройства Jacarta PKI/BIO поддерживаются как средства аутентификации без использования биометрической идентификации, а Jacarta SF/ГОСТ, Jacarta-2 ГОСТ, Jacarta-2 SE, Jacarta-2 PKI/ГОСТ, Jacarta-2 PRO/ГОСТ, Jacarta PRO, Jacarta LT – как средства аутентификации в сборках 6ХХ или выше.

Тестирование проводилось в самых распространенных версиях операционных систем Windows – от Windows 2003 Server до Windows 10.