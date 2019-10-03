Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений – на что обратить внимание?
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

«Инфосистемы джет» защитили Грозненскую ТЭС от киберугроз

Безопасность Интеграция Внедрения

Специалисты компании «Инфосистемы джет» внедрили эшелонированную систему обеспечения информационной безопасности в Грозненской ТЭС. Программно-аппаратный комплекс, состоящий из восьми подсистем ИБ, защищает инфраструктуру теплоэлектростанции от внутренних и внешних киберугроз.

Работы выполнялись в рамках масштабного проекта группы «Газпром» по строительству Грозненской ТЭС и были приурочены к введению в эксплуатацию второго энергоблока электростанции. Открытие объекта состоялось 28 июня 2019 г.

«Новая электростанция имеет стратегически важное значение для Чеченской республики, так как обеспечивает значительную часть потребности региона в электроэнергии и должна стать драйвером развития его экономики. Поэтому было крайне важно предусмотреть и нивелировать все риски до запуска объекта в эксплуатацию. Совместно со специалистами “Инфосистемы джет” нам удалось создать надежную систему защиты, обеспечивающую бесперебойную работу электростанции», — отметил Алексей Тихонов, начальник отдела информационной безопасности и информационных технологий компании «ГЭХ инжиниринг».

Работы по внедрению средств защиты в Грозненской ТЭС включали комплексное обследование площадки, адаптацию технической документации под актуальные требования регуляторов, закупку оборудования, собственно строительно-монтажные и пусконаладочные работы, которые были выполнены проектной командой интегратора совместно со специалистами компании «ГЭХ Инжиниринг» за 1,5 месяца.

Комплексная система обеспечения информационной безопасности объединила в себе подсистемы предотвращения утечек, антивирусной защиты, контроля целостности, резервного копирования, межсетевого экранирования и обнаружения вторжений, защиты каналов связи, мониторинга управления событиями ИБ, а также контроля доступа к сети. Решение охватило весь корпоративный сегмент электростанции и обеспечило защиту всей инфраструктуры ТЭС.

«Заказчик получил полностью готовый комплекс решений, закрывающий задачи защиты инфраструктуры электростанции “под ключ”. А мы в свою очередь существенно расширили накопленный опыт внедрения средств защиты на объектах электроэнергетики, что станет для нас отличным подспорьем при реализации подобных проектов в будущем», — сказал Виталий Сиянов, руководитель направления защиты АСУ ТП центра информационной безопасности компании «Инфосистемы джет».

Другие материалы рубрики

Во всех iPhone и iPad 2012-2017 годов есть неисправимая «дыра» - «подарок» для спецслужб и полиции

Таинственные злоумышленники проделали в Windows «общедоступную дыру» для захвата чужих ПК

Киберпреступность в России растет быстрее любых других видов преступлений

Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета»

Windows можно взломать через Internet Explorer. Microsoft спешно закрывает «дыру»

Британский премьер предупредил о нашествии «красноглазых терминаторов» из будущего, которые придут убивать людей

Техника

Обзор iPhone 11 Pro Max: дольше, шире, медленнее!

Какую электронную книгу купить в 2019 году

Лучшие вертикальные пылесосы: выбор ZOOM

Советы Zoom: как не дать украсть деньги с вашего смартфона
Показать еще
Стратегия месяца

Рынок заказной разработки ПО в России растет

Олег Баранов

управляющий партнер «Неофлекс»

Тема месяца

Обзор: Аналитика 3.0. Цифровизация рождает спрос

Рейтинг CNews

Крупнейшие поставщики средств аналитики в России

Почему бизнес не отказывается от классического подхода к облакам Банковским мобильным приложениям не хватает простоты Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии